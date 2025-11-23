Resultados del Sorteo Extraordinario de Navidad 22 de noviembre

Resultados del Sorteo Extraordinario de Navidad (Lotería de la Cruz Roja/Lotería de Cundinamarca)

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería de la Cruz Roja publicaron los números ganadores del Sorteo Extraordinario de Navidad realizado este sábado 22 de noviembre de 2025.

Esta edición especial entrega un premio mayor de $18.000 millones y más de 30 secos millonarios principales que suman $47.000 millones. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sorteo Extraordinario de Navidad

Fecha: sábado 22 de noviembre de 2025.

Sorteo: 17

Premio Mayor de $18.000 millones

1397 Serie 041

Seco de $1000 Millones

0520 Serie 097

Seco de $500 Millones

1790 Serie 435

Seco de $200 Millones

9132 Serie 421

8059 Serie 383

Seco de $100 Millones

2615 Serie 394

9444 Serie 360

9243 Serie 436

2952 Serie 192

7724 Serie 053

Seco de $50 Millones

0308 Serie 267

1383 Serie 516

5116 Serie 243

8486 Serie 125

Seco de $20 Millones

9972 Serie 292

8314 Serie 055

4239 Serie 499

4081 Serie 299

4543 Serie 038

1097 Serie 221

3356 Serie 276

4334 Serie 190

0376 Serie 198

1601 Serie 050

Seco de $10 Millones

6599 Serie 536

2632 Serie 068

6077 Serie 356

1400 Serie 417

2110 Serie 113

7449 Serie 357

1714 Serie 464

0867 Serie 068

8304 Serie 318

3669 Serie 446

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

La Lotería se comunicara vía telefónica con la persona que resulte ganadora, deberá entregar billete completo y fotocopia de la cedula para hacer entrega del premio

Los premios únicamente serán entregados en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, en la ciudad de Bogotá.

Debe presentar el billete físico para poder reclamar el premio, en caso de vendedores deberán presentar el cabezote.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?

El plazo para cobrar un premio en la Lotería de Cundinamarca es de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la realización del sorteo.

Durante este tiempo, el ganador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad para poder reclamar el premio. Es importante cumplir con este plazo, ya que pasado ese tiempo se puede perder el derecho a reclamar el monto ganado.

Esta regla aplica para todos los premios, incluyendo el premio mayor y los premios secos. Para premios mayores, el proceso suele implicar acudir a las oficinas autorizadas o puntos de pago oficiales para verificar y realizar la consignación correspondiente, siempre presentando los documentos requeridos.

Mantener el billete en buenas condiciones es fundamental para evitar problemas en el momento del reclamo.