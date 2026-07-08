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Andrea Petro lanzó pulla a seguidores de Abelardo de la Espriella tras la derrota de Colombia: “Salaron la camiseta”

La hija mayor del presidente se pronunció en sus redes sociales y aseguró que, debido a esa situación, no le quedaron ganas de volver a portar la prenda de vestir para apoyar a la Tricolor en sus partidos

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Andrea Petro, vestida de blanco, señala a Abelardo de la Espriella, de traje y gorra negra. Detrás, un jaguar sobre un tigre en un fondo de selva.
Andrea Petro lanzó dardo por el uso indebido de la camiseta de la Selección Colombia insinuando que habría sido la mala suerte del equipo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer ante Suiza en la tanda de penales, con un marcador de 4-3, después de 120 minutos de empate sin goles en el BC Place de Vancouver, en Canadá.

Los fallos de Dávinson Sánchez —que estrelló el balón en el travesaño— y de Juan Camilo “Cucho” Hernández —cuyo disparo fue atajado por Gregor Kobel— sellaron la suerte de la Tricolor.

La eliminación repite el guion de Rusia 2018, cuando Colombia también cayó en esta misma ronda y también en penales, aquella vez ante Inglaterra. Con esta derrota, Argentina queda como el único representante sudamericano en los cuartos de final del torneo.

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James Rodríguez, de Colombia, en acción en el partido contra Suiza del Mundial 2026. EFE/EPA/BOB FRID
James Rodríguez, de Colombia, en acción en el partido contra Suiza del Mundial 2026. EFE/EPA/BOB FRID

La expectativa era tal que incluso llegó a unir a seguidores de Abelardo de la Espriella como de Iván Cepeda con miras a un posible paso a cuartos de final; sin embargo, al finalizar el encuentro en Vancouver, Canadá, las diferencias políticas volvieron a salir a la luz con señalamientos que empañaron la derrota de los cafeteros en la cancha, cargados de tinte político.

Uno de esos comentarios provino de parte de Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, que apuntó hacia Abelardo de la Espriella y a sus seguidores de haber “salado” la camiseta de la selección Colombia, después de que se convirtiera en la prenda de respaldo a la candidatura del abogado.

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“Salaron la camiseta... La verdad no me nació volverla a poner”, fue el mensaje que escribió en sus historias de Instagram.

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Andrea Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella y sus seguidores por la derrota de Colombia en octavos de final - crédito @andreapetro91/IG

Otros que también se pronunciaron con el mismo mensaje fueron la congresista saliente María José Pizarro y el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar.

Bolívar escribió: “Salaron la camiseta” y la congresista lo respaldó: “Completamente de acuerdo”, dejando así claro que no compartían la idea de que se utilizara la prenda de vestir con fines políticos.

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La congresista estuvo de acuerdo con Gustavo Bolívar que indicó que los seguidores de Abelardo de la Espriella salaron la camiseta - crédito @PizarroMariaJo/X

Cómo se desarrolló la tanda decisiva

Juan Fernando Quintero abrió el marcador para Colombia con el primer cobro, directo al centro. Pero el segundo lanzador, Dávinson Sánchez, buscó potencia y el balón se fue al travesaño. La pelota llegó a hacer “picabarra” y rozó la línea de gol sin entrar, por apenas centímetros.

Manuel Akanji respondió con otro fallo para Suiza, al mandar su remate por encima del arco, y devolvió la igualdad en la serie. Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron los suyos, mientras que Granit Xhaka, Zeki Amdouni y Cédric Itten lo hicieron por los helvéticos.

El momento definitivo llegó con “Cucho” Hernández. El delantero cruzó el balón hacia su izquierda, pero el arquero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, adivinó la dirección y realizó la atajada que puso a Suiza al borde de la clasificación. Rubén Vargas ejecutó el último cobro sin titubear y envió a Camilo Vargas al lado equivocado para cerrar la serie 4-3.

Un partido de pocas oportunidades y 120 minutos de tensión

Seguidores de Colombia lamentan la pérdida de la selección y su pase a los cuartos de final - crédito REUTERS/Adam Gray
Seguidores de Colombia lamentan la pérdida de la selección y su pase a los cuartos de final - crédito REUTERS/Adam Gray

El juego en el BC Place fue parejo y escaso en llegadas claras durante los 90 minutos reglamentarios. El arquero colombiano Camilo Vargas evitó el gol de Fabian Rieder con una intervención en el segundo tiempo, mientras que Kobel respondió ante Gustavo Puerta en la primera ocasión de peligro real del encuentro.

En el tiempo extra, la mejor oportunidad la desperdició Campaz: quedó mano a mano con Kobel y mandó el balón por encima del travesaño. El cabezazo de Jhon Lucumí desde un córner también se estrelló en el palo. Con el marcador en cero tras 120 minutos, la definición fue inevitable.

Colombia se va con el récord de haber ganado tres partidos

La Tricolor cierra su participación con tres victorias en la fase de grupos —ante Uzbekistán (3-1), República Democrática del Congo (1-0) y Ghana (1-0)— y un empate sin goles ante Portugal. En octavos, no pudo superar la barrera de los penales por segunda vez en su historia mundialista reciente.

Suiza, por su parte, alcanzó los cuartos de final por primera vez en 72 años y enfrentará a Argentina en Kansas City.

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