Colombia

Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia, sus máximos galardones y la huella nacional en la industria global

La celebración reconoce a figuras que han marcado la escena musical global, desde leyendas como Shakira y Jorge Oñate hasta referentes actuales como J Balvin y Karol G, acompañados de un legado de premios y reconocimientos

Guardar
Día Internacional del Músico: los
Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia y sus máximos galardones - crédito Colprensa

Cada 22 de noviembre, músicos y melómanos de todo el mundo conmemoran el Día Internacional del Músico, una fecha instaurada para rendir homenaje a los que dedican su vida a la creación, interpretación y difusión de la música en diversas culturas.

Colombia, reconocida por la riqueza y pluralidad de su legado sonoro, participa activamente en estos festejos y pone de relieve el talento de una lista de artistas con proyección global y una profunda huella en la identidad local. En medio de esta celebración, destacan las figuras que han forjado el camino musical del país, desde pioneros del folclor y la salsa hasta exponentes contemporáneos de la música urbana y el pop global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen del Día Internacional del Músico se remonta al siglo XVI, cuando se comenzó a honrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, en países europeos como Francia, España y Alemania.

Colombia celebra el Día Internacional
Colombia celebra el Día Internacional del Músico resaltando la trayectoria de artistas como Shakira, Juanes, Carlos Vives y Karol G, cuyo impacto internacional y premios reafirman el lugar del país en la historia de la música global - crédito Luisa Gonzalez/ Reuters

Entre los embajadores internacionales de la música colombiana destaca Shakira, nacida en Barranquilla, que alcanzó una relevancia sin precedentes al fusionar pop, rock y sonidos latinos, con más de 100 millones de ventas mundiales. Otro referente es Juanes, originario de Medellín, cuyos éxitos en el rock pop lo han consagrado con galardones internacionales y el respaldo de una audiencia global diversa.

Desde la Costa Caribe, Carlos Vives ha renovado el vallenato y proyectado el género hacia escenarios internacionales. J Balvin y Maluma llevaron la música urbana desde Medellín a todo el mundo, transformando el reguetón en un fenómeno de alcance masivo. Karol G, también de Medellín, ha alcanzado cifras históricas de streaming y ventas, con múltiples reconocimientos en premios de talla global.

Exponentes como Carlos Vives, Joe
Exponentes como Carlos Vives, Joe Arroyo y Totó la Momposina renovaron tradiciones y llevaron sus sonidos fuera de las fronteras - crédito @carlosvives/Instagram

El listado lo integran exponentes de varias épocas y géneros. Joe Arroyo inmortalizó la salsa y los ritmos tropicales con canciones como “La Rebelión”. Totó la Momposina ha sido clave en la preservación y renovación de tradiciones ancestrales del Caribe, mientras que Diomedes Díaz llevó el vallenato a la cúspide comercial dentro y fuera de Colombia, manteniendo récords de ventas en el género.

Andrés Cepeda y Fonseca han apostado por la fusión del pop con ritmos autóctonos, logrando colaboraciones internacionales y presencia en listados globales de éxitos. Sebastián Yatra se distingue por su versatilidad, sumando éxitos en pop, balada y reguetón. Fruko y sus Tesos y Grupo Niche abrieron sendas en la salsa internacional, impulsando el desarrollo de la orquesta latina contemporánea.

Referentes del vallenato, la salsa,
Referentes del vallenato, la salsa, el pop y la música urbana posicionan a Colombia entre los países más influyentes de la región en materia musical - crédito cortesía Grupo Niche

Los representantes del vallenato moderno, como Jorge Celedón, cuentan con premios internacionales, mientras que la orquesta Guayacán y su fundador mantienen vigente la tradición salsera. Alci Acosta es un referente continental gracias a su interpretación del bolero y el tango.

En la actualidad, nombres como Santiago Cruz destacan en el pop por la profundidad de sus letras; mientras colectivos como Aterciopelados son pioneros por combinar el rock alternativo con sonidos colombianos, siendo referencia para la música latinoamericana independiente. Mujeres como Petrona Martínez han expandido el pop tropical y el bullerengue, abriendo la escena para nuevas voces femeninas con impacto fuera de las fronteras nacionales.

Mujeres como Petrona Martínez y
Mujeres como Petrona Martínez y Totó la Momposina abrieron el camino para nuevas voces y estilos en el panorama musical colombiano - Crédito colprensa

La influencia de estos artistas trasciende los límites del país; sus canciones se difunden en diversos idiomas, festivales y plataformas digitales, y reflejan la diversidad de expresiones musicales de Colombia.

