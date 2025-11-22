Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Este sería el video difundido por las disidencias de las Farc, negando su responsabilidad en el plagio de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja - crédito Última hora Cauca/Facebook

La familia de Miguel Ayala continúa en completa incertidumbre luego de que se reportara su secuestro el martes 18 de noviembre, mientras se desplazaba desde El Tambo (Cauca) hacia el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca).

Junto al hijo del cantante Giovanny Ayala viajaba su mánager Nicolás Pantoja, un joven contemporáneo a Miguel, aficionado a los caballos, la música regional y los negocios inmobiliarios.

Sobre la autoría del hecho criminal aún persisten dudas. Mientras la Policía planteó entre sus hipótesis la responsabilidad del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el grupo criminal hizo público un video asegurando que no tenían que ver con el plagio del joven artista.

El material audiovisual, de aproximadamente un minuto de duración, muestra a un hombre que se identifica como integrante del grupo armado ilegal leyendo un comunicado en el que rechaza cualquier responsabilidad y califica las acusaciones de inteligencia como infundadas.

En la grabación difundida, el individuo que actúa como vocero del frente Jaime Martínez aseguró que “no tenemos ninguna relación con el secuestro del cantante Miguel Ayala y su acompañante. Rechazamos los señalamientos que nos vinculan con el secuestro del joven artista”.

Agregó que dicha hipótesis hace parte de “una estrategia mediática orquestada entre actores estatales y bandas para estigmatizar nuestra organización”. Además, el comunicado resaltó que la zona donde sucedieron los hechos cuenta con presencia militar y que, pese a ello, continúan produciéndose secuestros, atentados y robos, señalando complicidad entre estructuras criminales y las Fuerzas Militares en el corredor conocido como túnel Piendamó.

Así se registró el rapto del artista y su acompañante

Hacia las 7:00 p. m., ambos artistas se trasladaban en un vehículo que habían tomado en un servicio de plataformas digitales, luego de presentarse en un establecimiento comercial en Huisitó, en El Tambo.

Ya en las inmediaciones de El Túnel de Cajibío, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello Cubides, indicó que fueron interceptados por delincuentes armados a bordo de dos camionetas, que se habrían identificado como integrantes del frente Jaime Martínez. Los secuestradores abordaron a los músicos, los sometieron y posteriormente los condujeron hacia el norte del departamento.

“Estas personas son secuestradas, son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio (...) Fueron interceptados por dos vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio”, dijo puntualmente el oficial.

El comandante explicó que el grupo Gaula de la Policía fue activado de inmediato y que las investigaciones para dar con el paradero de los secuestrados incluyen la verificación técnica para determinar su ubicación exacta.

Ante la incertidumbre sobre el paradero de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, Giovanny Ayala se pronunció a través de un video en sus redes sociales, insistiendo en la necesidad de prudencia. Asimismo, solicitó al presidente Gustavo Petro agilizar las acciones de búsqueda. “Por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo de Gaula, Policía, Sijín. Por favor, al pronto regreso de mi hijo”, expresó el artista en un mensaje difundido en redes sociales.

La familia de los jóvenes ha estado unida en oraciones para mantener la esperanza de que regresen a casa sanos y salvos. De hecho, hacia las 6:00 p. m. del sábado 22 de noviembre se espera la compañía de los villavicenses en la Iglesia Catedral para participar en la eucaristía preparada.

“Invitamos a todas las personas que deseen acompañarnos con camisa blanca y una vela para iluminar el camino de ellos. Nos uniremos en oración por la liberación y el pronto regreso a casa, sanos y salvos elevando nuestra fe, esperanza y amor por ellos“, afirmó la familia Ayala en un comunicado en sus redes sociales.