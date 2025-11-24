Petro vuelve a ser abuelo: el caos político no se detiene, pero el presidente anuncia el nacimiento de su cuarta nieta

En medio de cuestionamientos políticos, el presidente Gustavo Petro presentó a su nueva nieta, hija de Andrés Gustavo Petro - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

El presidente Gustavo Petro atraviesa días de tensión política por señalamientos de presunta cercanía con estructuras de narcotráfico y por cuestionamientos a decisiones de su Gobierno; sin embargo, un hecho familiar desplazó por un momento la atención sobre esos episodios. El mandatario informó en sus redes sociales que recibió a una nueva integrante en su familia: su nieta Mailé Petro González, hija de Andrés Gustavo Petro, que vive en Canadá.

La confirmación surgió de una publicación en X en la que el presidente escribió: “Tengo nueva nieta Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”. En la misma publicación apareció una fotografía en la que su hijo sostiene a la bebé dentro de una habitación sencilla y luminosa.

La vida de Andrés Gustavo Petro se desarrolló lejos del país desde hace varios años, pues él reside en Canadá en asilo político por amenazas que recibió en Colombia. Su nombre no ocupa con frecuencia espacios mediáticos y su presencia en la vida pública es limitada; este bajo perfil se explica por su decisión de mantener distancia y por su instalación definitiva en territorio canadiense.

El presidente Gustavo Petro informó el nacimiento de su nieta Mailé Petro González - crédito @petrogustavo/X

En marzo de 2024, Andrés contrajo matrimonio con su pareja en una ceremonia privada y el evento se realizó en medio del clima frío del país norteamericano. En ese momento, el hijo del mandatario publicó fotografías de la celebración y expresó mensajes afectuosos sobre el vínculo matrimonial y el compromiso que sostuvo con su pareja durante varios años, pero cabe destacar que la identidad de su esposa no es conocida.

Con el nacimiento de Mailé, Petro suma cuatro nietos. Él ya contaba con dos nietas de su hija Andrea (Luna y Victoria) y con un nieto de su hijo Nicolás (Luka). La llegada de la nueva integrante completa un grupo familiar que, según el mismo presidente, ocupa un lugar importante en su vida privada, incluso en momentos en los que los asuntos del poder y de la política producen confrontaciones y tensiones.

