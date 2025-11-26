Colombia

Petro está bajo el escrutinio de la comunidad internacional: así registró la prensa los presuntos vínculos de las disidencias con el Gobierno

La prensa mundial está cubriendo el escándalo que involucra al Gobierno de Colombia, tras la publicación de un informe periodístico en el que se señala la presunta colaboración entre funcionarios y el grupo armado liderado por alias Calarcá

Guardar
Petro ocupa los principales titulares
Petro ocupa los principales titulares del mundo tras las revelaciones de presuntos vínculos con las disidencias de las Farc - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Tras un informe de Noticias Caracol, en la noche del 23 de noviembre, se desató una ola de controversia dentro y fuera de Colombia, tras señalar presuntos vínculos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá.

Los detalles, obtenidos de documentos incautados en un operativo en Antioquia, apuntaron a la colaboración ilegal entre funcionarios del Estado y la guerrilla, y a un posible apoyo logístico y estratégico a la campaña presidencial de Petro en 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación periodística también mencionó la posibilidad de un apoyo logístico y estratégico a las campañas presidenciales de Petro y Francia Márquez en 2022, basado en chats expuestos de alias Calarcá. Ante la gravedad de estos hechos, los medios internacionales informaron sobre lo que estaba sucediendo en Colombia, llevando la noticia a nivel global.

El informe también hace mención
El informe también hace mención de un presunto apoyo logístico y estratégico a la campaña de Petro y Francia Márquez en 2022, aunque no se ha presentado evidencia concreta de financiación ilegal - crédito Presidencia

A continuación, se detalla la manera en que distinta prensa internacional reportaron el tema, en los que reflejaron un ambiente de gran tensión tanto en Colombia como en la comunidad internacional.

‘Wall Street Journal’ - Estados Unidos: “Colombia ordena investigación sobre vínculos entre militares y narcotraficantes”

El diario Wall Street Journal informó sobre la investigación iniciada por las autoridades colombianas, tras las revelaciones del medio colombiano que apuntan a contactos entre funcionarios del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el grupo armado disidente de las Farc dirigido por Calarcá.

El medio norteamericano reportó: “La investigación surge a raíz de un informe de los medios locales que detalla un supuesto esfuerzo de los líderes del ejército para ayudar al grupo guerrillero a obtener armas”.

El diario Wall Street Journal
El diario Wall Street Journal informó sobre la investigación iniciada por las autoridades colombianas - crédito sitio web

‘Europa Press’ - España: “Petro acusa a la CIA de intentar desestabilizar su gobierno con información errónea”

En España, Europa Press reportó las acusaciones realizadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, que rechazó las revelaciones del medio local y acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus silgas en inglés) de estar detrás de la filtración de información falsa que vinculaba a su gobierno con las disidencias de las Farc.

Según Petro, las noticias difundidas por diversos medios de comunicación no son más que una campaña orquestada para desestabilizar su administración, situación que fue divulgada por el medio europeo.

El medio informó: “‘Calarcá’ es comandante del bloque Jorge Briceño de las divididas disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. A diferencia de la facción de ‘Iván Mordisco’ -contra la que el Ejército lleva a cabo una confrontación total-, la suya ha dado teóricas muestras de querer una salida negociada con el Gobierno”.

En España, Europa Press reportó
En España, Europa Press reportó las acusaciones realizadas por el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito sitio web

‘France24′ - Francia: “Petro desmiente vínculos entre inteligencia colombiana y guerrilleros de las Farc”

En Francia, el canal France24 cubrió ampliamente las declaraciones de Petro, quien calificó como “falsas” las acusaciones de qué funcionarios de inteligencia colombiana habían colaborado con las disidencias de las Farc. Allí vuelven y recalcan, como en todo los medios, que el presidente colombiano negó rotundamente las revelaciones.

En el diario hablan de que Petro defendió la transparencia de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, al destacar que implementó medidas de control y persigue el lavado de dinero relacionado con las organizaciones criminales.

“La disidencia de Calarcá se financia principalmente con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Colombia tiene unos 22.000 guerrilleros y narcotraficantes en armas, según cálculos de inteligencia militar”, puntualizó el medio francés.

En Francia, el canal France24
En Francia, el canal France24 cubrió ampliamente las declaraciones de Petro - crédito sitio web

‘El Comercio’ - Perú: “Petro desmiente informes sobre infiltración de las Farc” en el Ejército colombiano

En Perú, El Comercio informó que el presidente colombiano Gustavo Petro negó las acusaciones de que miembros de su Gobierno, incluidos altos funcionarios del Ejército y de la inteligencia, hubieran colaborado con las disidencias de las Farc.

La investigación reveló que funcionarios como el general Huertas y el funcionario de el DNI, Wilmar Mejía, habrían facilitado el acceso de la guerrilla, armamento y vehículos blindados, además de sugerir la creación de una empresa fachada de seguridad para encubrir sus actividades ilegales.

En Perú, El Comercio informó
En Perú, El Comercio informó que el presidente colombiano Gustavo Petro negó las acusaciones - crédito sitio web

Temas Relacionados

Gustavo PetroPrensa internacionalDisidencias de las FarcAlias CalarcáAlias Iván MordiscoGobierno PetroMedios InternacionalesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Pijao va ganando en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

El llanto de Carlos Lehder al recordar a su madre: “Me inculcó muchas cosas y todas buenas”

En diálogo con Rafael Poveda, el colombo-alemán confesó que su esposa le aconsejó dejar el narcotráfico años antes de su captura

El llanto de Carlos Lehder

Petro anunció primera medida luego de que se revelaran archivos que vinculan a altos funcionarios con ‘Calarcá’: “Que la verdad me guíe”

El jefe de Estado explicó que se realizará un examen de informática forense a los chats en los que se mencionan presuntos vínculos de las disidencias con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI

Petro anunció primera medida luego

Condena de Santiago Uribe: abogado Víctor Mosquera rechazó compulsa de copias contra Diego Cadena; “Nunca hizo parte”

El Tribunal Superior de Antioquia señaló a Cadena de haber asesorado a un testigo, cuyo testimonio carecería de credibilidad

Condena de Santiago Uribe: abogado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Altafulla reveló su mayor ‘red flag’ en el amor y desató rumores sobre Karina García: ”Estábamos intentando una relación formal"

Nanis Ochoa reapareció en redes tras someterse a delicada cirugía, importante para su salud

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Pijao va ganando en El Campín

Tensión en Nápoles: pelotazo y desmayo para Kevin Medina con el Qarabag en la Champions League

Falcao habría tomado una decisión sobre su futuro en el fútbol y el retiro: “Está analizando”

América de Cali lanzó 2x1 para llenar el Pascual Guerrero frente al DIM: los escarlatas aún tienen chances

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios