Corte Suprema avala extradición a EE. UU. de colombiano acusado de suministrar armas del régimen de Bashar al-Assad al ELN

El presidente Petro deberá darle el último visto bueno antes de firmar la solicitud - crédito archivo AP Foto/Remy de la Mauviniere | Prensa CICR

La mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025 se conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió concepto favorable a la petición de extradición presentada por Estados Unidos para juzgar a Wisam Nagib Keherfan Okde.

Así fue identificado el ciudadano colombiano al que el Gobierno norteamericano señala de participar en una red internacional dedicada a suministrar armamento militar del régimen de Bashar Al-Assad a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados ilegales con mayor presencia y operación en el territorio nacional.

Según información revelad por la revista Semana, los nueve magistrados de la Sala firmaron el documento que autoriza el proceso, tras analizar los requisitos legales y las pruebas presentadas por la justicia norteamericana.

La solicitud fue realizada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia donde se acusa a Keherfan Okde de delitos como concierto para delinquir, tráfico de drogas, financiación del terrorismo y lavado de activos.

La documentación estadounidense señala que el acusado, conocido también como alias Wissam, operaba como traficante de drogas desde Líbano, aprovechando su acceso privilegiado al gobierno sirio bajo la administración de Bashar Al-Assad.

“Era un traficante de drogas con sede en Líbano, quien utilizó su alto nivel de acceso al Gobierno sirio bajo el régimen de Assad para facilitar su tráfico de drogas”, se indica en la acusación a la que tuvo acceso el medio colombiano.

El alcance internacional de la red de venta de armas al servicio del régimen de Bashar Al-Assad

El archivo judicial también destaca la dimensión internacional del entramado, señalando que la red liderada por Keherfan Okde facilitaba el blanqueo de dinero para carteles de droga y organizaciones terroristas extranjeras, cobrando por estos servicios y transfiriendo fondos a través de métodos como criptomonedas y mercados en países africanos como Ghana y Marruecos.

Entre las pruebas destacadas figura la infiltración de un colaborador confidencial de las autoridades estadounidenses, quien participó en una reunión grabada donde Keherfan Okde se presentó como “un lavador de dinero de alto rango al que refería contratos que implicaban cantidades mayores y/o que tenían lugar en países fuera del área de operación”, recalca el documento.

La acusación más grave recae sobre el suministro de armas desviadas del régimen sirio al ELN colombiano entre abril de 2024 y lo corrido de 2025, supuestamente a cambio de cientos de kilogramos de cocaína.

La justicia de Estados Unidos sostiene que, incluso tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, Keherfan Okde mantenía acceso a armamento militar proporcionado al régimen por países como Rusia e Irán, de acuerdo con el documento citado la revista colombiana.

En el proceso de extradición la Corte Suprema de Justicia de Colombia evaluó el principio de doble incriminación, y consideró acreditados tanto los delitos en territorio estadounidense como su equivalencia en el sistema legal colombiano.

La defensa del acusado argumentó la existencia de un “concepto desfavorable” por aparentes falencias en la documentación, pero la Corte rechazó tal argumento y detalló en su resolución que “no existe impedimento para su estudio”.

El fallo del alto tribunal establece que la entrega del acusado debe condicionarse a la garantía de que no recibirá pena de muerte y que se respetarán todas sus garantías procesales durante el juicio.

La decisión de la Corte, que tiene ponencia del magistrado Diego Corredor, traslada ahora la responsabilidad al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien debe emitir un nuevo concepto previo a la firma final del presidente colombiano Gustavo Petro.

Con este paso, Colombia da un avance hacia la cooperación judicial internacional en delitos relacionados con **tráfico de armas