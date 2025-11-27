Colombia

Empresa a la que pertenece la mujer que en video quedó grabada evadiendo el pago en un bus del Sitp se pronunció, afirmaron que sus acciones no los representan

El incidente tuvo lugar cuando la usuaria accedió al bus sin validar el pasaje, pero el conductor detuvo el trayecto para reclamarle el pago del viaje

Una mujer ingresó sin validar
Una mujer ingresó sin validar su pasaje, generando tensión y retrasos mientras usuarios y conductor exigían el cumplimiento de las normas y defendían la importancia de la honestidad en el transporte público - crédito captura de pantalla / X

Una confrontación a bordo de un bus del Sitp transformó la rutina de los pasajeros, quienes se vieron forzados a interrumpir su recorrido luego de que una mujer ingresara al vehículo sin pagar el pasaje. El episodio evidenció la incomodidad colectiva que genera la evasión en el transporte público y puso de manifiesto la exigencia social para que se respeten las normas establecidas.

El incidente tuvo lugar cuando la usuaria accedió al autobús, ignorando el proceso de validación del pasaje. La actitud no pasó desapercibida: el conductor detuvo el trayecto, reclamando el pago correspondiente para permitir el avance del vehículo. La reacción de los pasajeros no se hizo esperar.

Diversas voces exigieron a la mujer que abonara la tarifa requerida o, en su defecto, descendiera inmediatamente. El clima dentro del autobús se volvió tenso, reflejando la importancia que los usuarios otorgan al principio de igualdad y al respeto por la contribución al sistema.

Comunicado de la empresa

La reciente difusión en redes sociales de un video donde una colaboradora de TECNISEG DE COLOMBIA LTDA aparece evadiendo el pago en un sistema de transporte público ha generado una reacción inmediata de la empresa, que busca distanciarse de este acto y reafirmar su compromiso con la legalidad y la ética.

Comunicado de TECNISEG DE COLOMBIA
Comunicado de TECNISEG DE COLOMBIA LTDA sobre una de sus colaboradoras que se hizo viral evadiendo el pago de un pasaje en el transporte público de Bogotá - crédito redes sociales/X

En un comunicado oficial, la compañía subrayó: “Este comportamiento no representa los valores, principios ni procedimientos de nuestra organización”, según expresó TECNISEG DE COLOMBIA LTDA.La empresa, con más de veinticinco años de trayectoria, enfatizó su historial de cumplimiento y responsabilidad. “TECNISEG DE COLOMBIA LTDA se ha caracterizado por ser una empresa seria, responsable y comprometida con el cumplimiento estricto de todas las normas legales, laborales y éticas”, afirmó la compañía en el mismo comunicado.

En relación con las condiciones laborales, la organización detalló: “Pagamos puntualmente todas las obligaciones de ley, incluidos subsidios de transporte, prestaciones sociales y demás beneficios establecidos, garantizando siempre una relación laboral justa y transparente”, según TECNISEG DE COLOMBIA LTDA.

Respecto al incidente, la empresa aclaró que se trata de un hecho aislado y que ya se han iniciado los procedimientos internos correspondientes: “El hecho registrado es un comportamiento individual, aislado, que está siendo objeto de investigación de carácter disciplinario laboral, para aplicar las sanciones conforme a la normatividad vigente en el reglamento interno de trabajo”, comunicó la compañía.

Finalmente, TECNISEG DE COLOMBIA LTDA reiteró su compromiso con la integridad y el respeto a la ley, asegurando: “La integridad y el respeto a la ley son pilares fundamentales de nuestra compañía. Continuaremos trabajando para que cada uno de nuestros colaboradores actúe bajo los más altos estándares de ética y profesionalismo que nos han caracterizado durante más de dos décadas”, según el comunicado oficial.

