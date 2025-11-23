Resultados del Sorteo Extraordinario de Navidad 22 de noviembre

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería de la Cruz Roja publicaron los números ganadores del Sorteo Extraordinario de Navidad realizado este sábado 22 de noviembre de 2025.
Esta edición especial entrega un premio mayor de $18.000 millones y más de 30 secos millonarios principales que suman $47.000 millones. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados del Sorteo Extraordinario de Navidad
Fecha: sábado 22 de noviembre de 2025.
Sorteo: 17
Premio Mayor de $18.000 millones
- 1397 Serie 041
Seco de $1000 Millones
- 0520 Serie 097
Seco de $500 Millones
- 1790 Serie 435
Seco de $200 Millones
- 9132 Serie 421
- 8059 Serie 383
Seco de $100 Millones
- 2615 Serie 394
- 9444 Serie 360
- 9243 Serie 436
- 2952 Serie 192
- 7724 Serie 053
Seco de $50 Millones
- 0308 Serie 267
- 1383 Serie 516
- 5116 Serie 243
- 8486 Serie 125
Seco de $20 Millones
- 9972 Serie 292
- 8314 Serie 055
- 4239 Serie 499
- 4081 Serie 299
- 4543 Serie 038
- 1097 Serie 221
- 3356 Serie 276
- 4334 Serie 190
- 0376 Serie 198
- 1601 Serie 050
Seco de $10 Millones
- 6599 Serie 536
- 2632 Serie 068
- 6077 Serie 356
- 1400 Serie 417
- 2110 Serie 113
- 7449 Serie 357
- 1714 Serie 464
- 0867 Serie 068
- 8304 Serie 318
- 3669 Serie 446
¿Cómo cobrar un premio de la lotería?
Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.
La Lotería se comunicara vía telefónica con la persona que resulte ganadora, deberá entregar billete completo y fotocopia de la cedula para hacer entrega del premio
Los premios únicamente serán entregados en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, en la ciudad de Bogotá.
Debe presentar el billete físico para poder reclamar el premio, en caso de vendedores deberán presentar el cabezote.
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?
El plazo para cobrar un premio en la Lotería de Cundinamarca es de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la realización del sorteo.
Durante este tiempo, el ganador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad para poder reclamar el premio. Es importante cumplir con este plazo, ya que pasado ese tiempo se puede perder el derecho a reclamar el monto ganado.
Esta regla aplica para todos los premios, incluyendo el premio mayor y los premios secos. Para premios mayores, el proceso suele implicar acudir a las oficinas autorizadas o puntos de pago oficiales para verificar y realizar la consignación correspondiente, siempre presentando los documentos requeridos.
Mantener el billete en buenas condiciones es fundamental para evitar problemas en el momento del reclamo.