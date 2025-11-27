Lele Pons reveló que le pidió consejos de maternidad a Shakira: “Me gustaría tener una relación como la que tiene con sus hijos”

La creadora de contenido recibió en su casa a la intérprete de Barranquilla, quien le ofreció palabras de ánimo y compartió con ella sus perspectivas sobre la maternidad - crédito @lelepons / Instagram

La maternidad de Lele Pons ha traído momentos significativos, cargados de primeras experiencias y un entorno de afectos reencontrados en esta nueva etapa de su vida.

En medio de estos días, la creadora de contenido venezolana compartió con la prensa uno de los episodios más relevantes desde el nacimiento de su hija Eloísa, fruto de su relación con el cantante Guaynaa: la visita de Shakira a su hogar.

Lele Pons enfatizó la especial conexión que mantiene con la intérprete colombiana, a quien no solo admira por su trayectoria musical, sino, sobre todo, por su faceta como madre de Milan y Sasha.

Al referirse a la relación entre ambas, Lele la describió como “demasiado especial” y añadió: “Ella es una gran mamá, y yo admiro mucho cómo es de mamá”, frase en la que resumió la inspiración que le genera la estrella de Barranquilla. Estas declaraciones fueron recogidas también por el programa De primera mano.

Shakira visitó a Lele Pons tras el nacimiento de su hija Eloísa, consolidando un nuevo lazo entre ambas madres - crédito @lelepons / Instagram

Buscando orientación para enfrentar los nuevos retos de la maternidad, Lele aprovechó el encuentro con Shakira para consultarla sobre aspectos de la crianza y aprendizajes familiares. La influencer venezolana confesó que no dudó en pedirle consejos a la colombiana sobre distintos temas relacionados con la maternidad.

“Le pregunté de todo: ‘¿Cómo haces esto?’, ‘¿Cómo es tener hijos (varones)?’, porque a mí me encantaría tener un hijo. Y los hijos de Shakira la aman, entonces me gustaría tener una relación tan bonita como la que ella tiene con sus hijos”. La visita de Shakira se distinguió entre las múltiples felicitaciones y encuentros personales que marcaron la llegada de Eloísa.

La artista colombiana acudió a la casa de Lele y Guaynaa con un ramo de rosas en tonos blancos y rosados, un gesto que Pons recibió con especial emoción. El encuentro se desarrolló en un ambiente íntimo, superando el marco de la música y dando paso a una complicidad genuina entre madres.

El momento quedó perpetuado en una fotografía que Lele Pons compartió en sus redes sociales. En la imagen, Shakira sostiene entre sus brazos a Eloísa, que aparece con un vestido floreado, un suéter beige y un lazo, mientras ambas artistas muestran una clara cercanía.

Pons acompañó la publicación con un mensaje dirigido a la cantante: “¡¡Te amamos, Shakira!! Un día que jamás olvidaré. No puedo esperar a explicarle este momento a Eloísa”. El gesto evidencia el agradecimiento de Lele por la presencia y el apoyo de Shakira en un momento tan especial de su vida.

Lele Pons recurrió a Shakira en busca de consejos sobre maternidad durante un encuentro íntimo en su hogar - crédito Instagram/@lelepons

La influencer venezolana selló el recuerdo dedicado a la artista colombiana con otra frase significativa: “Qué momento más bello. Gracias por visitar a Eloísa”. Esta manifestación de gratitud pone en relieve el valor de rodearse de mujeres inspiradoras y solidarias durante capítulos decisivos, como el inicio de la maternidad. La amistad entre ambas artistas ha crecido con el tiempo y ahora toma un nuevo sentido en el marco de la maternidad y el acompañamiento mutuo.

Lele Pons y Shakira, de la admiración a la amistad

La cercanía entre Lele Pons y Shakira se ha consolidado a lo largo de los años, partiendo de una admiración inicial hasta llegar a una amistad y colaboración profesional. Lele Pons ha manifestado públicamente que, desde pequeña, fue admiradora de la cantante colombiana, administrando incluso una página de fans dedicada a Shakira en 2012.

Su primer encuentro personal ocurrió en 2018, momento que marcó el inicio de una conexión que luego se transformó en una relación cercana y de trabajo conjunto.

La participación de Lele Pons en el videoclip “Soltera” marcó un hito en su relación con Shakira, fortaleciendo su lazo profesional y personal - crédito @lelepons / Instagram

En 2024, la relación profesional entre ambas se consolidó cuando Lele Pons participó en el videoclip de Soltera, sencillo de Shakira que celebra la independencia femenina. Lele describió a Shakira como una persona humilde y con gran sentido del humor, y expresó su emoción por colaborar con quien fue su ídolo de infancia.

Su amistad también se ha reflejado en sus redes sociales. En abril de 2024, ambas compartieron contenidos en Instagram, incluyendo videos y fotografías, en los que se observa la complicidad y aprecio que existe entre ellas. Lele reconoció que la oportunidad de trabajar junto a Shakira fue la realización de un sueño de vida.