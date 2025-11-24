Gustavo Bolívar señaló que 348 niños han sido dados de bajas en combates desde 1998: “Ningún menor debe estar en la aguerra”

Gustavo Bolívar enfatizó que la presencia de menores en el conflicto obedece a condiciones de desigualdad y abandono que el Estado no ha resuelto durante décadas - crédito @AnatoNacional/X

El reclutamiento forzado de niños y adolescentes continúa siendo uno de los dramas más persistentes y dolorosos en Colombia.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica contenidas en el informe “Una guerra sin edad”, por lo menos 16.879 menores fueron reclutados por grupos armados entre 1960 y 2016.

A este número se suman 1.200 casos registrados por Unicef y la ONU entre 2019 y 2024, además de 55 menores reportados solo en el primer semestre de 2025, como indica la Defensoría del Pueblo.

Estas cifras, según Gustavo Bolívar en su blog, no evidencian el alcance real del fenómeno porque “hay un gran subregistro”.

Los propios excomandantes de las Farc, en declaraciones ante la JEP, admitieron que 18.000 menores fueron reclutados entre 1996 y 2006.

El fenómeno afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, que concentran más de la mitad de los casos.

Bolívar sostiene que, por principio, “ningún menor debe estar en la guerra, sin importar cómo llega”.

El exsenador reabre el debate a raíz de los bombardeos ejecutados por el gobierno Petro en zonas de Guaviare, Arauca y Amazonas, donde Medicina Legal confirmó la muerte de 15 menores.

El hecho ha reavivado una discusión que a menudo polariza al país y que, según Bolívar, requiere abordarse “sin doble moral y con honestidad”.