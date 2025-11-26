Judicializadas presuntas integrantes de una red de cirugías estéticas ilegales en Medellín: así operaban

Las víctimas fueron captadas a través de redes sociales con ofertas de tratamientos estéticos a bajo costo en la ciudad de Medellín - crédito Freepik

Las secuelas físicas y emocionales sufridas por 55 mujeres dejaron al descubierto una presunta red dedicada a la realización de procedimientos estéticos irregulares en diferentes zonas de Medellín.

De acuerdo con información presentada por la Fiscalía Seccional Medellín, varias de estas víctimas desarrollaron deformidades físicas permanentes y limitaciones funcionales tras someterse a tratamientos identificados como ‘lipólisis láser con transferencia glútea’, una intervención ofrecida por redes sociales a precios bajos.

Entre los hallazgos recogidos en la investigación, la autoridad identificó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón como las presuntas cabezas de la red.

De acuerdo con la Fiscalía, Mosquera Aguirre asumía el rol de cirujana: “Se presentaba como médica sin tener título, conocimientos o certificaciones en el área de la salud”, detalló la entidad en el proceso judicial.

Las pruebas recabadas indican que realizaba intervenciones invasivas en quirófanos improvisados que no cumplían con requisitos de higiene y salubridad demandados por la ley.

Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón desempeñaba tareas cruciales para la operación: “Asumía todos los asuntos comerciales, captaba clientes y recibía los pagos por los tratamientos en su cuenta bancaria”, según expuso la Fiscalía.

Esta dinámica comercial se apoyaba en publicaciones digitales, donde las mujeres eran atraídas con la promesa de conseguir resultados estéticos a bajo costo.