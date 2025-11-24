Colombia

Petro vuelve a ser abuelo: el caos político no se detiene, pero el presidente anuncia el nacimiento de su cuarta nieta

El mandatario confirmó que su hijo Andrés, radicado en Canadá por amenazas recibidas en Colombia, se convirtió en padre

Guardar
En medio de cuestionamientos políticos,
En medio de cuestionamientos políticos, el presidente Gustavo Petro presentó a su nueva nieta, hija de Andrés Gustavo Petro - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

El presidente Gustavo Petro atraviesa días de tensión política por señalamientos de presunta cercanía con estructuras de narcotráfico y por cuestionamientos a decisiones de su Gobierno; sin embargo, un hecho familiar desplazó por un momento la atención sobre esos episodios. El mandatario informó en sus redes sociales que recibió a una nueva integrante en su familia: su nieta Mailé Petro González, hija de Andrés Gustavo Petro, que vive en Canadá.

La confirmación surgió de una publicación en X en la que el presidente escribió: “Tengo nueva nieta Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”. En la misma publicación apareció una fotografía en la que su hijo sostiene a la bebé dentro de una habitación sencilla y luminosa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La vida de Andrés Gustavo Petro se desarrolló lejos del país desde hace varios años, pues él reside en Canadá en asilo político por amenazas que recibió en Colombia. Su nombre no ocupa con frecuencia espacios mediáticos y su presencia en la vida pública es limitada; este bajo perfil se explica por su decisión de mantener distancia y por su instalación definitiva en territorio canadiense.

El presidente Gustavo Petro informó
El presidente Gustavo Petro informó el nacimiento de su nieta Mailé Petro González - crédito @petrogustavo/X

En marzo de 2024, Andrés contrajo matrimonio con su pareja en una ceremonia privada y el evento se realizó en medio del clima frío del país norteamericano. En ese momento, el hijo del mandatario publicó fotografías de la celebración y expresó mensajes afectuosos sobre el vínculo matrimonial y el compromiso que sostuvo con su pareja durante varios años, pero cabe destacar que la identidad de su esposa no es conocida.

Con el nacimiento de Mailé, Petro suma cuatro nietos. Él ya contaba con dos nietas de su hija Andrea (Luna y Victoria) y con un nieto de su hijo Nicolás (Luka). La llegada de la nueva integrante completa un grupo familiar que, según el mismo presidente, ocupa un lugar importante en su vida privada, incluso en momentos en los que los asuntos del poder y de la política producen confrontaciones y tensiones.

Noticia en desarrollo..

Temas Relacionados

Gustavo PetroHijo de PetroNietos de PetroFamilia presidencialGustavo Petro Jr.Andrés PetroQuién es el hijo de PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Declaran alerta roja en ocho municipios del Tolima por alto riesgo de deslizamientos: otros 11 se encuentran bajo alerta naranja

Las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña provocaron deslizamientos, inundaciones y bloqueos viales en varios municipios, generando una situación crítica que obligó a las autoridades a reforzar medidas de prevención y respuesta

Declaran alerta roja en ocho

Plataformas digitales pagarían más impuestos con la nueva reforma del Gobierno Petro: las iglesias no se salvarían de los cobros

La senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, informó que el proyecto de ley de financiamiento será presentado en las próximas horas, tras incorporar la mayoría de las propuestas de congresistas

Plataformas digitales pagarían más impuestos

Caos en la movilidad de Bogotá: TransMilenio suspende estaciones y modifica rutas por marchas en la calle 26

El sistema de transporte masivo implementa retornos y desvía servicios ante la imposibilidad de circular por la avenida El Dorado, recomendando a los pasajeros consultar actualizaciones antes de planear sus trayectos

Caos en la movilidad de

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

La ceremonia religiosa se llevó a cabo como un llamado a los captores para pedir la pronta liberación del artista y su mánager

Giovanni Ayala recordó a su

Petro arremetió contra el gobernador de Antioquia por sugerir la inclusión de la fiscal General en la Lista Clinton: “Respete”

El presidente no solo lanzó un ataque directo contra Andrés Julián Rendón, sino que afirmó que las disidencias de las Farc son resultado del “uribismo”, con lo que intentó trasladar la discusión hacia ese señalamiento

Petro arremetió contra el gobernador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Ayala recordó a su

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Deportes

Revelaron los audios del polémico

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era