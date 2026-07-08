En video quedó la polémica actuación de un conductor de bus del Sitp en Bogotá: detuvo la ruta para bajarse a comprar un chance

El video de un conductor del SITP que detuvo un bus en servicio para comprar un chance en Engativá, Bogotá, provocó indignación entre los pasajeros y motivó a Transmilenio a ofrecer disculpas públicas, además de anunciar investigaciones y medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse - crédito pasa_enbogota / Instagram

Un video grabado por un usuario dentro de un bus zonal del Sitp en Engativá, Bogotá, desencadenó una denuncia pública tras evidenciar que el conductor detuvo la marcha para cumplir una diligencia personal: se bajó a comprar un chance mientras estaba en servicio.

Las imágenes mostraron cómo el chofer descendió y permaneció fuera del vehículo durante varios minutos en un local de Paga Todo. Cuando regresó al bus, que cubría la ruta de Fontibón al aeropuerto, el conductor noto que estaba siendo grabado, por lo que reaccionó lanzando manotazos hacia el pasajero que documentaba la situación, y este le dijo: “Tranquilo, mijo, que te voy a hacer famoso en redes”.

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La difusión del caso en generó reclamos de otros usuarios, quienes exigieron a Transmilenio y al operador correspondiente investigar si se incumplieron los protocolos de atención y operación.

En video quedó el momento en el que conductor del Sitp se bajó a comprar el chance - crédito pasa_enbogota / Instagram

Transmilenio respondió y anunció acciones frente al incidente

La reacción oficial de Transmilenio no se hizo esperar. A través de un comunicado emitido el 7 de julio de 2026, la entidad expresó: “Ofrecemos unas sinceras excusas a los usuarios que se vieron afectados por este suceso y agradecemos el reporte, ya que con este podemos tomar acciones correctivas”.

Además, la empresa recordó que tales conductas son incompatibles con las funciones que deben cumplir los operadores del sistema.

“Este tipo de comportamientos no corresponde a la misión de los operadores del sistema, quienes, además de prestar el servicio de transporte de manera segura y adecuada, deben cumplir con un conjunto de normas y con el reglamento de seguridad vial”, añadió el comunicado.

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El caso fue puesto en conocimiento del concesionario a cargo del bus y del operador, con el objetivo de iniciar las investigaciones necesarias. Transmilenio enfatizó: “En su calidad de ente gestor, Transmilenio S.A. pondrá en conocimiento del concesionario a cargo del vehículo y del operador los hechos ocurridos, con el fin de que se adelanten las indagaciones correspondientes”.

Transmilenio anunció una investigación y posibles sanciones al conductor involucrado - crédito @TransMilenio / X

Medidas para prevenir hechos similares y reclamos de los usuarios

Como resultado de la denuncia, la empresa anunció la implementación de acciones preventivas. “Asimismo, se velará por solicitar a los concesionarios el refuerzo de las capacitaciones y procesos de sensibilización dirigidos a los operadores y a todo el personal que hace parte del sistema, con el propósito de garantizar un servicio adecuado y velar por la seguridad de los usuarios y, en general, de todos los actores viales”, concluyó Transmilenio en su declaración oficial.

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Las opiniones sobre las condiciones laborales de los conductores del Sitp generaron debate en redes sociales. Una usuaria escribió: “Esa gente no tiene tiempo ni para orinar... Sean empáticos, uno no sabe la vida que llevan los demás”. El comentario reflejó la realidad de quienes manejan buses del sistema integrado de transporte en Bogotá, ya que estos trabajadores no cuentan con pausas programadas durante sus recorridos.

Ante la situación, otra persona dio una perspectiva diferente: “Que tal tuviera que pagar algo urgente”, mientras que alguien más propuso una solución: “Si era muy urgente pudo pedir a los pasajeros amablemente si podía bajar a pagar lo que tuviera que pagar”.

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Los conductores del Sitp no poseen pausas cuando están realizando sus recorridos - crédito @TransMilenio / X

En la discusión surgieron posturas sobre la flexibilidad laboral: “El tipo está trabajando y sabe perfectamente cómo es su función. El chance lo puede hacer después, si fuera el baño pues ahí sí”. Otros encontraron el lado cómico de la situación: “Pausa de hidratación”.

Finalmente, una voz expresó solidaridad: “Ojalá gane el chance para que no tenga que aguantar a tanto”, y es que los conductores, por norma, solo pueden acceder a baños al finalizar la ruta, ya sea en las cabeceras o en patios con baños o convenios con comercios.