Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

El cantante trataba de consolar a su pequeña hija mientras trataba de dormirla - crédito @jessiuribe3/IG

Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija Emilia el 19 de noviembre a través de sus redes sociales, noticia que generó diversas reacciones entre sus colegas así como a los seguidores de la pareja.

En los mensajes compartidos, ambos expresaron gratitud y emoción sin mostrar el rostro de la bebé, reafirmando su decisión de preservar la privacidad de su familia en esta etapa inicial.

Las imágenes difundidas dieron cuenta de momentos íntimos y tiernos que rápidamente se viralizaron, provocando una ola de felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos que han seguido de cerca la historia de la pareja.

Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara - crédito @jessiuribe/IG

Recientemente, el cantante de música popular conocido por canciones como Dulce pecado y Matemos las ganas, así como de su paso por A otro nivel, compartió un emotivo video con su hija recién nacida.

El cantante aparece vestido con una pantaloneta y una camisilla en color blanco, sosteniendo a la bebé en sus brazos mientras la arrulla y baila a ritmo de la canción que entregó junto a Jean Carlos Centeno titulada Dando Instrucciones.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “😍😍😍😍😍❤️❤️❤️los amores de mi vida", fue el comentario de Paola Jara, mientras que sus seguidores escribieron “Qué maravilla, DIOS La guarde en salud ❤️ te amamos Emi 👏“; ”se ven hermosos, se nota que la esperaba con ansias", entre otros.

La relación entre Jessi Uribe y Paola Jara comenzó después de trabajar juntos en la grabación de “Como si nada”, una canción que marcó el inicio de una conexión artística y luego, sentimental. En 2022 formalizaron su vínculo en una ceremonia privada en Medellín y desde entonces habían compartido públicamente su deseo de tener hijos.

Pese al avanzado estado de embarazo de Paola Jara, la cantante siguió con su actividad musical normal hasta bien entrado octubre - crédito cortesía Jaque

Durante el embarazo, Paola mantuvo informados a sus seguidores sobre los avances, describiendo la gestación como una etapa tranquila y llena de ilusión.

En las semanas previas al nacimiento, la pareja lanzó la canción “Emilia” en homenaje anticipado a su hija, que rápidamente logró gran aceptación dentro del público del género.

El nacimiento de Emilia significa la realización de un anhelo para ambos artistas, que en entrevistas previas habían revelado que afrontaron la pérdida de dos embarazos. Describieron estos episodios como pruebas que fortalecieron su relación y les dieron un sentido aún más especial al nacimiento de su primera hija en común.

Paola Jara experimenta su primera maternidad, mientras Jessi Uribe ya es padre de cuatro hijos fruto de una relación anterior. El artista suele compartir en redes sociales episodios de convivencia y armonía familiar en los que Paola también participa activamente.

En una conversación reciente con la revista Vea, la pareja se mostró emocionada y calificó la llegada de Emilia como una bendición, expresando que esperan que su nueva hija sea fuente de inspiración tanto personal como artística.

Paola Jara contó, entre risas, que Jessi Uribe le compró una caja de pruebas de embarazo, producto de la emoción de que finalmente estuvieran esperando su primogénito - crédito @paolajarapj/Instagram

También detallaron que probablemente Emilia será la única hija en común que tendrán. Sin embargo, indicaron que la dinámica familiar seguirá siendo compartida con los hermanos mayores de Jessi Uribe, que tendrán un papel esencial en la vida de la recién nacida.

Este nacimiento marca el inicio de una etapa de madurez para ambos artistas, en la que la familia y la música continúan siendo ejes fundamentales en sus vidas.

Respecto a la posibilidad de volver a ser padres más adelante, ambos fueron sinceros: “Ya por mi parte creo que Emilia será única hija, pero tiene cuatro hermanos más que si Dios quiere, se la van a llevar muy bien”, dijo Jara.

Con esta visión, la pareja parece enfocada en disfrutar plenamente esta nueva etapa sin descartar, eso sí, el rol que los hijos mayores de Jessi seguirán desempeñando en la dinámica familiar.