Colombia

Denuncian grave caso de maltrato animal en Chapinero, Bogotá: un perro llevaría más de 8 días amarrado y sin comida

El concejal Rolando González alertó sobre un canino que habría sido sometido a abandono y violencia, pidiendo a las entidades responsables tomar medidas inmediatas para garantizar el bienestar del animal afectado

Guardar
En los videos divulgados se observa a una de las mascotas expuesta a la intemperie - crédito @RolandoGonGa/X

Un presunto caso de maltrato animal generó indignación en la noche del miércoles 19 de noviembre en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Según la denuncia difundida por el concejal de Bogotá, Rolando González, a través de sus redes sociales, un perro habría permanecido “más de 8 días amarrado por horas bajo sol y lluvia, sin poder acceder de forma autónoma a comida o agua, porque permanece con una correa de ahogo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

González afirmó, además, que en los videos que acompañan la denuncia “se ve incluso agresión por parte de un hombre. La situación es totalmente inaceptable. ¡Esto es un secuestro!” y pidió la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), mencionando que “ya hay dos denuncias” para que “tomen las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad de este animal”.

Un hombre toma con brusquedad a la mascota y la amarra - crédito @RolandoGonGa/X

La situación atrajo la atención de ciudadanos y usuarios en redes, que también solicitaron acciones inmediatas de las autoridades de protección animal. Uno de los comentarios hacia el concejal citaba: “Concejal, conozco de cerca el caso y nos informan que requieren entregar el animal, agradecemos su ayuda para ponernos en contacto con las personas, ya que estamos interesados en darle un hogar y nos haremos cargo de los gastos durante su adaptación (sic)”.

Infobae Colombia intentó obtener respuestas o actualizaciones sobre este caso de presunto maltrato animal, contactando al Idpyba y a la Policía Ambiental, pero hasta el momento no recibió respuesta de las entidades.

Para denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá, el Idpyba dispone de canales para atender reportes y emergencias que afecten la vida y el bienestar de los animales en la ciudad.

Los ciudadanos pueden comunicarse a la línea telefónica (601) 4399801 para notificar hechos relacionados con maltrato o abuso animal. También está disponible la línea gratuita 01 8000 115 161 para denuncias y, en situaciones de urgencia vital o cuando el hecho ocurre en flagrancia, se debe llamar a la Línea Única de Emergencias 123. Las denuncias pueden realizarse asimismo por correo electrónico, escribiendo a proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Los vecinos del sector piden la intervención urgente de las autoridades - crédito @RolandoGonGa/X

Alcaldía de Bogotá toma medidas urgentes para prevenir atropellamientos de animales

El jueves 20 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la conformación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamiento de Animales. El objetivo de esta nuevo espacio será coordinar esfuerzos para prevenir la muerte de animales ocasionada por accidentes de tránsito en la ciudad, a partir de una agenda interinstitucional y la participación ciudadana.

De acuerdo con declaraciones de Galán, el 64% de las emergencias veterinarias que atiende el Idpyba corresponde a atropellamientos. La situación se agrava porque, según informó el alcalde, más de la mitad de los casos de atropellamiento atendidos entre 2019 y 2025 requirieron la práctica de eutanasia compasiva debido al estado crítico de los animales.

“Es hora de bajar la velocidad y de tomar conciencia. La seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”, afirmó Galán al anunciar la medida. El mandatario detalló que la mesa estará conformada por el Idpyba, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las secretarías de Movilidad, Ambiente y Salud, Transmilenio y la Policía Metropolitana.

Alcalde de Bogotá lanzó mesa especial para atender caso de atropellamiento de animales - crédito @Carlosfgalan/X

La finalidad de este conjunto de instituciones será, según Galán, “generar entornos seguros y de prevención de accidentalidad y mortalidad para los animales de la ciudad”. En sus declaraciones, el alcalde destacó la importancia del trabajo conjunto entre entidades y ciudadanía, remarcando que la prevención debe surgir tanto de la gestión oficial como de la conciencia colectiva sobre la seguridad vial.

La Mesa Distrital de Prevención de Atropellamiento de Animales trabajará en el diseño de estrategias y campañas de sensibilización, así como en la formulación de políticas públicas destinadas a reducir el número de atropellamientos y mejorar la calidad de vida animal en Bogotá. “Con esta nueva instancia avanzamos hacia una Bogotá más segura para nuestros animales”, concluyó Galán.

Temas Relacionados

Maltrato animal Bogotá ChapineroIdpyba Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Policía Ambiental Rolando GonzálezColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Súper Chontico Noche jueves 20 de noviembre 2025: Sorteo 6364

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 21 de noviembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Armando Benedetti llamó “idiota” a la clase alta por sus críticas contra Petro: “El presidente no es hipócrita, es coherente”

En un fuerte mensaje en redes sociales, el ministro del Interior acusó a quienes llaman hipócrita al presidente Petro de ser “tontos” por difundir lo que él calificó como rumores

Armando Benedetti llamó “idiota” a

Capturaron a alias Chuki, presunto miembro de grupo delincuencial que opera en Antioquia: se hacía pasar por su hermano

La integración de tecnología, monitoreo y patrullaje fue clave para este resultado y las autoridades anunciaron que los operativos continuarán para debilitar las estructuras criminales en el Valle de Aburrá

Capturaron a alias Chuki, presunto

Mujer asesinó a un campesino luego de que este le propinó una cachetada en Cimitarra, Santander

Al parecer, la agresora había sostenido una discusión con la víctima minutos antes de que se registrara la tragedia en la vereda El Valiente, zona rural del municipio

Mujer asesinó a un campesino
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así va la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: fue ovacionada por el público y pasó al top 12 del certamen

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo