Colombia

Policía de Cali desplegó el Plan Cazador: reportaron capturas, incautaciones e imposición de comparendos

El operativo incluyó registros en puntos estratégicos para controlar mercancías con hallazgos de droga y productos químicos sin soporte legal, además de detenidos por delitos asociados a sustancias controladas e inmovilización de vehículos

Guardar
Google icon
El inicio de la estrategia de seguridad busca proteger a residentes y turistas durante las festividades, con acciones enfocadas en la prevención de delitos, el control de la pólvora y la protección de la infancia - crédito Policía de Cali
La Policía Nacional ejecutó operativos del Plan Cazador en Cali para controlar actividades ilegales y verificar mercancías y vehículos en puntos estratégicos - crédito Policía de Cali

La Policía Nacional reportó el lunes festivo 8 de junio que implementó una serie de operativos en Cali como parte del Plan Cazador, orientados al control de actividades ilegales y la verificación rigurosa de mercancías y vehículos en puntos estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue incluyó inspecciones y registros que permitieron identificar sustancias y productos químicos transportados sin la documentación exigida, así como la incautación de droga y la captura de varias personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas.

PUBLICIDAD

Estrategia de control y hallazgos relevantes

Según la Policía Nacional, el Plan Cazador se ejecutó en diferentes sectores de Cali y permitió hallar frascos con una sustancia de interés investigativo y recipientes con productos químicos que no cumplían los requisitos legales de transporte.

El Plan Cazador en Cali permitió detectar sustancias químicas transportadas sin la documentación exigida y avanzar en capturas por tráfico de estupefacientes - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali
La Policía Nacional incautó en Cali 18 frascos de ketamina ocultos en una encomienda y el caso quedó en manos de la autoridad competente - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali

Además, durante uno de los controles realizados en una vía de la ciudad, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba paquetes de una sustancia vegetal, la cual fue sometida a análisis judicial para determinar su composición exacta.

PUBLICIDAD

Los procedimientos se desarrollaron en el contexto de una serie de acciones focalizadas en puntos clave de la capital vallecaucana, con el propósito de identificar posibles actividades delictivas y afectar las redes de suministro ilegal.

En palabras del jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cali, Carlos Vergara, “se impusieron 263 órdenes de comparendo por distintas infracciones al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, se logró evidenciar pruebas de alcoholemia, resultando positivas 8 personas”.

Incautaciones: ketamina y sustancias químicas

El Plan Cazador en Cali permitió detectar sustancias químicas transportadas sin la documentación exigida y avanzar en capturas por tráfico de estupefacientes - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali
El Plan Cazador en Cali permitió detectar sustancias químicas transportadas sin la documentación exigida y avanzar en capturas por tráfico de estupefacientes - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali

Entre los resultados más destacados, la Policía Nacional detalló el hallazgo de 18 frascos de ketamina de 100 mililitros cada uno, ocultos al interior de una encomienda, durante labores de verificación de mercancías. El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente, que deberá investigar el origen, el destino y el posible uso de la sustancia incautada.

En otro procedimiento, los uniformados capturaron a una persona señalada de incurrir en el delito de tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos. Durante el operativo, fueron incautados cerca de cientos de litros de hidróxido de sodio, además de un automóvil que, según las autoridades, era utilizado para el transporte del material. Tanto el capturado como los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Operativos en corredores viales y barrios

Otro de los operativos se realizó sobre la avenida Bicentenario, en el corredor vial que conecta a Jamundí con Cali. Allí, la Policía capturó a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En la avenida Bicentenario, corredor vial entre Jamundí y Cali, la Policía capturó a un hombre tras hallar 25 paquetes de una sustancia vegetal similar a marihuana tipo cripy - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali
En la avenida Bicentenario, corredor vial entre Jamundí y Cali, la Policía capturó a un hombre tras hallar 25 paquetes de una sustancia vegetal similar a marihuana tipo cripy - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali

El conductor intentó evadir una señal de Pare en un puesto de prevención, lo que desencadenó un seguimiento controlado y la posterior inspección del vehículo. Durante la revisión, los agentes encontraron una maleta con 25 paquetes de una sustancia vegetal, similar a la marihuana ‘tipo cripy’. Junto a la droga, las autoridades incautaron el vehículo involucrado.

En el barrio San Luis, ubicado en el nororiente de Cali, se produjo otra captura. Una persona transportaba 20 recipientes con aproximadamente 400 litros de hidróxido de sodio y no presentó la documentación necesaria para acreditar la legalidad del traslado. Por esta razón, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados.

Balance vial: infracciones y control durante el puente festivo

Paralelamente a los operativos del Plan Cazador, las autoridades de tránsito de Cali mantuvieron vigilancia especial en el puente festivo, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover la seguridad de conductores y peatones.

