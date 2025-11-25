Colombia

‘MasterChef Celebrity 2025′: así es el menú de la última prueba con el que las celebridades se enfrentan en la gran final

El cierre del programa de cocina exige a las cuatro finalistas crear un menú de tres tiempos que no solo demuestre técnica, sino que cuente su historia personal a través de cada preparación, preparaciones que definirán a la nueva ganadora del ‘reality’

Guardar
Final de 'MasterChef Celebrity 2025':
Final de 'MasterChef Celebrity 2025': estos son las preparaciones con las que las finalistas se enfrentarán - crédito @valentinataguado/ Instagram

La final de MasterChef Celebrity 2025 reunió a las cuatro finalistas junto a sus familias y exparticipantes, creando un ambiente cargado de tensión y expectativas.

La presentadora Claudia Bahamón invitó a los seres queridos de las concursantes a presenciar la prueba definitiva desde el balcón, en una ceremonia marcada por la emoción y los reencuentros.

El chef Jorge Rausch detalló, por su parte, la complejidad del reto final: “Tres platos que nos demuestren todo lo que han aprendido, y quiénes son ustedes en el transcurso de esta competencia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desafío consistía en preparar un menú completo de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre, donde debían reflejar técnica, sabor, personalidad y evolución durante su paso por el programa.

La chef mexicana Belén Alonso insistió en la importancia de la precisión: cada platillo debía entregarse en tres versiones idénticas, una para cada jurado. Nicolás de Zubiría aportó otra clave de la prueba: “Deben relatar una historia, que haya un eje central en ese menú”. Además de cocinar, el objetivo era expresar en cada receta identidad y origen.

El jurado exigió un menú
El jurado exigió un menú de entrada, plato fuerte y postre, donde técnica, sabor y personalidad marcarían la diferencia en la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Las reglas marcaban que las finalistas tenían solo diez minutos para seleccionar ingredientes en la alacena y dos horas y media para ejecutar el menú completo. Durante el proceso, sus familias permanecieron cerca de las estaciones para motivarlas y ofrecer sugerencias puntuales.

Cada concursante eligió recetas con fuerte vínculo personal y cultural. Alejandra Ávila optó por un menú inspirado en la tradición tolimense: tamal tolimense como entrada, insulso tolimense como plato fuerte y un postre con mangostino.

Carolina Sabino apostó por raíces costeñas y ecuatorianas, con platos a base de carne de cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo, un menú que mezclaba memoria familiar y sabores caribeños.

Violeta Bergonzi presentó un menú ligado a la Semana Santa en Popayán, incluyendo pipián, salsa de caviar de luga, huevos de salmón y encocado de pipián con langosta al carbón.

Valentina, Violeta, Alejandra y Carolina
Valentina, Violeta, Alejandra y Carolina revelaron cuáles son las preparaciones con las que compartirán en la final - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Valentina Taguado, por su parte, volcó recuerdos de infancia y homenajes a su abuela en preparaciones como ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe. En el momento de máxima presión, su familia intervino para ayudarla a abrir un tarro de sal.

El desenlace de la competencia queda en suspenso. El veredicto del jurado y la selección del menú ganador se conocerán en el próximo episodio, en la noche del martes 25 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m., manteniendo la expectativa no solo entre las finalistas y sus familias, sino ante una audiencia atenta a cada decisión de la temporada.

Las finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2025′ reciben el apoyo de sus familias antes del último reto

La producción del programa decidió reunir a los exparticipantes que compartieron estaciones y vivencias a lo largo de los meses, permitiendo que las finalistas sintieran el acompañamiento de rostros familiares en el desenlace de la competencia.

La primera en recibir la sorpresa fue Carolina Sabino, quien vio ingresar a sus dos hijos y a su esposo. La presencia de su familia representó el sostén emocional que la ha impulsado durante el reality y juntos compartieron cómo la experiencia en MasterChef los ha unido aún más.

Los famosos fueron sorprendidos por
Los famosos fueron sorprendidos por sus familiares en la primera parte de la final del programa culinario - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Para Carolina, muchos de los platos que presentó nacieron de recuerdos y tradiciones familiares, por lo que reencontrarse con sus seres queridos en la final adquirió un significado especial. “Muchos de sus platos han nacido de recuerdos, tradiciones y momentos compartidos en casa”, detalló.

Violeta Bergonzi recibió a su esposo y a su prima, quienes la alentaron con palabras que subrayaron su espíritu luchador y su empoderamiento. Su familia manifestó el orgullo que sienten al verla enfrentar cada reto con determinación y constancia, consolidando su imagen como una concursante perseverante.

La familia de Valentina Taguado fue la siguiente en ingresar, resaltando la fortaleza, el carisma y la capacidad de Valentina para sobresalir, a pesar de los desafíos que enfrentó desde joven. “Si Valentina llegó hasta acá y sabe cocinar, cocine y llegue. Ella siempre termina un paso más allá de lo que uno puede esperar”, sostuvieron sus familiares.

La presentadora fue acompañada por
La presentadora fue acompañada por su esposo y prima en la final de 'MasterChef' - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

El turno de Alejandra Ávila estuvo marcado por la emoción, ya que no pudo contener las lágrimas cuando su hermano y su madre tomaron la palabra frente a todos. Ambos confesaron que, al principio, nunca imaginaron verla en una final de cocina, especialmente porque antes de ingresar al programa, Alejandra no sabía preparar muchos platos.

“Ella no era de cocina, pero sí admiraba el programa de MasterChef siempre”, relató su familia. Para Alejandra, el paso por el programa significó una transformación personal, artística y emocional, que culminó en un escenario repleto de apoyo.

Temas Relacionados

MasterChef Celebrity 2025final de MasterChef Celebrity 2025Hora y dónde ver final de MasterChef Celebrity 2025Platos de la final de MasterChefValentina TaguadoAlejandra ÁvilaCarolina SabinoVioleta BergonziColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Fiscalía confirmó que el material incautado a ‘Calarcá’ ha permitido la apertura de varias investigaciones en las que incluyen a militares

Los dispositivos incautados han permitido judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia

Fiscalía confirmó que el material

Santoral: cuáles son los santos que se celebran este 25 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuáles son los santos

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde por goleada en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Si la Tricolor le gana al combinado europeo, asegurará su clasificación a los cuartos de final de la primera edición del torneo, que se disputa en Filipinas

EN VIVO - Colombia vs.

¿Qué pasa si no reclama los subsidios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y otros en las fechas estipuladas?

El Gobierno nacional advirtió que los hogares que no reclamen sus subsidios en los puntos de pago autorizados dentro de los tiempos establecidos tendrán graves consecuencias

¿Qué pasa si no reclama

Efemérides 25 de noviembre: qué se celebra este inicio de semana

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este martes

Efemérides 25 de noviembre: qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia reaccionó a la

Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda aclararon mensaje sobre presunta infidelidad y el fin de su relación: “Nunca quisimos engañar a nadie”

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: el emotivo cierre hizo llorar a más de uno

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde por goleada en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

La final del torneo de la B obligó a modificar el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Faustino Asprilla vaticinó cuál sería el primer finalista de la Liga BetPlay: “Ganará los dos partidos”

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina