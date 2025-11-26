Encienden las alertas ante la ruptura entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo: “La izquierda dividida no gana”

De acuerdo con Gustavo Bolívar, las fricciones internas entre Petro y Caicedo podrían llevar a una derrota irreversible en las elecciones de 2026, favoreciendo a la derecha - crédito Facebook - Presidencia

El líder político y exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a Carlos Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana, con el fin de que se sienten a dialogar para un acuerdo que permita a la izquierda presentar un solo candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, Bolívar destacó la necesidad de unir fuerzas en un momento clave para el futuro del progresismo en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La izquierda dividida no gana. Por encima de los egos está la vida de millones de gente pobre que en los territorios volverían a sentir el desfinanciamiento de los programas sociales y el embate de la violencia paramilitar. Invito a @PetroGustavo y a @carlosecaicedo a un diálogo sincero y constructivo. No para que Caicedo se una, sino para que compita con Iván Cepeda y los demás candidatos y en primera tengamos un solo candidato”, escribió Bolívar en su publicación.

Gustavo Bolívar pidió al presidente Petro dialogar con Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, con el fin de unir fuerzas políticas en la izquierda de cara a las elecciones 2026 - crédito @GustavoBolivar/X

Estas palabras mostraron la aparente preocupación de Bolívar ante la fragmentación que amenaza con dividir el voto de izquierda en las elecciones de 2026. El exsenador y escritor, que jugó un papel clave en el ascenso del presidente Petro en la política, señaló que la situación actual podría llevar a una derrota de las fuerzas progresistas en favor de la oposición.

El mensaje de Bolívar se centró en la crisis interna en la izquierda colombiana, en la que las tensiones entre el presidente Petro y Carlos Caicedo alcanzaron un punto álgido.

Cuál fue el motivo de un quiebre en las relaciones entre Petro y Carlos Caicedo

El rompimiento entre el jefe político del movimiento Fuerza Ciudadana y el Pacto Histórico, exacerbado por las elecciones atípicas en el departamento de Magdalena, provocó un clima de desconfianza y división dentro del campo progresista.

La izquierda colombiana atraviesa por una crisis que les podría costar la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En el centro de este conflicto se encuentra la figura de Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, que fue aliado cercano del presidente Petro en sus primeros años de Gobierno, señaló en varias ocasiones su desacuerdo con la gestión del mandatario, acusándolo de haberse acercado a los sectores de la política tradicional y de abandonar los principios progresistas que lo llevaron al poder.

En una entrevista en W Radio, el 26 de noviembre, Caicedo expresó que el presidente Petro fue “mal aconsejado” por su círculo político cercano. “Esa cúpula lo está alejando de sus bases sociales y populares, que lo respaldan, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de estos años”, afirmó.

Además, Caicedo denunció que Petro ha “clientelizado cuotas” y se acercó a sectores políticos que históricamente fueron sus enemigos. El líder político también fue muy crítico con la gestión del Gobierno nacional en su región.

La ruptura entre Carlos Caicedo y el Pacto Histórico, alimentada por desacuerdos en Magdalena por parte del presidente Gustavo Petro, puso en peligro la unidad de la izquierda - crédito Carlos Caicedo/Facebook - Presidencia

En relación con el departamento, aseguró que Petro había incumplido las promesas de inversión en la región y había mantenido una actitud distante frente a los problemas locales: “Lo hemos acompañado aun cuando el presidente Petro no ha estado presente con las inversiones que había prometido al departamento de Magdalena; lo hemos acompañado pese a que hemos dado luchas en solitario por defender nuestra personería jurídica”.

La distancia entre Caicedo y Petro llegó a un punto de no retorno cuando el presidente respaldó al candidato Rafael Noya en las elecciones atípicas en Magdalena, una decisión que el líder de Fuerza Ciudadana interpretó como una traición a la coalición de izquierda —aunque su partido ganó con Margarita Guerra—. Petro, por su parte, acusó al líder de intentar “dividir a la izquierda” y de tener un ego que podría costarle a la izquierda las elecciones de 2026.

Margarita Guerra, del movimiento Fuerza Ciudadana, logró un triunfo rotundo en las elecciones atípicas celebradas el 23 de noviembre en Magdalena - crédito @margaritaguerraz/Instagram

En este clima tenso, la propuesta de Bolívar de iniciar un diálogo entre Petro y Caicedo toma relevancia. El exdirector de Prosperidad Social considera que, a pesar de las diferencias personales y políticas, la única forma de evitar que la izquierda pierda terreno frente a la derecha es llegar a un acuerdo que permita consolidar un solo candidato para las elecciones de 2026.