Denuncian grave caso de maltrato animal en Chapinero, Bogotá: un perro llevaría más de 8 días amarrado y sin comida

En los videos divulgados se observa a una de las mascotas expuesta a la intemperie - crédito @RolandoGonGa/X

Un presunto caso de maltrato animal generó indignación en la noche del miércoles 19 de noviembre en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Según la denuncia difundida por el concejal de Bogotá, Rolando González, a través de sus redes sociales, un perro habría permanecido “más de 8 días amarrado por horas bajo sol y lluvia, sin poder acceder de forma autónoma a comida o agua, porque permanece con una correa de ahogo”.

González afirmó, además, que en los videos que acompañan la denuncia “se ve incluso agresión por parte de un hombre. La situación es totalmente inaceptable. ¡Esto es un secuestro!” y pidió la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), mencionando que “ya hay dos denuncias” para que “tomen las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad de este animal”.

Un hombre toma con brusquedad a la mascota y la amarra - crédito @RolandoGonGa/X

La situación atrajo la atención de ciudadanos y usuarios en redes, que también solicitaron acciones inmediatas de las autoridades de protección animal. Uno de los comentarios hacia el concejal citaba: “Concejal, conozco de cerca el caso y nos informan que requieren entregar el animal, agradecemos su ayuda para ponernos en contacto con las personas, ya que estamos interesados en darle un hogar y nos haremos cargo de los gastos durante su adaptación (sic)”.

Infobae Colombia intentó obtener respuestas o actualizaciones sobre este caso de presunto maltrato animal, contactando al Idpyba y a la Policía Ambiental, pero hasta el momento no recibió respuesta de las entidades.

Para denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá, el Idpyba dispone de canales para atender reportes y emergencias que afecten la vida y el bienestar de los animales en la ciudad.

Los ciudadanos pueden comunicarse a la línea telefónica (601) 4399801 para notificar hechos relacionados con maltrato o abuso animal. También está disponible la línea gratuita 01 8000 115 161 para denuncias y, en situaciones de urgencia vital o cuando el hecho ocurre en flagrancia, se debe llamar a la Línea Única de Emergencias 123. Las denuncias pueden realizarse asimismo por correo electrónico, escribiendo a proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Los vecinos del sector piden la intervención urgente de las autoridades - crédito @RolandoGonGa/X

Alcaldía de Bogotá toma medidas urgentes para prevenir atropellamientos de animales

El jueves 20 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la conformación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamiento de Animales. El objetivo de esta nuevo espacio será coordinar esfuerzos para prevenir la muerte de animales ocasionada por accidentes de tránsito en la ciudad, a partir de una agenda interinstitucional y la participación ciudadana.

De acuerdo con declaraciones de Galán, el 64% de las emergencias veterinarias que atiende el Idpyba corresponde a atropellamientos. La situación se agrava porque, según informó el alcalde, más de la mitad de los casos de atropellamiento atendidos entre 2019 y 2025 requirieron la práctica de eutanasia compasiva debido al estado crítico de los animales.

“Es hora de bajar la velocidad y de tomar conciencia. La seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”, afirmó Galán al anunciar la medida. El mandatario detalló que la mesa estará conformada por el Idpyba, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las secretarías de Movilidad, Ambiente y Salud, Transmilenio y la Policía Metropolitana.

Alcalde de Bogotá lanzó mesa especial para atender caso de atropellamiento de animales - crédito @Carlosfgalan/X

La finalidad de este conjunto de instituciones será, según Galán, “generar entornos seguros y de prevención de accidentalidad y mortalidad para los animales de la ciudad”. En sus declaraciones, el alcalde destacó la importancia del trabajo conjunto entre entidades y ciudadanía, remarcando que la prevención debe surgir tanto de la gestión oficial como de la conciencia colectiva sobre la seguridad vial.

La Mesa Distrital de Prevención de Atropellamiento de Animales trabajará en el diseño de estrategias y campañas de sensibilización, así como en la formulación de políticas públicas destinadas a reducir el número de atropellamientos y mejorar la calidad de vida animal en Bogotá. “Con esta nueva instancia avanzamos hacia una Bogotá más segura para nuestros animales”, concluyó Galán.