Premios y distinciones destacadas de artistas colombianos

Shakira

  • 3 premios Grammy
  • 14 premios Latin Grammy
  • MTV Video Music Awards
  • Billboard Music Awards
  • Premio a la Persona del Año de la Academia Latina de Grabación (2011)

Juanes

  • 3 premios Grammy
  • 26 premios Latin Grammy
  • MTV Europe Music Awards al Mejor Artista Latino
  • Premio a la Persona del Año de la Academia Latina de Grabación (2019)

Carlos Vives

  • 2 premios Grammy
  • 15 premios Latin Grammy
  • Premio Billboard de la Música Latina a la Trayectoria Artística (2020)

Jorge Oñate

  • Grammy Latino a la Excelencia Musical (2017, póstumo)
  • Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata
  • Reconocido como uno de los grandes intérpretes y modernizadores del vallenato

Lucho Bermúdez

  • Orden de Boyacá, máxima distinción oficial de Colombia
  • Sus composiciones han sido declaradas Patrimonio Cultural
  • Reconocido internacionalmente por la difusión de la cumbia y el porro

J Balvin

  • 5 premios Billboard de la Música Latina
  • 11 premios Latin Grammy
  • Récord Guinness por la mayor cantidad de nominaciones en una edición de los Latin Grammy (13 en 2020)

Maluma

  • Premio Grammy Latino al Álbum del Año (2020)
  • MTV Video Music Award al Mejor Video Latino

Karol G

  • 2 premios Latin Grammy, incluido Álbum del Año (2023)
  • Premio Billboard Women in Music a la Rule Breaker (2022)
  • 1 premio Grammy por mejor Álbum latino
  • MTV Europe Music Awards a Mejor Artista Latinoamericana
Karol G una de las
Karol G una de las nuevas exponentes del talento colombiano en el mundo - crédito Eduardo Verdugo/ AP

Joe Arroyo

  • Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2011, póstumo)
  • Premio Conga de Oro en múltiples décadas

Totó la Momposina

  • Grammy Latino a la Excelencia Musical (2013)
  • Orden de las Artes y las Letras (Ministerio de Cultura de Francia)

Diomedes Díaz

  • Disco de Diamante por ventas en Colombia
  • Premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato (2010)

Fonseca

  • 5 premios Latin Grammy
  • Premios Nuestro a Mejor Artista Tropical Tradicional

Sebastián Yatra

  • Latin American Music Award a Mejor Artista Pop Masculino
  • 2 premios Latin Grammy

Grupo Niche

  • Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa (2020)

Jorge Celedón

  • 5 premios Latin Grammy por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
Jorge Celedón, uno de los
Jorge Celedón, uno de los mayores del vallenato moderno - crédito Colprensa

Aterciopelados

  • 3 premios Latin Grammy
  • MTV Latin America Internacional Award (1999)

Petrona Martínez

  • Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico (2021)

Temas Relacionados

Día Internacional del MúsicoMúsicos colombianosShakiraKarol GJuanesCarlos VivesJ BalvinColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Los subsidios para compra de vivienda que siguen vigentes en Colombia: tome nota

Acceder a una vivienda propia puede ser posible mediante incentivos disponibles para quienes cumplen ciertos requisitos establecidos

Los subsidios para compra de

Condenan a un hombre por abusos sexuales a una menor en la basílica y el cementerio de Chinchiná, Caldas: lo habían absuelto

El hombre incluso se acercaba al colegio en el que estudiaba la menor para ofrecerle actos sexuales

Condenan a un hombre por

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

En diálogo con Infobae Colombia, la docente Mónica Hurtado expuso el rol que tienen los niños para grupos armados y el Estado en el conflicto armado interno del país

Menores de edad en la

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

La creadora de contenido abrió su corazón en redes y reveló cómo su agenda intensa le genera agotamiento, aunque asegura que el trabajo y los sueños la mantienen motivada

Luisa Fernanda W sorprendió al

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

Los dos conjuntos vienen de caer en el debut por el grupo B, con los cardenales buscando que la afición ayude a buscar el triunfo sobre los Amix

EN VIVO Santa Fe vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menores de edad en la

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas,

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas, reaccionó al desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo: “Quedé muy triste”

Así va la recuperación de Erika Farfán, la esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz a su tercer hijo: este es su estado de salud

Este es el motivo por el cual la leyenda del skate Tony Hawk volvió a Medellín y encendió de nuevo la escena en el país

Juan Duque explicó por qué les ha dedicado canciones a sus exparejas sentimentales y dejó boquiabiertos a los seguidores

La Tremenda destapa cómo avanza su relación con Jordan Galván tras escándalo de infidelidad: “No hemos vuelto, pero lo más probable es que sí”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

José Néstor Pékerman puso a la selección Colombia 2014 a la altura de Argentina 2006

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

Se definió el futuro del Once Caldas para 2026: esto pasará con el cuadro de Manizales y con Dayro Moreno

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay: tres partidos en simultáneo para definir a los finalistas