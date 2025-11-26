Deportes

Condenan a dos meses de presión a Fernando Gaviria en Mónaco por conducir ebrio: “Es un peligro público”

El ciclista antioqueño fue multado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por no ceder el paso, cruzar la línea continua y circular en sentido contrario, según la prensa francesa

Guardar
Fernando Gaviria, ciclista del equipo
Fernando Gaviria, ciclista del equipo Movistar se retira del Tour de Francia 2024 - crédito @Movistar_Team / X

Una paradoja vive el ciclista antioqueño (nacido en el municipio de La Ceja), Fernando Gaviria.

El 26 de noviembre de 2025 se dio a conocer en la prensa francesa que el exciclista del Movistar Team y ahora en la Caja Rural Seguros recibió una dura sanción por ser detenido por parte de la Policía de Seguridad Pública en la rotonda de Cantón, en el principado de Mónaco (Francia).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fernando Gaviria fue acusado de
Fernando Gaviria fue acusado de tomar ebrio en el principado de Mónaco - crédito DEPORTES DARIO BELINGHERI/MOVISTAR TEAM

La información entregada por parte del diario francés Nice-Matin, explicó que Gaviria se presentó ante el tribunal de Mónaco, frente a los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2025 en plena luz del día.

El mismo diario también explicó que cometió varias faltas de infracción a las normas de tránsito.

“Ese día, mientras conducía un coche, fue detenido por la Policía de Seguridad Pública en la rotonda de Cantón tras una conducción temeraria y varias infracciones al Código de Circulación: no ceder el paso, cruzar la línea continua, circular en sentido contrario”, dijeron.

También, dentro del mismo reporte que entregó el diario Nice-Matin, explicó que en el momento de la prueba de alcoholimetría, arrojó resultados preocupantes:

“Luego mostró signos de intoxicación, y la policía midió una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre“, explicaron.

También dentro del mismo juicio que se realizó a Gaviria, el 22 de octubre de 2025, el juez fue determinante a la hora de comenzar el juicio, según la información que entregó el mismo diario francés en mención.

“Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública“, citó el medio las palabras del juez.

Más detalles del juzgamiento a Fernando Gaviria: “Peligro público”

El periodista Thibaut Parat comentó
El periodista Thibaut Parat comentó sobre la situación de la multa y condena a Fernando Gaviria por conducir ebrio en Mónaco - crédito Nice Matín

En los detalles que entregó también el diario Nice Martín, se conoció que el primer fiscal encargado del caso, Mathias Marchand, se mostró con sorpresa por lo ocurrido, ya que lo consideró como un ciclista que está en la “élite mundial”, sea investigado por casos de tal magnitud.

“Es pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle. Esto lo convierte en un peligro público”.

Además de la pena que se solicitó por los dos meses de presión condicional, también se le impuso a Gaviria una multa de 5.000 euros, y la prohibición de conducir en el Principado de Mónaco.

Fernando Gaviria será parte del equipo Caja Rural para 2026

Caja Rural anunció la llegada
Caja Rural anunció la llegada de Fernando Gaviria a su equipo - crédito Caja Rural

La llegada de Fernando Gaviria al equipo español Caja Rural-Seguros RGA marca un nuevo capítulo en la carrera del ciclista colombiano, quien afrontará la temporada 2026 con el objetivo de consolidar su legado en las grandes vueltas del calendario internacional. El antioqueño, que cumplirá una década compitiendo en la élite del ciclismo, buscará sumar nuevas victorias y aportar su experiencia a una escuadra que apuesta por la juventud y la proyección internacional.

El anuncio de su fichaje por el conjunto navarro representa un giro relevante en la trayectoria de Gaviria, quien, tras dos años en el Movistar Team, deja atrás una etapa en la que los resultados no alcanzaron las expectativas depositadas en su figura. Durante su paso por el equipo telefónico, el velocista de La Ceja, Antioquia, logró triunfos en la Vuelta a San Juan 2023, el Tour de Romandía 2024 y el Tour Colombia 2024, aunque no consiguió el protagonismo esperado en las grandes vueltas.

El propio Caja Rural-Seguros RGA expresó su entusiasmo por la incorporación del colombiano a través de sus canales oficiales:

“Fernando Gaviria aportará toda su experiencia con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA. Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada”.

A pesar de este cambio de estatus, la escuadra española considera la llegada de Gaviria como una apuesta estratégica para fortalecer su presencia en las llegadas masivas y aumentar su competitividad en la próxima temporada. El ciclista colombiano, de 31 años, acumula 52 victorias como profesional, entre las que destacan dos etapas en el Tour de Francia y cinco en el Giro de Italia, donde también vistió la maglia ciclamino.

El propio Gaviria ha destacado la motivación que le generó el interés del equipo español:

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí”, declaró.

Temas Relacionados

Fernando GaviriaMovistar TeamCaja RuralCiclismo colombianoMónacoColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia ya conquistó su primer título en los Juegos Bolivarianos 2025: así va la cosecha de medallas en Lima

Las justas deportivas entre los países miembro de la Organización Deportiva Bolivariana se realizan desde el 22 de noviembre y se extienden hasta el 7 de diciembre del 2025

Colombia ya conquistó su primer

Con miras al Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país

En una entrevista espontánea con un funcionario de la embajada estadounidense, el jugador se refirió a las expectativas con la selección y a su gusto por la cultura de ese país

Con miras al Mundial de

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Los Embajadores presentaron a su nuevo director deportivo, que llega en reemplazo de Ricardo “el Gato” Pérez, pero en la rueda de prensa hubo el “primer roce”

Apoyo al nuevo director deportivo

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

El ciclista bogotano anunció su retiro del ciclismo profesional luego de 16 años de carrera, en la que tuvo éxitos como sus tres podios en el Tour de Francia

Así despidió la organización del

Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León

El atacante, referente en los dos últimos semestres de los Cardenales, fue sustituido en los últimos minutos del primer tiempo por una lesión muscular

Santiago Mosquera anticipó que habría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ reveló cómo

La ‘Barbie colombiana’ reveló cómo el ‘bullying’ la transformó por completo: cambió radical de ‘look’, así lucía antes de las cirugías

La victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025’ generó una avalancha de memes y críticas: “Miss Tamales”

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Así fue la emotiva celebración de Violeta Bergonzi junto a su familia tras victoria en ‘MasterChef Celebrity’: “Llevaba muchos años esperando esto”

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Deportes

Colombia ya conquistó su primer

Colombia ya conquistó su primer título en los Juegos Bolivarianos 2025: así va la cosecha de medallas en Lima

Con miras al Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León