Durante el puente festivo, cerca de 360.000 vehículos circularon por los principales ejes viales de Cali, poniendo a prueba los puntos de control - crédito Policía de Cali
Durante el puente festivo en Cali, la Secretaría de Movilidad detectó 17 conductores bajo efectos del alcohol y los retiró de circulación - crédito Policía de Cali

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Cali, entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio se detectaron 17 conductores bajo efectos del alcohol, que fueron retirados de circulación tras la respectiva prueba y sanción.

Además, se impusieron más de 1.000 comparendos por diversas infracciones, como estacionar en lugares prohibidos, carecer de documentos al día o incumplir condiciones técnicas de los vehículos.

El balance preliminar incluyó también la inmovilización de 49 vehículos y la atención de 112 accidentes en distintos sectores de la ciudad durante los primeros días del puente festivo.

La droga era transportada en un vehículo Duster; el conductor logró huir pese al intenso despliegue policial y la tecnología de vigilancia - crédito Policía de Cali
El balance vial en Cali incluyó más de 1.000 comparendos, 49 vehículos inmovilizados y 112 accidentes durante los primeros días del puente festivo- crédito Policía de Cali

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar conductas responsables, especialmente durante jornadas con mayor movilidad, y recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y utilizar servicios de transporte público o designar conductores responsables.

Temas Relacionados

CaliPolicía de CaliPlan CazadorNarcotráficoSeguridad vialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior FC EN VIVO online: siga los goles y el minuto a minuto del partido

La ventaja en la llave es para el equipo barranquillero que como local superó 3-0 al Verdolaga y sueña con el bicampeonato y su decimosegunda estrella de Liga

Atlético Nacional vs. Junior FC EN VIVO online: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Petro denuncia ‘ola de amenazas masivas’ en plena carrera a la Presidencia: “Blinden a los candidatos, es mi orden”

El presidente denunció amenazas contra líderes del Pacto Histórico, pidió acciones urgentes a las autoridades y alertó sobre una supuesta campaña de intimidación en plena antesala de la segunda vuelta presidencial

Petro denuncia ‘ola de amenazas masivas’ en plena carrera a la Presidencia: “Blinden a los candidatos, es mi orden”

Periodista resultó herido tras violento hecho en la final de la Liga entre Atlético Nacional y Junior; incidente se registró en trasmisión oficial

El afectado, según confirmó el comentarista Carlos Antonio Vélez, fue el profesor Juan José Peláez, exdirector técnico de Atlético Nacional, en un hecho que causó confusión entre los que seguían la señal de televisión que llevaba las incidencias de la definición del título liguero

Periodista resultó herido tras violento hecho en la final de la Liga entre Atlético Nacional y Junior; incidente se registró en trasmisión oficial

Pensión de sobrevivientes podrá ser negada a miles de colombianos debido a error que se está cometiendo con un documento: cuál es

La Corte Suprema de Justicia sentó precedente: para quienes busquen este tipo de compensación, la prueba de dependencia económica debe presentarse con documentación que no deje dudas sobre la situación de quien reclama el beneficio

Pensión de sobrevivientes podrá ser negada a miles de colombianos debido a error que se está cometiendo con un documento: cuál es

María José Pizarro acusó a Abelardo de la Espriella de no querer debatir con Iván Cepeda, pese a su rechazo a estos encuentros en primera vuelta

Luego de haber evitado las discusiones con otros candidatos por considerar que fomentaban el insulto y el espectáculo mediático, la campaña del senador del Pacto Histórico ahora busca un cara a cara televisado, con el fin de sumar votos

María José Pizarro acusó a Abelardo de la Espriella de no querer debatir con Iván Cepeda, pese a su rechazo a estos encuentros en primera vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Luto en la música popular: Cantante y líder social muere tras ser arrastrado por una quebrada

Luto en la música popular: Cantante y líder social muere tras ser arrastrado por una quebrada

Andrea Serna reveló que tuvo cáncer y dejó algunos consejos para sus seguidores: “Hacerse chequeos no es exagerar”

Margarita Ortega confesó que firmó su testamento antes de ingresar al quirófano por un problema de salud

Madonna y Feid sorprenden con ‘Read My lips’, una colaboración para Confessions II, el nuevo álbum de la “Reina del pop”

Marcela Reyes reveló que le gustaría contar más detalles de su relación con alias Pichi: “Quiero que me pregunten cómo son mis visitas a la cárcel”

Deportes

Un árbitro colombiano estará en el VAR del partido inaugural México vs. Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026

Un árbitro colombiano estará en el VAR del partido inaugural México vs. Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026

Atlético Nacional vs. Junior FC EN VIVO online: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Periodista resultó herido tras violento hecho en la final de la Liga entre Atlético Nacional y Junior; incidente se registró en trasmisión oficial

Junior ganaría un famoso hincha en medio de la final: el Padre Alberto Linero está tentado en volverse Tiburón

“A mí me dijeron que no iba llegar al fútbol profesional por gordo”: Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia