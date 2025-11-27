Colombia

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

La publicación de un tatuaje en Instagram por parte de Iván Andrés Galindo, mánager del caleño, intensificó la disputa con “El Bendito” y generó reacciones divididas entre los seguidores de ambos artistas urbanos

La disputa entre Pirlo y
La disputa entre Pirlo y Blessd comenzó tras la desaparición de joyas y relojes de lujo en Medellín, generando un proceso legal en curso - crédito @pirloconpowerr @blessd / Instagram

La controversia entre Pirlo y Blessd alcanzó un nuevo nivel de exposición pública tras la decisión de Iván Andrés Galindo, conocido como “El Goldo” y mánager del cantante caleño, de exhibir en su cuenta de Instagram un tatuaje que representa a “El Bendito” llorando, mientras es pisado por un ratón, animal con el que se identifica a Pirlo.

Esta imagen, que rápidamente se viralizó, generó una ola de reacciones encontradas entre los seguidores de ambos artistas, intensificando una rivalidad que ya se había trasladado de los escenarios a las redes sociales.

El origen de la disputa se remonta a varios meses atrás, cuando, después la grabación de un videoclip en Medellín, surgieron acusaciones sobre la desaparición de joyas y relojes de lujo.

El tatuaje de Iván Andrés
El tatuaje de Iván Andrés Galindo, mánager de Pirlo, reaviva la polémica entre el caleño y Blessd en redes sociales - crédito cc_elgoldo / Instagram

Este incidente derivó en un proceso legal que actualmente investigan las autoridades, y desde entonces, los seguidores de cada artista tomaron partido, alimentando una confrontación que se manifiesta tanto en el ámbito digital como en la vida pública de los involucrados.

La publicación del tatuaje por parte de “El Goldo” fue interpretada por muchos como una provocación directa y una declaración de confrontación hacia el intérprete de Palabras sobran. Mientras los seguidores de Pirlo celebraron el gesto como una muestra de lealtad, los fans de Blessd lo consideraron un acto innecesario que solo busca avivar la polémica y ganar notoriedad para el cantante caleño.

La imagen, lejos de ser un simple adorno corporal, se convirtió en un símbolo de la intensidad de una disputa que sigue vigente y que trascendió los límites de la música urbana.

Pirlo mandó a quitar la música de Blessd en Cali

En paralelo a este episodio, la tensión se trasladó a un evento social en Cali, donde Pirlo ordenó retirar la música de Blessd durante una celebración que reunía a artistas e influenciadores locales, entre ellos la creadora de contenido La Jesuu, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La reacción de Pirlo fue inmediata cuando el DJ puso uno de los temas más reconocidos de “El Bendito”: mostró su descontento y su equipo intervino para cambiar la canción. Los silbidos y abucheos que se escucharon en el recinto evidenciaron que la música del paisa no era bienvenida, reforzando la percepción de una rivalidad que ya se había instalado en el imaginario colectivo de los seguidores de la escena urbana.

La tiradera de Pirlo contra Blessd

La confrontación entre ambos artistas también se reflejó en el ámbito digital. La tiradera de Pirlo contra el antiqueño superó los 7 millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como una de las más vistas en la música urbana colombiana.

La rivalidad evolucionó hasta convertirse en un enfrentamiento personal, con ambos artistas trasladando la discusión a las redes sociales, en las que comparan la asistencia a sus conciertos y buscan reafirmar su posición en la industria.

El éxito de Blessd pese a las controversias

Blessd consolida su carrera internacional
Blessd consolida su carrera internacional con una gira europea de siete conciertos en cuatro países entre noviembre y diciembre de 2025 - crédito blessd / Instagram

Stiven Mesa, nombre real del artista paisa, considerado uno de los exponentes más destacados de la música urbana en Colombia, inició recientemente su primera gran gira por Europa, que contempla siete conciertos en cuatro países entre noviembre y diciembre de 2025.

Este tour internacional llega tras un concierto histórico en Bogotá, donde el interprete de Tendencia global logró reunir a más de 55 mil personas, consolidando su posición en la escena musical y marcando un hito en su carrera.

El tatuaje de Iván Andrés Galindo no solo reavivó la rivalidad entre Pirlo y Blessd, sino que también puso en evidencia cómo las disputas personales pueden opacar el talento y transformar la industria musical en un escenario de polémicas que generan tanto rechazo como atención entre los seguidores de la música urbana.

