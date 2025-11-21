Procuraduría ratificó inhabilidad política de Daniel Quintero y le impide aspirar a la Presidencia

La Procuraduría ratificó la inhabilidad de Quintero por seis meses, impidiéndole aspirar a la Presidencia - crédito Daniel Quintero/Facebook

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción disciplinaria contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, por participar de manera indebida en actividades políticas durante un periodo electoral.

La decisión, firmada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, mantiene la suspensión y la inhabilidad especial por seis meses que ya pesaba sobre Quintero.

El proceso disciplinario se originó luego de que el exalcalde difundiera un video en el que mostraba la palanca de cambios de su camioneta acompañado de la frase “El cambio en primera”, alusiva a uno de los lemas de campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro en 2022.

La Procuraduría consideró que estas expresiones constituyeron un apoyo indirecto al Pacto Histórico, vulnerando la neutralidad exigida a los funcionarios de elección popular durante procesos electorales.

Según el fallo, Quintero actuó de manera dolosa, plenamente consciente de la interpretación de sus actos en el contexto electoral.

La Procuraduría concluyó que este comportamiento constituye una infracción a las normas que regulan la participación política de servidores públicos.

En reacción a la decisión, el exalcalde expresó su inconformidad a través de un mensaje en X. “Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era Alcalde por el ‘Cambio en Primera’ al considerar que fue participación en política”, afirmó.

Añadió que se cuestiona la equidad de la justicia en Colombia: “¿Fico, que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno, recibirá el mismo trato?”

El exalcalde declaró que no impugnará la sanción por la vía judicial si se pierde el recurso: “Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa”.

Daniel Quintero Calle se pronunció en X tras la ratificación de su inhabilidad, cuestionando lo que considera un trato desigual en la justicia colombiana - crédito Daniel Quintero/X

Sentenció, además, que su principal preocupación es la aplicación desigual de la justicia: “Mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia. Ojalá este mensaje llegue al señor Gregorio Eljach”.

Esta decisión del procurador general de la Nación se da durante el desarrollo de otros procesos judiciales en contra del exalcalde, incluyendo la investigación por el caso de Aguas Vivas.

El caso ahora será remitido al Consejo de Estado, que deberá decidir si mantiene o revoca la medida.

Además, Quintero Calle podrá presentar un recurso extraordinario de casación ante este alto tribunal, lo que podría modificar el desenlace del proceso.