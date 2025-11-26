Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Los participantes optaron por mantener una amistad, pese al acercamiento romántico

Isa y Zambrano se acercaron
Isa y Zambrano se acercaron en el programa, pero su relación no prosperó - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La dinámica de las relaciones personales dentro de los realities es uno de los aspectos que más llama la atención del público. Uno de los casos más recientes es el de Isa y Zambrano, participantes de La Ciudad de las Cajas en el programa Desafío Siglo XXI, pues entre las competencias se acercaron bastante.

Aunque en un principio los dos mostraron interés en mantener un vínculo más allá del juego, la situación cambió radicalmente tras su salida del formato. Así lo confirmó Miladis Esther Zambrano, madre del atleta Anthony Zambrano, en diálogo con los presentadores del programa matutino Día a Día, en el que ofreció detalles sobre el desenlace de la relación entre los dos competidores.

Según relató la mujer, la convivencia fuera del programa fue determinante para que Isa y Zambrano reconsideraran sus sentimientos.

Él salió, ellos se conocieron afuera y no es lo mismo unos días que el tiempo que ellos pasaron. Ambos se dieron cuenta que no, que no funcionaban como pareja y muy maduramente se sentaron, hablaron y decidieron que las cosas se quedaran así, nuevamente como amigos y es como ha estado funcionando”, explicó la madre del deportista, reiterando la sensatez con la que los participantes del concurso afrontaron la situación.

Zambrano e Isa convivieron fuera
Zambrano e Isa convivieron fuera del concurso sin éxito - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Zambrano no solo se involucró con Isa

La historia del deportista olímpico en el programa no se limitó a su vínculo con Isa, teniendo en cuenta que tras la eliminación de la popular modelo, el competidor tuvo la oportunidad de acercarse a Grecia, que se integró a la escuadra de Gamma.

Durante su estancia en la Suite de ditu, los dos compartieron momentos de cercanía y confesiones personales. Sin embargo, la relación no prosperó, teniendo en cuenta que Grecia tenía una pareja sentimental fuera del reality y en varias oportunidades expresó que lo respetaba y amaba, por lo que no pretendía establecer ningún vinculo romántico con alguien más, lo que impidió que la conexión entre los dos concursantes avanzara más allá de la amistad.

Además, el recorrido sentimental de Zambrano dentro del concurso incluyó un reencuentro con Katiuska, con la que había salido antes de ingresar a la competencia. No obstante, la cercanía se mantuvo durante el juego, fortaleciéndose por las circunstancias propias de la competencia y la distancia respecto a la vida cotidiana.

Incluso, una conversación demostró que los sentimientos entre ellos seguían vigentes: “Yo sé que tú nunca me olvidaste a mí”. Ella, reafirmando su carácter, replicó: “Porque yo también tengo mi valor y mi orgullo, pero tú sabes que me gustabas mucho, tú sabes”.

La conversación avanzó a un plano más personal cuando Zambrano señaló que él vive solo y propuso que, si en algún momento ella desea algo serio, le hable con sinceridad: “Cuando usted esté dispuesta me habla de verdad, que sea algo serio, hablamos bien”.

Ante esto, Katiuska fue clara sobre sus intenciones y las dificultades que enfrenta, pues en varias oportunidades ha dicho que tiene una relación estable: “Por eso te digo, más adelante puede ser, pero ahora mismo no. Tengo que solucionar a ver, porque igual es una relación complicada. Yo tengo que resolver los cuando salga si sí o no o qué. Por eso es que no te respondía, no es porque no me gustaras”.

Katiuska y Zambrano sorprendieron con
Katiuska y Zambrano sorprendieron con su cercanía - crédito Caracol Televisión/Youtube

Entre tanto, las declaraciones de la madre de Zambrano y los testimonios recogidos en Día a Día coinciden en que, pese a las expectativas iniciales, las relaciones surgidas en el contexto del reality no lograron consolidarse fuera de él, y que la amistad ha prevalecido como el lazo principal entre los involucrados.

