Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia, sus máximos galardones y la huella nacional en la industria global

Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia y sus máximos galardones - crédito Colprensa

Cada 22 de noviembre, músicos y melómanos de todo el mundo conmemoran el Día Internacional del Músico, una fecha instaurada para rendir homenaje a los que dedican su vida a la creación, interpretación y difusión de la música en diversas culturas.

Colombia, reconocida por la riqueza y pluralidad de su legado sonoro, participa activamente en estos festejos y pone de relieve el talento de una lista de artistas con proyección global y una profunda huella en la identidad local. En medio de esta celebración, destacan las figuras que han forjado el camino musical del país, desde pioneros del folclor y la salsa hasta exponentes contemporáneos de la música urbana y el pop global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen del Día Internacional del Músico se remonta al siglo XVI, cuando se comenzó a honrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, en países europeos como Francia, España y Alemania.

Colombia celebra el Día Internacional del Músico resaltando la trayectoria de artistas como Shakira, Juanes, Carlos Vives y Karol G, cuyo impacto internacional y premios reafirman el lugar del país en la historia de la música global - crédito Luisa Gonzalez/ Reuters

Entre los embajadores internacionales de la música colombiana destaca Shakira, nacida en Barranquilla, que alcanzó una relevancia sin precedentes al fusionar pop, rock y sonidos latinos, con más de 100 millones de ventas mundiales. Otro referente es Juanes, originario de Medellín, cuyos éxitos en el rock pop lo han consagrado con galardones internacionales y el respaldo de una audiencia global diversa.

Desde la Costa Caribe, Carlos Vives ha renovado el vallenato y proyectado el género hacia escenarios internacionales. J Balvin y Maluma llevaron la música urbana desde Medellín a todo el mundo, transformando el reguetón en un fenómeno de alcance masivo. Karol G, también de Medellín, ha alcanzado cifras históricas de streaming y ventas, con múltiples reconocimientos en premios de talla global.

Exponentes como Carlos Vives, Joe Arroyo y Totó la Momposina renovaron tradiciones y llevaron sus sonidos fuera de las fronteras - crédito @carlosvives/Instagram

El listado lo integran exponentes de varias épocas y géneros. Joe Arroyo inmortalizó la salsa y los ritmos tropicales con canciones como “La Rebelión”. Totó la Momposina ha sido clave en la preservación y renovación de tradiciones ancestrales del Caribe, mientras que Diomedes Díaz llevó el vallenato a la cúspide comercial dentro y fuera de Colombia, manteniendo récords de ventas en el género.

Andrés Cepeda y Fonseca han apostado por la fusión del pop con ritmos autóctonos, logrando colaboraciones internacionales y presencia en listados globales de éxitos. Sebastián Yatra se distingue por su versatilidad, sumando éxitos en pop, balada y reguetón. Fruko y sus Tesos y Grupo Niche abrieron sendas en la salsa internacional, impulsando el desarrollo de la orquesta latina contemporánea.

Referentes del vallenato, la salsa, el pop y la música urbana posicionan a Colombia entre los países más influyentes de la región en materia musical - crédito cortesía Grupo Niche

Los representantes del vallenato moderno, como Jorge Celedón, cuentan con premios internacionales, mientras que la orquesta Guayacán y su fundador mantienen vigente la tradición salsera. Alci Acosta es un referente continental gracias a su interpretación del bolero y el tango.

En la actualidad, nombres como Santiago Cruz destacan en el pop por la profundidad de sus letras; mientras colectivos como Aterciopelados son pioneros por combinar el rock alternativo con sonidos colombianos, siendo referencia para la música latinoamericana independiente. Mujeres como Petrona Martínez han expandido el pop tropical y el bullerengue, abriendo la escena para nuevas voces femeninas con impacto fuera de las fronteras nacionales.

Mujeres como Petrona Martínez y Totó la Momposina abrieron el camino para nuevas voces y estilos en el panorama musical colombiano - Crédito colprensa

La influencia de estos artistas trasciende los límites del país; sus canciones se difunden en diversos idiomas, festivales y plataformas digitales, y reflejan la diversidad de expresiones musicales de Colombia.

Premios y distinciones destacadas de artistas colombianos

Shakira

3 premios Grammy

14 premios Latin Grammy

MTV Video Music Awards

Billboard Music Awards

Premio a la Persona del Año de la Academia Latina de Grabación (2011)

Juanes

3 premios Grammy

26 premios Latin Grammy

MTV Europe Music Awards al Mejor Artista Latino

Premio a la Persona del Año de la Academia Latina de Grabación (2019)

Carlos Vives

2 premios Grammy

15 premios Latin Grammy

Premio Billboard de la Música Latina a la Trayectoria Artística (2020)

Jorge Oñate

Grammy Latino a la Excelencia Musical (2017, póstumo)

Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata

Reconocido como uno de los grandes intérpretes y modernizadores del vallenato

Lucho Bermúdez

Orden de Boyacá, máxima distinción oficial de Colombia

Sus composiciones han sido declaradas Patrimonio Cultural

Reconocido internacionalmente por la difusión de la cumbia y el porro

J Balvin

5 premios Billboard de la Música Latina

11 premios Latin Grammy

Récord Guinness por la mayor cantidad de nominaciones en una edición de los Latin Grammy (13 en 2020)

Maluma

Premio Grammy Latino al Álbum del Año (2020)

MTV Video Music Award al Mejor Video Latino

Karol G

2 premios Latin Grammy, incluido Álbum del Año (2023)

Premio Billboard Women in Music a la Rule Breaker (2022)

1 premio Grammy por mejor Álbum latino

MTV Europe Music Awards a Mejor Artista Latinoamericana

Karol G una de las nuevas exponentes del talento colombiano en el mundo - crédito Eduardo Verdugo/ AP

Joe Arroyo

Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2011, póstumo)

Premio Conga de Oro en múltiples décadas

Totó la Momposina

Grammy Latino a la Excelencia Musical (2013)

Orden de las Artes y las Letras (Ministerio de Cultura de Francia)

Diomedes Díaz

Disco de Diamante por ventas en Colombia

Premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato (2010)

Fonseca

5 premios Latin Grammy

Premios Nuestro a Mejor Artista Tropical Tradicional

Sebastián Yatra

Latin American Music Award a Mejor Artista Pop Masculino

2 premios Latin Grammy

Grupo Niche

Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa (2020)

Jorge Celedón

5 premios Latin Grammy por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorge Celedón, uno de los mayores del vallenato moderno - crédito Colprensa

Aterciopelados

3 premios Latin Grammy

MTV Latin America Internacional Award (1999)

Petrona Martínez

Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico (2021)