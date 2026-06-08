Policía de Cali desplegó el Plan Cazador: reportaron capturas, incautaciones e imposición de comparendos

La Policía Nacional ejecutó operativos del Plan Cazador en Cali para controlar actividades ilegales y verificar mercancías y vehículos en puntos estratégicos - crédito Policía de Cali

La Policía Nacional reportó el lunes festivo 8 de junio que implementó una serie de operativos en Cali como parte del Plan Cazador, orientados al control de actividades ilegales y la verificación rigurosa de mercancías y vehículos en puntos estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue incluyó inspecciones y registros que permitieron identificar sustancias y productos químicos transportados sin la documentación exigida, así como la incautación de droga y la captura de varias personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas.

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Estrategia de control y hallazgos relevantes

Según la Policía Nacional, el Plan Cazador se ejecutó en diferentes sectores de Cali y permitió hallar frascos con una sustancia de interés investigativo y recipientes con productos químicos que no cumplían los requisitos legales de transporte.

La Policía Nacional incautó en Cali 18 frascos de ketamina ocultos en una encomienda y el caso quedó en manos de la autoridad competente - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali

Además, durante uno de los controles realizados en una vía de la ciudad, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba paquetes de una sustancia vegetal, la cual fue sometida a análisis judicial para determinar su composición exacta.

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Los procedimientos se desarrollaron en el contexto de una serie de acciones focalizadas en puntos clave de la capital vallecaucana, con el propósito de identificar posibles actividades delictivas y afectar las redes de suministro ilegal.

En palabras del jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cali, Carlos Vergara, “se impusieron 263 órdenes de comparendo por distintas infracciones al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, se logró evidenciar pruebas de alcoholemia, resultando positivas 8 personas”.

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Incautaciones: ketamina y sustancias químicas

El Plan Cazador en Cali permitió detectar sustancias químicas transportadas sin la documentación exigida y avanzar en capturas por tráfico de estupefacientes - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali

Entre los resultados más destacados, la Policía Nacional detalló el hallazgo de 18 frascos de ketamina de 100 mililitros cada uno, ocultos al interior de una encomienda, durante labores de verificación de mercancías. El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente, que deberá investigar el origen, el destino y el posible uso de la sustancia incautada.

En otro procedimiento, los uniformados capturaron a una persona señalada de incurrir en el delito de tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos. Durante el operativo, fueron incautados cerca de cientos de litros de hidróxido de sodio, además de un automóvil que, según las autoridades, era utilizado para el transporte del material. Tanto el capturado como los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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Operativos en corredores viales y barrios

Otro de los operativos se realizó sobre la avenida Bicentenario, en el corredor vial que conecta a Jamundí con Cali. Allí, la Policía capturó a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En la avenida Bicentenario, corredor vial entre Jamundí y Cali, la Policía capturó a un hombre tras hallar 25 paquetes de una sustancia vegetal similar a marihuana tipo cripy - crédito Seccional de Tránsito y Transporte Cali

El conductor intentó evadir una señal de Pare en un puesto de prevención, lo que desencadenó un seguimiento controlado y la posterior inspección del vehículo. Durante la revisión, los agentes encontraron una maleta con 25 paquetes de una sustancia vegetal, similar a la marihuana ‘tipo cripy’. Junto a la droga, las autoridades incautaron el vehículo involucrado.

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En el barrio San Luis, ubicado en el nororiente de Cali, se produjo otra captura. Una persona transportaba 20 recipientes con aproximadamente 400 litros de hidróxido de sodio y no presentó la documentación necesaria para acreditar la legalidad del traslado. Por esta razón, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados.

Balance vial: infracciones y control durante el puente festivo

Paralelamente a los operativos del Plan Cazador, las autoridades de tránsito de Cali mantuvieron vigilancia especial en el puente festivo, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover la seguridad de conductores y peatones.

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Durante el puente festivo en Cali, la Secretaría de Movilidad detectó 17 conductores bajo efectos del alcohol y los retiró de circulación - crédito Policía de Cali

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Cali, entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio se detectaron 17 conductores bajo efectos del alcohol, que fueron retirados de circulación tras la respectiva prueba y sanción.

Además, se impusieron más de 1.000 comparendos por diversas infracciones, como estacionar en lugares prohibidos, carecer de documentos al día o incumplir condiciones técnicas de los vehículos.

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El balance preliminar incluyó también la inmovilización de 49 vehículos y la atención de 112 accidentes en distintos sectores de la ciudad durante los primeros días del puente festivo.

El balance vial en Cali incluyó más de 1.000 comparendos, 49 vehículos inmovilizados y 112 accidentes durante los primeros días del puente festivo- crédito Policía de Cali

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar conductas responsables, especialmente durante jornadas con mayor movilidad, y recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y utilizar servicios de transporte público o designar conductores responsables.

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