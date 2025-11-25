‘MasterChef Celebrity 2025′: así es el menú de la última prueba con el que las celebridades se enfrentan en la gran final

Final de 'MasterChef Celebrity 2025': estos son las preparaciones con las que las finalistas se enfrentarán - crédito @valentinataguado/ Instagram

La final de MasterChef Celebrity 2025 reunió a las cuatro finalistas junto a sus familias y exparticipantes, creando un ambiente cargado de tensión y expectativas.

La presentadora Claudia Bahamón invitó a los seres queridos de las concursantes a presenciar la prueba definitiva desde el balcón, en una ceremonia marcada por la emoción y los reencuentros.

El chef Jorge Rausch detalló, por su parte, la complejidad del reto final: “Tres platos que nos demuestren todo lo que han aprendido, y quiénes son ustedes en el transcurso de esta competencia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desafío consistía en preparar un menú completo de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre, donde debían reflejar técnica, sabor, personalidad y evolución durante su paso por el programa.

La chef mexicana Belén Alonso insistió en la importancia de la precisión: cada platillo debía entregarse en tres versiones idénticas, una para cada jurado. Nicolás de Zubiría aportó otra clave de la prueba: “Deben relatar una historia, que haya un eje central en ese menú”. Además de cocinar, el objetivo era expresar en cada receta identidad y origen.

El jurado exigió un menú de entrada, plato fuerte y postre, donde técnica, sabor y personalidad marcarían la diferencia en la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Las reglas marcaban que las finalistas tenían solo diez minutos para seleccionar ingredientes en la alacena y dos horas y media para ejecutar el menú completo. Durante el proceso, sus familias permanecieron cerca de las estaciones para motivarlas y ofrecer sugerencias puntuales.

Cada concursante eligió recetas con fuerte vínculo personal y cultural. Alejandra Ávila optó por un menú inspirado en la tradición tolimense: tamal tolimense como entrada, insulso tolimense como plato fuerte y un postre con mangostino.

Carolina Sabino apostó por raíces costeñas y ecuatorianas, con platos a base de carne de cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo, un menú que mezclaba memoria familiar y sabores caribeños.

Violeta Bergonzi presentó un menú ligado a la Semana Santa en Popayán, incluyendo pipián, salsa de caviar de luga, huevos de salmón y encocado de pipián con langosta al carbón.

Valentina, Violeta, Alejandra y Carolina revelaron cuáles son las preparaciones con las que compartirán en la final - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Valentina Taguado, por su parte, volcó recuerdos de infancia y homenajes a su abuela en preparaciones como ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe. En el momento de máxima presión, su familia intervino para ayudarla a abrir un tarro de sal.

El desenlace de la competencia queda en suspenso. El veredicto del jurado y la selección del menú ganador se conocerán en el próximo episodio, en la noche del martes 25 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m., manteniendo la expectativa no solo entre las finalistas y sus familias, sino ante una audiencia atenta a cada decisión de la temporada.

Las finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2025′ reciben el apoyo de sus familias antes del último reto

La producción del programa decidió reunir a los exparticipantes que compartieron estaciones y vivencias a lo largo de los meses, permitiendo que las finalistas sintieran el acompañamiento de rostros familiares en el desenlace de la competencia.

La primera en recibir la sorpresa fue Carolina Sabino, quien vio ingresar a sus dos hijos y a su esposo. La presencia de su familia representó el sostén emocional que la ha impulsado durante el reality y juntos compartieron cómo la experiencia en MasterChef los ha unido aún más.

Los famosos fueron sorprendidos por sus familiares en la primera parte de la final del programa culinario - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Para Carolina, muchos de los platos que presentó nacieron de recuerdos y tradiciones familiares, por lo que reencontrarse con sus seres queridos en la final adquirió un significado especial. “Muchos de sus platos han nacido de recuerdos, tradiciones y momentos compartidos en casa”, detalló.

Violeta Bergonzi recibió a su esposo y a su prima, quienes la alentaron con palabras que subrayaron su espíritu luchador y su empoderamiento. Su familia manifestó el orgullo que sienten al verla enfrentar cada reto con determinación y constancia, consolidando su imagen como una concursante perseverante.

La familia de Valentina Taguado fue la siguiente en ingresar, resaltando la fortaleza, el carisma y la capacidad de Valentina para sobresalir, a pesar de los desafíos que enfrentó desde joven. “Si Valentina llegó hasta acá y sabe cocinar, cocine y llegue. Ella siempre termina un paso más allá de lo que uno puede esperar”, sostuvieron sus familiares.

La presentadora fue acompañada por su esposo y prima en la final de 'MasterChef' - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

El turno de Alejandra Ávila estuvo marcado por la emoción, ya que no pudo contener las lágrimas cuando su hermano y su madre tomaron la palabra frente a todos. Ambos confesaron que, al principio, nunca imaginaron verla en una final de cocina, especialmente porque antes de ingresar al programa, Alejandra no sabía preparar muchos platos.

“Ella no era de cocina, pero sí admiraba el programa de MasterChef siempre”, relató su familia. Para Alejandra, el paso por el programa significó una transformación personal, artística y emocional, que culminó en un escenario repleto de apoyo.