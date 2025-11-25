Colombia

Revelan excesos en viaje del director de la Policía Nacional a la cumbre de Interpol en Marruecos: habría gastado más de $20 millones por hora

William Rincón se desplazó en la Embraer Legacy, una aeronave con autonomía limitada para vuelos de larga distancia, lo que obligó a planificar varias escalas técnicas

Guardar
Revelan excesos en viaje del
Revelan excesos en viaje del director de la Policía Nacional a la cumbre de Interpol en Marruecos - crédito X

El uso de un jet oficial de lujo por parte del general William Rincón, director de la Policía Nacional, para asistir a la cumbre de Interpol en Marrakech, desató cuestionamientos internos en la institución, especialmente por los elevados costos y la logística compleja que implicó el desplazamiento.

La controversia se intensificó al conocerse que el trayecto requirió la utilización del Embraer Legacy, una aeronave con autonomía limitada para vuelos de larga distancia, lo que obligó a planificar varias escalas técnicas y generó un costo estimado cercano a USD 6.000 por hora de vuelo, según informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El director de la Policía,
El director de la Policía, general William Rincón, participo en la 93ª Asamblea General de la INTERPOL en Marrakech, Marruecos, junto a delegaciones de 172 países - crédito X

El historial operativo del Embraer Legacy ya había evidenciado restricciones en desplazamientos previos. En una ocasión, durante un vuelo hacia Argentina, la aeronave debió aterrizar en el aeropuerto de Leticia para reabastecer combustible. De no haberse realizado esa escala, la alternativa habría sido arribar primero en Bolivia, lo que, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio citado, habría implicado pagos elevados por derechos aeroportuarios.

Esta situación reavivó el debate sobre la idoneidad de emplear este tipo de avión para trayectos transcontinentales, considerando que “cada operación aérea implica cobros en millones por uso de aeropuertos, parqueo y horas de permanencia de la aeronave”, según señalaron los informantes al mismo medio.

El procedimiento habitual para este tipo de desplazamientos oficiales suele ser el uso de vuelos comerciales, precisamente para evitar la compleja gestión de abastecimiento de combustible y la búsqueda de pistas de aterrizaje adecuadas.

“Normalmente este tipo de desplazamientos se hacen en vuelos comerciales, precisamente para evitar la gestión de buscar abastecer la aeronave, además de las pistas de aterrizajes”, reveló el informante a El Tiempo.

La planificación del viaje a Marruecos requirió la asignación de doble tripulación debido a la duración del trayecto y a la necesidad de cumplir con los descansos reglamentarios de los pilotos. Para ajustarse a estos tiempos, el vuelo incluyó tres escalas programadas. Además, cada tramo del recorrido demandó la obtención previa de autorizaciones de sobrevuelo por parte de los países involucrados, un trámite que condicionó tanto la ruta como los tiempos de desplazamiento.

William Rincón se desplazó en
William Rincón se desplazó en la Embraer Legacy, una aeronave con autonomía limitada para vuelos de larga distancia, lo que obligó a planificar varias escalas técnicas - crédito JetPhotos

La misión oficial contempla una permanencia aproximada de tres días en Marruecos. A los gastos del trayecto se suman los pagos por servicios en tierra durante las escalas, como la limpieza de la aeronave y otros costos operativos generados en cada aeropuerto donde aterrizó el jet. Funcionarios consultados por el citado medio advirtieron que aún falta establecer el costo real del recorrido completo, ya que deben considerarse también los gastos del regreso, la estadía de la tripulación y el parqueo de la aeronave en Marruecos.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es la multiplicidad de conceptos que incrementan el costo total del viaje. Una fuente precisó a El Tiempo: “Por la aeronave se cobra por horas incluso”, subrayando que cada rubro representa un cobro adicional que debe ser cubierto con recursos públicos.

El Embraer Legacy ha sido objeto de investigaciones previas. La Contraloría General de la Nación indagó un presunto detrimento patrimonial cercano a USD 12 millones por la compra de esta aeronave, que originalmente iba a ser utilizada para el transporte de tropas, aunque su capacidad real es de 13 a 18 pasajeros. El avión fue adquirido en 2021 con autorización del Ministerio de Defensa, en el marco de un plan de renovación de equipos que también contemplaba la incorporación de otras dos aeronaves.

En cuanto a sus características, el jet cuenta con sillones de cuero, descansapiés y acabados en mármol, además de alfombras acolchadas, lo que refuerza la percepción de lujo en medio de la polémica por el uso de recursos públicos en este tipo de desplazamientos.

Los gastos de Juliana Guerrero en vuelos que son materia de investigación

Los vuelos aéreos de la
Los vuelos aéreos de la Policía Nacional, utilizados por Juliana Guerrero y su hermana, no estaban alineados con las misiones del Ministerio del Interior - crédito @jguerrero112/Instagram - Webinfomil/Sitio Web

En paralelo, la Contraloría General de la Nación investiga irregularidades en el uso de aviones de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, mientras era funcionaria de Ministerio de interior.

El objetivo centro de las indagaciones del organismo es determinar si los viajes realizados por la joven de 23 años fueron motivados por cuestiones personales o si, por el contrario, se justifican con funciones relacionadas con su cargo.

Temas Relacionados

Policía NacionalAviones Policía NacionalWilliam RincónGastos excesivosGobierno nacionalViajesDirector de la Policia NacionalInterpolEmbraer LegacyColombia-Noticias

Más Noticias

Condenan a mujer que apuñaló a un hombre porque no le dio una moneda

La rápida reacción de la comunidad y la intervención policial evitaron consecuencias fatales

Condenan a mujer que apuñaló

Luto en la música popular: Mayerly Díaz, conocida como “La voz de Quipile”, murió en medio de cirugía estética

El fallecimiento de la artista habría ocurrido días después de haberse realizado una intervención estética en una clínica en Bogotá, lo que ha generado conmoción entre familiares y seguidores

Luto en la música popular:

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

Iván Duque salió en defensa de Santiago Uribe tras ser condenado a 28 años de prisión: “He podido ver los valores que encarna”

El expresidente se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que revocó la absolución del hermano de Álvaro Uribe Vélez y lo condenó por su responsabilidad en la creación y operación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles

Iván Duque salió en defensa

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Mexicano reveló las expresiones colombianas que tuvo que aprender por amor: todo un reto

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Quién es el esposo de la presentadora Violeta Bergonzi, a qué se dedica y qué se sabe de su relación

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Deportivo Pereira quedó suspendido del fútbol colombiano: se cayó la tutela contra el Ministerio del Trabajo

Defensor argentino confesó que quiso lesionar a Falcao en River: “Si lo agarro mejor lo lastimaba feo”

Duvan Vergara reveló que pidió ingresar al duelo entre Racing y River tras el golazo de Quintero: “Siento un fuego”

Millonarios habría iniciado mal con su director deportivo, Ariel Michaloutsos: tuvo conflicto con Hernán Torres