María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por declaraciones sobre grupo extremista: “Imprecisa y engañosa”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó al presidente de la República, Gustavo Petro, tras sus declaraciones sobre el grupo Isis en el contexto de una publicación reciente sobre el genocidio yazidí.

En el mensaje, Cabal afirmó: “Decir que ISIS es ‘parte de la derecha árabe’ es una simplificación ideológica imprecisa y engañosa Petro. ISIS es una organización yihadista salafista. Ese proyecto no responde a categorías políticas tradicionales como ‘derecha’ o ‘izquierda’ del mundo occidental. No engañe tenga pudor (sic)”.

La reacción de Cabal se produjo después de que el presidente Petro publicara en sus redes sociales que: “me pide Nadia Murad, premio Nobel de la Paz del 2018, que denunciemos el genocidio yazadí por parte de ISIS. Lo hago con gusto. ISIS es parte de la derecha árabe, fundamentalista. Y su accionar en el Medio Oriente ha conducido a nuevas esclavitudes, a mujeres, niños, al genocidio de minorías étnicas y religiosas”. Petro agregó que Murad “se reunirá con mujeres en violencia y nos ayudará a encontrar los caminos de la paz en Colombia (sic)”.

El intercambio las dos posturas sobre la caracterización ideológica de Isis, señalando el presidente Petro su interpretación del grupo como un exponente de la “derecha árabe fundamentalista”, mientras Cabal puntualizó que dicha organización yihadista no se adecua a los esquemas políticos occidentales tradicionales.

Noticia en desarrollo...