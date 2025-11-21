La angustiante prueba de supervivencia de un adulto mayor secuestrado en el Catatumbo: “Si ustedes no actúan, yo me muero aquí”

El video muestra a Belisario Peñaranda, de 80 años, pidiendo ayuda a su familia desde su lugar de secuestro en zona rural de Sardinata - crédito @OlguinMayorgaP/X

Un video en el que aparece Belisario Peñaranda, un hombre de 80 años secuestrado en octubre de 2025 en zona rural de Sardinata, Norte de Santander, fue entregado a su familia como prueba de supervivencia y posteriormente difundido por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

En la grabación, el adulto mayor solicita ayuda a sus familiares y asegura que su estado de salud se ha deteriorado durante los días de cautiverio en una zona selvática del Catatumbo.

En las imágenes, Peñaranda permanece dentro de una carpa improvisada en medio de la vegetación. Su voz es débil y su aspecto refleja desgaste físico.

La suplica de Peñaranda a su familia

Peñaranda afirma que su estado de salud es grave y que podría morir si no se actúa con rapidez - crédito Ernesto Guzmán/EFE y @OlguinMayorgaP

En el inicio del video, Peñaranda se dirige directamente a sus allegados. “Es para saludar a toda mi familia. Les deseo que estén muy bien, porque yo estoy en una situación muy grave”, expresa mientras permanece sentado sobre una superficie de plástico.

En otro momento de la grabación, el hombre hace referencia a las condiciones del secuestro y a la necesidad de que sus familiares puedan ayudar en su liberación. “Si ustedes no actúan ligero y arreglan, yo me muero por aquí”, afirma. La petición continúa con un llamado a buscar alternativas para lograr su salida. “Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí, estoy muy mal; acuérdense que tienen un papá”, agrega.

Peñaranda también menciona que entiende las dificultades económicas que puedan enfrentar sus hijos, pero insiste en solicitar apoyo. “Busquen lo prestado de alguna manera. Yo sé que platanito no tienen, pero tantos amigos quieren que tienen. Ayúdenme, por Dios”, manifiesta. El video, según detalló Mayorga, se entregó como mensaje directo a la familia del adulto mayor para insistir en la exigencia de los captores.

Denuncias previas sobre secuestros

La Asociación Nacional de Víctimas ha denunciado un patrón de secuestros de personas mayores en el Catatumbo - crédito Europa Press

La difusión del video revivió los llamados de la Asociación Nacional de Víctimas sobre los secuestros perpetrados por grupos armados en Norte de Santander. Esta no es la primera vez que personas en edad avanzada son retenidas en esta región para solicitar pagos a sus familias. Mayorga recordó un caso previo que permanece sin resolver.

“Recordemos que tenemos el registro del señor Sanín, quien tiene más de 86 años y aún no se conoce de su paradero. Ahora el señor Belisario, de 80 años. Esto demuestra que esta gente no respeta la tercera edad, los adultos mayores; solo están con el propósito que ellos tienen, que en su gran mayoría son fines económicos”, señaló Mayorga en declaraciones entregadas tras el secuestro de Peñaranda, en octubre.

El dirigente aseguró que la organización ha documentado un incremento de este tipo de casos en zonas rurales de Sardinata y en otras áreas del Catatumbo, donde la presencia de grupos armados continúa afectando a las comunidades.

Combates recientes en la zona

El Ejército mantiene operaciones para asegurar el territorio - crédito Verdad Abierta

El secuestro de Peñaranda ocurre en un contexto de operaciones militares en el Catatumbo. En esta misma zona se registraron combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, específicamente con integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura 33. Los enfrentamientos se produjeron el 14 de noviembre, según un comunicado divulgado por la institución.

La Fuerza de Tarea Vulcano informó que durante los combates fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo de Planeta Rica, Córdoba. La institución militar también señaló que mantiene operaciones en el área con el objetivo de asegurar la región y evitar nuevas acciones de los grupos armados.

“Las operaciones militares continúan en la zona con el propósito de contrarrestar acciones criminales y preservar la seguridad de las comunidades del departamento de Norte de Santander”, puntualizó el Ejército.