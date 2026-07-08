Carlos Alonso Lucio insistió en sus señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro y su gobierno: “Tenemos un catálogo de hechos de corrupción”

Carlos Alonso Lucio anunció que llevará a la justicia colombiana un catálogo de presuntos hechos de corrupción detectados durante el empalme con el gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Colprensa

Carlos Alonso Lucio anunció que llevará ante la justicia colombiana un catálogo de presuntos hechos de corrupción detectados durante el empalme con el gobierno de Gustavo Petro, una decisión que se conoce después de la ruptura formal de ese proceso y a un mes del relevo presidencial previsto para el 7 de agosto de 2026.

El director programático del presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo además que el informe de empalme ya fue entregado al nuevo presidente y vicepresidente electos y que tiene más de 600 páginas.

Según el exsenador, el documento reúne información obtenida durante varios meses, incluidas denuncias de funcionarios desde el interior de entidades estatales.

Lucio hizo el anuncio en el programa El Debate de Semana, en el que vinculó los hallazgos del proceso denominado “Arca de Noé” con supuestas irregularidades que, dijo, comprometerían tanto a Petro como a integrantes de su administración.

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“Tenemos un catálogo de hechos de corrupción que serán trasladados a la justicia colombiana”, afirmó.

Lucio afirmó que los hallazgos del proceso Arca de Noé incluyen supuestas irregularidades que comprometerían a Gustavo Petro y a integrantes de su administración - crédito Europa Press

La ruptura del empalme institucional ocurrió el martes 7 de julio, cuando De la Espriella decidió suspender cualquier contacto formal con representantes del gobierno saliente.

El director programático atribuyó esa determinación a la reacción de Petro frente al reconocimiento oficial de De la Espriella como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Lucio, el mandatario saliente desconoció públicamente los resultados y sostuvo que otra figura debía asumir el mando. El equipo entrante calificó esa posición como un acto de “golpismo” e “inconstitucionalidad”.

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Así mismo, el dirigente explicó que el empalme había sido preparado desde hacía meses para llegar con un conocimiento completo del estado de las entidades.

“Desde hace meses preparamos el empalme para llegar con un conocimiento pleno del estado de las entidades, incluidos los hallazgos de corrupción”, señaló.

Lucio aseguró que existe una instrucción expresa de no ocultar ninguna irregularidad y de remitir todos los hallazgos a la Fiscalía, la Procuraduría y los órganos de control. “Aquí no se va a tapar nada, cada hallazgo debe ser trasladado a la justicia”, enfatizó.

Abelardo De La Espriella atribuyó la ruptura del empalme a la reacción de Gustavo Petro frente al reconocimiento oficial del Consejo Nacional Electoral - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El director programático también afirmó que las pruebas están listas para ser entregadas a las autoridades competentes. Su planteo es que los resultados del empalme no quedarán en el ámbito político, sino que serán llevados a instancias judiciales y disciplinarias.

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La entrevista de Semana incluyó además acusaciones de Lucio sobre una presunta responsabilidad de Petro en delitos como traición a la patria, falsedad en documento público y violaciones al régimen electoral.

“La traición a la patria, por ejemplo, es un delito. La falsedad en documento público es delito. La corrupción, porque además en esta denuncia que acabo de mostrar, planteé también el capítulo de las violaciones al régimen electoral de la campaña 2022. El acuerdo con las organizaciones criminales que conoció el país, como el acuerdo de La Picota. No es cierto que después, además, durante la Presidencia, se vio expresado en algo tan grotesco como la tarima de La Alpujarra. Es decir, es un hecho público que Gustavo Petro ha delinquido desde la Presidencia de la República”, agregó.

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Según su versión, esas denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en diciembre de 2023 y no avanzaron en el Congreso anterior.

Carlos Alonso Lucio dijo que los hallazgos de corrupción del empalme serán enviados a la Fiscalía, la Procuraduría y otros órganos de control - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“Si lo denuncié es porque creo que delinquió, y esto tiene más de dos años y medio. Pero además hay otra cosa. Siendo candidato, el presidente Abelardo, el 5 de noviembre, fue él personalmente a la Comisión de Acusaciones y acusó a Gustavo Petro por el delito de traición a la patria”, expresó Lucio al medio citado.

Así mismo, el director programático cuestionó la actuación de esa comisión durante el gobierno de Petro y habló de falta de acción frente a denuncias que, afirmó, estaban respaldadas con pruebas documentales. También expresó su expectativa de que el nuevo Congreso investigue y, si corresponde, juzgue los hechos presentados.

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El cruce de acusaciones entre los equipos saliente y entrante se desarrolla en un clima de tensión política, a pocas semanas del cambio de mando presidencial del 7 de agosto. Mientras el equipo de De La Espriella sostiene que documentó prácticas irregulares, la administración de Petro niega las acusaciones y atribuye la suspensión del empalme a disputas políticas.