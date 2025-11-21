Colombia

Mujer asesinó a un campesino luego de que este le propinó una cachetada en Cimitarra, Santander

Al parecer, la agresora había sostenido una discusión con la víctima minutos antes de que se registrara la tragedia en la vereda El Valiente, zona rural del municipio

Guardar
Las autoridades hicieron presencia en
Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos minutos después de reportado el crimen - crédito Policía Nacional

Un trabajador rural murió la noche del miércoles 19 de noviembre en la vereda El Valiente, zona rural de Cimitarra, Santander, tras una riña mortal con una compañera en una finca del sector.

La víctima, identificada como Giovanni Espitia, recibió una puñalada durante una discusión con una empleada de la misma propiedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la emisora local Sonora Estéreo, el incidente se originó por una disputa previa entre ambos trabajadores. Esa noche, Espitia y la mujer se encontraban en presencia del propietario de la finca cuando la discusión se reavivó.

Testigos señalaron que, en medio del altercado, Espitia abofeteó a la trabajadora, lo que provocó que ella, alterada y en un aparente intento de defenderse, tomara un cuchillo y le asestara una puñalada.

Tras el ataque, la empleada no intentó huir. Permaneció en la finca y se presentó de inmediato ante los agentes de la Policía de Santander que acudieron al lugar para atender la emergencia. Ambos involucrados llevaban varios meses trabajando en la misma propiedad, lo que añade un matiz de convivencia laboral al caso.

El crimen es una muestra
El crimen es una muestra más de la compleja situación de inseguridad que se registra en Santander- crédito Jesús Avilés/Infobae

Actualmente, las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los hechos y determinar si la agresora actuó en defensa propia o si existieron otras circunstancias que expliquen la reacción violenta.

El proceso busca establecer las responsabilidades legales y arrojar luz sobre las condiciones que rodearon este episodio de violencia rural.

Y es que este tipo de casos representan una de las más grandes problemáticas que hay en el país, como los son los casos de intolerancia.

Los casos relacionados con la
Los casos relacionados con la intolerancia representan una de las grandes problemáticas en Colombia- crédito Jesús Aviles / Infobae

Intolerancia, una de las grandes problemáticas en el país

En 2024, según Caribe Afirmativo, se registraron 164 asesinatos de personas Lgtbiq+ en Colombia, lo que equivale a uno cada 55 horas. Esto representa un incremento en la letalidad para esta población, lo que sugiere que persisten patrones de violencia extrema motivados por prejuicio.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo reportó que entre enero y mayo de 2024 atendió 286 casos de violencia contra personas Lgtbiq+. De esos casos, el 55% correspondió a violencia psicológica y el 27% a violencia física.

Esta es una muestra de cómo no solo los asesinatos son una forma de intolerancia, sino también agresiones menos visibles pero muy frecuentes.

Dos de cada diez asesinatos
Dos de cada diez asesinatos en Colombia están relacionados con casos de intolerancia- crédito Colprensa

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2024 hubo 258 casos de violencia por prejuicio hacia personas transgénero y no binarias, lo que representa un aumento del 29.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la Fiscalía reportó que en 2024 al menos 26 personas trans fueron asesinadas, es decir, un promedio de dos muertes por mes.

El informe de Caribe Afirmativo también señala formas de violencia institucional como la violencia policial: para 2023 hubo 155 víctimas de violencia por parte de la policía.

Este dato muestra que la discriminación y la violencia no solo vienen de la sociedad civil, sino también de agentes del Estado, lo que complica el acceso a protección para las víctimas.

De igual forma, según Medicina Legal, hasta septiembre de 2025 se han registrado 51.533 exámenes por lesiones no fatales en conflictos interpersonales bajo lo que se considera violencia con componentes de intolerancia.

Además, se reportan 2.065 homicidios por hechos de intolerancia para el año, lo que implicaría casi 7 personas asesinadas por día por motivos vinculados a prejuicio, según análisis periodísticos.

Frente a ello, las autoridades han hecho múltiples llamados a la ciudadanía con el fin de que casos de este tipo sean cada vez menos en el territorio nacional. Además, los organismos encargados han endurecido las penas contra quienes cometen crímenes de este tipo en las diferentes regiones del territorio nacional.

Temas Relacionados

Violencia ruralGiovanni EspitiaCimitarraPolicía de SantanderDefensa propiaColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 21 de noviembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Este es el Pico y

Resultados de la Lotería del Chontico Día y Noche de hoy, jueves 20 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados de la Lotería del

Resultados Súper Chontico Noche jueves 20 de noviembre 2025: Sorteo 6364

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 21 de noviembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Armando Benedetti llamó “idiota” a la clase alta por sus críticas contra Petro: “El presidente no es hipócrita, es coherente”

En un fuerte mensaje en redes sociales, el ministro del Interior acusó a quienes llaman hipócrita al presidente Petro de ser “tontos” por difundir lo que él calificó como rumores

Armando Benedetti llamó “idiota” a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: aunque no pasó al top 5, destacó por su carisma y pasarela

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo