Ingrid Betancourt se despachó contra Petro por pago en club de ‘striptease’ y otros escándalos: “Nos da vergüenza”

El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de todo tipo de críticas por su gestión en más de tres años y por varios escándalos que han surgido a lo largo de su mandato. La oposición colombiana ha aprovechado estas polémicas para avanzar en campañas políticas a la Presidencia y al Congreso de la República, enarbolando un fuerte discurso contra el primer mandatario.

Una de las personas que apropió esta estrategia es Ingrid Betancourt, que se lanzó al Senado de la República en una lista de cerrada del Partido Oxígeno. Durante el lanzamiento de “La Selección AntiPetro”, correspondiente a la lista de aspirantes al Senado de la colectividad, enlistó varios de los escándalos que han salpicado a Petro, por las cuales, a su juicio, debería ser motivo de vergüenza para el país.

En su intervención, la candidata cuestionó la conducta personal y pública del mandatario, poniendo en duda tanto su integridad como la de su entorno familiar. Betancourt aseguró que Petro ha traicionado sus propios principios.

Betancourt describió al jefe de Estado como un presidente que incumple sus compromisos y falta a la verdad de manera reiterada. “Él se traicionó a sí mismo, porque eso que en lo cual él se convirtió nos da vergüenza. Un presidente que llega tarde, un presidente que no cumple, un presidente que miente cada vez que habla”, señaló la excandidata presidencial.

También hizo referencia a episodios ocurridos fuera del país, indicando que el primer mandatario habría asistido a fiestas en Francia, acompañado de “travestis”, pero no proporcionó ningún tipo de evidencia al respecto ni aclaró en qué sentido estos hechos serían condenables. Asimismo, mencionó el hecho de que, presuntamente, el presidente Petro habría estado en un club de striptease en Lisboa, Portugal.

“Un presidente que se va de farra a los bosques de Boulogne en Francia, con travestis, y después se va en Portugal a una casa de citas”, aseveró.

Betancourt vinculó estas conductas con la situación de vulnerabilidad que enfrentan los menores en Colombia, afirmando que mientras se registran casos de abuso infantil, el jefe de Estado se dedica a actividades que, según ella, no corresponden a la investidura presidencial.

Aunado a ello, Betancourt extendió sus cuestionamientos a la primera dama, Verónica Alcocer –que ya no tiene una relación sentimental con el presidente, pero que sigue siendo su esposa legalmente–, por la vida de lujo que lleva en Suecia.

La aspirante al Senado puso en duda el origen de los recursos económicos que, según su percepción, exhibe la familia presidencial.

“Un presidente cuya esposa se pavonea en el exterior como si fuera una millonaria, cuando Petro lo único que ha tenido es un sueldo de servidor público. ¿De dónde viene toda esa plata?”, cuestionó.

La polémica alrededor del club de ‘striptease’ en Portugal

El primer mandatario está en el ojo del huracán por haber gastado dinero en el Ménage Strip Club, de Lisboa. El rubro quedó evidenciado en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). En su cuenta de X, el presidente confirmó que sí hizo un gasto en el establecimiento nocturno, en el que se ofrecen servicios de striptease. Sin embargo, no reveló los motivos por los cuales hizo ese pago.

“Bueno, algún día contaré porque (sic) me gaste 40 euros en ese sitio”, señaló el presidente en X.

Más allá de eso, instó a la ciudadanía a verificarlos demás gastos que tuvo entre 2023 y 2025, para evaluar si alguno de ellos podría estar relacionado con actividades ilegales. Esto, a manera de crítica hacia Estados Unidos, que descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas y que lo incluyó en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

“Me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, aseveró.

