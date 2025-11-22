Colombia

Desempolvan declaraciones de Petro en las que destacaba el mérito académico para ser embajador y cónsul: “La rosca es él”

La representante Catherine Juvinao reveló un video que muestra la contradicción del presidente, que ahora busca eliminar requisitos para ocupar altos cargos diplomáticos

Guardar
El presidente advirtió en su momento que las personas con estudios podían ocupar cargos diplomáticos, impidiendo que la escogencia se hiciera por “rosca” - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao criticó al presidente Gustavo Petro por ordenar la eliminación de requisitos académicos y profesionales para ser embajador o cónsul en Colombia. Este cambio quedó establecido en un borrador de decreto que ha generado malestar por no tenerse en cuenta el mérito para asumir altos cargos diplomáticos.

“En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto”, detalla el documento en cuestión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En ese sentido, los únicos requerimientos que se tendrán para ser embajador o cónsul en el país serán ser colombiano de nacimiento y tener 25 años. Según el presidente Petro, estas condiciones son las mismas que se aplican para cualquier persona que quiere ser jefe de cartera en Colombia.

Catherine Juvinao criticó la eliminación
Catherine Juvinao criticó la eliminación de requisitos para ser embajador. Petro defiende la decisión bajo el idea de la democracia - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa

Con el nuevo decreto los mismos requisitos para ser ministro, son para ser embajador. Somos una república democrática y no una aristocracia”, precisó el primer mandatario, buscando defender la eliminación de los requisitos.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió la eliminación de requisitos académicos y laborales para ser embajador en Colombia - crédito @petrogustavo/X

La contradicción del presidente Petro

Sin embargo, la actual postura del jefe de Estado en la materia difiere de la que tenía hace varios años. La representante a la Cámara compartió en sus redes sociales unas declaraciones del hoy presidente, cuya fecha se desconoce, en las que cuestionó la manera como se estaba manejando la diplomacia en el país.

Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones”, dijo en su momento.

Para Petro, la solución estaba en ubicar en las entidades diplomáticas un personal calificado, para configurar equipos de profesionales preparados para asumir las responsabilidades de las embajadas y de los consulados. Aseguró que era clave contar con personas con formación académica enfocada, sobre todo, en relaciones internacionales y diplomáticas, algo que ahora pretende no tener en cuenta.

El que quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia”, detalló entonces el hoy mandatario.

El borrador del decreto argumenta
El borrador del decreto argumenta la medida en los principios constitucionales de igualdad y mérito en el empleo público - crédito Departamento Administrativo de la Función Pública

A su juicio, el problema de ese entonces recaía en que los altos cargos diplomáticos quedaban en manos de los descendientes de personas con poder en el Gobierno. De esta manera, quedaban excluidos todos aquellos que, aunque tuvieran una formación y experiencia sobresalientes, no estuvieran conectados de ninguna manera con las personas que ejercían el poder.

No simplemente como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política”, dijo Petro.

El discurso del hoy presidente cambió rotundamente, y lo sustenta bajo la idea de que es necesario impulsar la democracia en estos puestos. Juvinao rechazó la transformación que tuvo el jefe de Estado en su forma de pensar y aseguró que ese cambio respondería a intereses propios, orientados a beneficiar a personas cercanas al primer mandatario.

“Cuando el Petro senador prometía la profesionalización de la carrera diplomática como el camino para eliminar la rosca. Resultó al revés: el Petro presidente quiere acabar con la carrera diplomática porque ahora la rosca es él”, señaló la congresista en su cuenta de X.

Catherine Juvinao aseguró que el
Catherine Juvinao aseguró que el cambio de pensamiento de Petro sobre la carrera diplomática se debe a una “rosca” en el Gobierno - crédito @CathyJuvinao/X

Al igual que la representante a la Cámara, la senadora Angélica Lozano criticó la decisión del Gobierno y la férrea defensa que ha hecho el jefe de Estado al respecto.

Son servidores y recursos públicos. El abuso de poder es un peligro. Cuando comenzó el gobierno ilusionó y le pidió la HV a la diáspora que salió a estudiar. Ahora impone gente con títulos falsos y elimina los perfiles para relaciones internacionales ni idiomas para cancillería”, aseveró.

Angélica Lozano sostuvo que la
Angélica Lozano sostuvo que la decisión es un abuso de poder - crédito @AngélicaLozanoC/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroCatherine JuvinaoRequisitos para ser embajadorRequisitos para ser cónsulCargos diplomáticosColombia-Noticias

Más Noticias

Procesados podrán acogerse más fácilmente al principio de oportunidad: Fiscalía amplió su aplicación con nueva resolución

El ente acusador dispuso que los imputados puedan acceder a esta figura sin depender de la categoría del fiscal. Además, estableció procedimientos claros para su trámite, seguimiento y legalización ante los jueces

Procesados podrán acogerse más fácilmente

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Pese a que el delantero fue eliminado en cuartos de final junto a los manizaleños, se llevó un importante reconocimiento a los 40 años y con el deseo de seguir haciendo historia en 2026

Dayro Moreno terminó como protagonista

Caos aéreo por alerta de EE. UU.: Vuelos nacionales hacia Venezuela suspendidos, estas son las aerolíneas con cambios en sus rutas y las alternativas

La advertencia de la FAA sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano desató una ola de cancelaciones y obligó a las autoridades colombianas a activar controles especiales mientras las aerolíneas revisan sus operaciones

Caos aéreo por alerta de

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Tarik Mebarak, de 25 años, hacía parte del equipo técnico del tour ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira despidió a su sobrino

La historia del atleta que cambió participar en los Juegos Olímpicos por defender a su país

Jhon Edison Sinisterra Motta llegó a ser campeón del mundo en su disciplina, pero optó por seguir ligado al Ejército Nacional en lugar de darle prioridad al atletismo

La historia del atleta que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Nicolás Arrieta se burló de Yeferson Cossio por perder plata en “su propio invento”

Deportes

Se aburrieron del fracaso del

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles

Clasificación de Haití a la Copa del Mundo 2026 disparó venta de su camiseta, confeccionada por firma nacional: esto cuesta comprarla en Colombia

Este es el detalle que falta para el amistoso entre la selección Colombia y Francia: “Estamos en negociaciones avanzadas”