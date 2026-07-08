Con apoyo del FBI, Fuerzas Militares hallaron complejo cocalero de los Comuneros del Sur en Nariño: la droga estaba escondida en piscinas subterráneas

El operativo de la Policía y el Ejército de Colombia en el suroccidente del país, contó con apoyo del FBI - crédito Policía Nacional de Colombia

Tropas adscritas al Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional de Colombia lograron la ubicación de un complejo cocalero en la vereda Vargas, zona rural del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en el departamento de Nariño.

El operativo contó con la participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), coordinado con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

En el lugar, las autoridades hallaron 32.580 galones de clorhidrato de cocaína en proceso de producción que estaban almacenados en tres piscinas subterráneas. También, fueron incautados 1.800 kilogramos de cocaína, 2.500 kilogramos de insumos sólidos y 35 elementos industriales para el procesamiento de narcóticos.

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Las autoridades calcularon una afectación de más de $162.339 millones - crédito Ejército Nacional de Colombia

Del mismo modo, la Dijín de la Policía Nacional señaló además que en el lugar había equipos industriales como plantas eléctricas, empacadoras al vacío y microondas.

Según inteligencia militar, la estructura tenía capacidad de producir cuatro toneladas mensuales y enviarlas por el Pacífico nariñense hacia Centroamérica y Estados Unidos.

“Con esta operación, el CONAT afectó las finanzas ilícitas de esta organización armada en 162.339 millones de pesos, y evitó la comercialización de cerca de 1.800.000 dosis de cocaína”, señaló la institución castrense en un comunicado.

De igual manera, las Fuerzas Militares aseguraron el complejo pertenecería a la compañía José Luis Cabrera Ruales del grupo armado organizado Comuneros del Sur, facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que mantiene conversaciones de paz con el Gobierno colombiano.

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La operación en Santa Cruz de Guachavés y Samaniego halló 32.580 galones de clorhidrato de cocaína en proceso y 1.800 kilos de cocaína procesada - crédito Ejército Nacional

Entre tanto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol explicó que se trataba de una estructura que “ha utilizado el narcotráfico como motor de violencia, homicidios selectivos y desplazamientos forzados”.

La entidad agregó que las investigaciones apuntan a que en el sitio operaban, bajo el mando de alias La Toya, alias El Curillo, alias El Caucho y alias Mano de Seda, cerca de 45 personas.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones sostenidas para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico y afectar sus fuentes de financiación ilícita, contribuyendo a la protección de la población y a la seguridad del territorio nacional frente a este fenómeno criminal de alcance transnacional”, puntualizaron.

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Autoridades incautaron 730 kilos de cocaína en operativo conjunto contra el ELN - crédito @DirectorPolicia/X

Destruyen laboratorio de cocaína del ELN en Norte de Santander

Además del operativo militar en Nariño, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia anunció la destrucción de un laboratorio de producción de cocaína atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el reporte entregado por el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, la intervención se desarrolló en zona rural de Bucarasica, departamento de Norte de Santander, en la que descubrieron que este complejo tenía capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales del alcaloide.

En el operativo, las autoridades incautaron 730 kilos del estupefaciente, así como 901 galones de cocaína en solución y una cantidad no precisada de insumos químicos y sólidos usados en el procesamiento ilícito. La instalación, de acuerdo con el reporte oficial, era una pieza relevante dentro de la cadena de producción de narcóticos atribuida a esa guerrilla.

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“En una nueva acción contra el narcotráfico, en Bucarasica (Norte de Santander), la @PoliciaColombia, en coordinación con el @COL_EJERCITO, inhabilitó una infraestructura para el procesamiento de cocaína, con capacidad para producir dos toneladas mensuales del estupefaciente, perteneciente al ‘ELN’ (...) Somos la Policía de los colombianos. La lucha contra el crimen organizado no se detiene”, escribió el alto oficial en sus redes sociales.

Policía y Ejército desmantelaron laboratorio de cocaína del ELN en Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X

La destrucción de este laboratorio representa un golpe para el ELN, organización señalada por su participación en el negocio de narcóticos y considerada una de las principales amenazas para la seguridad en algunos territorios colombianos.

El operativo no solo afectó la capacidad de producción del grupo, sino que evitó la distribución de una cantidad considerable de droga en mercados nacionales e internacionales.

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Tras lo anterior, las autoridades reiteraron el compromiso de mantener acciones sostenidas contra el narcotráfico y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables a la influencia de grupos armados.