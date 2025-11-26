Dólar en Colombia vuelve a bajar de precio: así de barato se compra y vende en las casas de cambio el 26 de noviembre

El dólar en Colombia se mantiene cerca de la línea de los $3.800 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 26 de noviembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.773,27, lo que representó una caída de 32,89 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.806,16. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.419 millones en 2.086 transacciones, con un precio de apertura de $3.800,00, un mínimo de $3.727,00 y un máximo de $3.810,88.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 1,91%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 10,42%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Comparando este dato con el de jornadas previas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó un ascenso del 0,25%, sin lograr fijar una tendencia definida. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un balance manifiestamente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.

El dólar bajó de precio a nivel global en 2025 - crédito Rayner Peña R./EFE

Movimientos de la Reserva Federal

Dicho movimiento ocurrió en un contexto marcado por las expectativas del mercado frente al próximo movimiento de la Reserva Federal. En paralelo, los mercados anticipan que el principal candidato para liderar el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc) en mayo de 2026 podría adoptar un enfoque monetario más flexible.

El peso colombiano se apreció 2,2% durante la jornada, en línea con el desempeño regional, de modo que el índice MSCI que sigue a las monedas latinoamericanas aumentó 0,4% en la sesión. Además, las presiones de depreciación observadas en las jornadas anteriores parecen haberse disipado por un menor potencial de compra de divisas por parte del sector público.

En la tarde del 26 de noviembre se daba el primer debate de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar más de $16 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.

Gustavo Petro ya presentó tres reformas tributarias al Congreso de la República - crédito composición fotográfica Infobae

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en octubre y a principios de noviembre de 2025 en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.900. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 26 de noviembre de 2025 fue de $3.690,24, mientras que el de venta resultó de $3.823,79.

Lo hacen de la siguiente manera:

GrabrFi: compra: $3.662,36. Venta: $3.787,88 .

Cambios Kapital: compra: $3.700. Venta: $3.800.

El Cóndor: compra: $3.650. Venta: $3.800.

Cambios Vancouver: compra: $3.700. Venta: $3.800.

Smart Exchange: compra: $3.700. Venta: $3.800.

Money Max: compra: $3.670. Venta: $3.820.

Latin Cambios: compra: $3.700. Venta: $3.820.

Nutifinanzas : compra: $3.700. Venta: $3.850.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.720. Venta: $3.870.

Alliance Trade: compra: $3.700. Venta: $3.890.

<b>Dólar por ciudades</b>

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.710 para compra y en $3.840 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra: $3.730. Venta: $3.860.

Medellín: compra: $3.680. Venta: $3.830.

Cali: compra: $3.720. Venta; $3.870.

Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.

Cúcuta: compra: $3.730. Venta: $3.770.

Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Bolsa de Valores de Colombia

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.