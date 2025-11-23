Colombia

Ataque armado en discoteca de Bucaramanga dejó un muerto y tres heridas, la víctima fatal era un estudiante del Sena

La agresión ocurrió cuando a un hombre le fue impedido entrar al establecimiento, provocando que desenfundara un arma y disparara contra los presentes

El asesinato del joven, en
El asesinato del joven, en el que también resultaron tres mujeres heridas, ocurrió en la capital santandereana - imagen de referencia / iStock

Un ataque con arma de fuego, registrado en la discoteca La Casika, al norte de Bucaramanga, cobró la vida de un joven y dejó tres mujeres heridas la madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025.

El hecho ocurrió a la 1:36 a. m., en el kilómetro 4 vía Café Madrid, donde testigos presenciaron la agresión repentina.

La víctima mortal fue identificada como Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años y estudiante del Sena, que fue alcanzado por dos disparos en el abdomen.

Según detalló Caracol Radio, Martínez Carrillo fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció por la gravedad de las lesiones.

El estudiante de 22 años
El estudiante de 22 años del Sena recibió dos tiros en el abdomen - crédito Pexels

Las tres mujeres heridas, identificadas por la Policía como Jeimy Alejandra Rodríguez (37 años), Daniela Duarte Báez (23 años) y Sharol Chacón Bautista (17 años), fueron llevadas al Hospital del Norte.

De acuerdo con el personal médico, presentaron lesiones consideradas leves: Rodríguez resultó herida en la oreja derecha, mientras que Duarte Báez y Chacón Bautista sufrieron laceraciones en el brazo derecho.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, dos hombres se aproximaron en motocicleta a la discoteca. El parrillero intentó acceder al sitio, pero la responsable de la entrada le negó el ingreso por la alta ocupación del lugar.

Ante esta situación, el individuo desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces hacia el interior del establecimiento, ocasionando las heridas a los asistentes antes de huir junto a su cómplice.

La Policía Metropolitana explicó al medio citado que las hipótesis iniciales apuntan a un hecho de intolerancia, surgido por la restricción de acceso debido al aforo completo. Por ahora, no se reportan capturas.

Hasta el momento, no hay
Hasta el momento, no hay ningún capturado por este ataque armado en Bucaramanga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía Judicial se encuentra a cargo de la investigación y realiza actos urgentes para identificar y localizar a los dos agresores.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que aporte datos que puedan contribuir con el esclarecimiento y la detención de quienes ejecutaron el ataque armado en la discoteca de Bucaramanga.

Hincha del Atlético Bucaramanga fue asesinado de seis tiros

Jerson Giovany Mesa Afanador, reconocido hincha del Atlético Bucaramanga y miembro de la barra Los Colorados, fue asesinado a sangre fría por sicarios en la madrugada del sábado 22 de noviembre de 2025.

El crimen ocurrió cuando Mesa departía con amigos frente a su vivienda, localizada en el barrio Colorados, en el norte de Bucaramanga. Hacia la medianoche, dos hombres en motocicleta arribaron al lugar; uno de ellos descendió, se acercó a la víctima y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Fuentes policiales señalaron que Mesa Afanador recibió seis impactos de bala en la espalda, brazos y pecho. Las personas que lo acompañaban resultaron ilesas, ya que los agresores se dirigieron exclusivamente al hincha, que tenía una presencia activa en la comunidad barrial y deportiva.

El hincha del Atlético Bucaramanga
El hincha del Atlético Bucaramanga recibió seis tiros que acabaron con su vida - crédito Colprensa

Pese a la rápida reacción de habitantes de la zona, que trasladaron al herido al Hospital Local del Norte, los galenos confirmaron su fallecimiento pocos minutos después de ingresar, según el reporte del centro asistencial recogido por Vanguardia.

De acuerdo con testigos, los responsables parecían tener definido su objetivo, y huyeron del lugar inmediatamente después de disparar.

El medio citado indicó que la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta labores de recopilación de información, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad para establecer la identidad de los sicarios y esclarecer los móviles detrás del homicidio.

Las autoridades también verificaron los antecedentes judiciales de la víctima. Según datos consultados, Jerson Giovany Mesa Afanador figuraba como indiciado en una investigación por homicidio en 2016, lo que ha sido incorporado al expediente como una posible línea dentro de la investigación.

Hasta el momento, la policía no descarta ninguna hipótesis, mientras la comunidad del barrio Colorados y la barra Los Colorados piden justicia por la muerte de uno de sus integrantes más conocidos, en un caso que ha generado debate sobre la seguridad y el rol de las barras en la ciudad.

