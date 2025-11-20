Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Disidentes de las Farc advitieron a la población civil que atacarían la estación de Policía de Jalambó, Cauca - crédito red social X

La situación de orden público y de inseguridad que se vive en el departamento de Cauca no cesa. El 19 de noviembre de 2025 se presentaron varios hechos de violencia de manera casi simultánea, perpetrados por las disidencias de las Farc que allí operan, comandadas por alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), los ataques armados se registraron en las cabeceras municipales de Padilla, Silvia y Jambaló. En este último, los guerrilleros exigieron a la población civil evacuar la zona y a las autoridades retirarse.

“Los hostigamientos se realizan desde las inmediaciones y al interior de los cascos urbanos mediante el uso de drones y armamento de largo alcance, poniendo en riesgo inminente la vida de la población civil”, precisó la Cric en un comunicado.

Según expuso, en Jambaló –donde siete uniformados y un civil, que es menor de edad, resultaron heridos en medio de un ataque a la estación de Policía– la población vivió momentos de pánico, por lo que se le pidió resguardarse en sus hogares y evitar el desplazamiento, sobre todo, en zonas rurales y en vías de acceso.

Hubo siete uniformados heridos en el ataque - crédito Policía Nacional

“Solicitamos a las Autoridades Indígenas activar sin demora los planes locales de emergencia y las rutas de comunicación y apoyo humanitario. Exigimos el cese inmediato de las confrontaciones, el respeto absoluto por la población civil y sus bienes, y la garantía de corredores seguros para la evacuación de quienes lo requieran”, indicó la Cric.

Una petición desesperada: “Nos van a matar”

En medio del enfrentamiento que se registró en el municipio, los uniformados de la Policía Nacional solicitaron ayuda urgente, debido al riesgo tan alto en el que se encontraban. Así quedó evidenciado en una grabación de radio que fue divulgada en redes sociales y medios de comunicación, en la que se escucha a un agente solicitar ayuda con desesperación.

“Por Dios, manden un helicóptero. Dicen por el escáner que es a lo único que le tienen miedo. Nos van a matar, nos van a matar, el cerro ya lo tienen casi copado, a nosotros también. Por Dios, hay heridos”, dijo el uniformado, cuya identidad es desconocida.

En la grabación, el militar solicitó el envío de un helicóptero - crédito @ColombiaOscura/X

Asimismo, cuestionó la aparente demora que se presentó en el envío de refuerzos. “¿Ustedes esperan que nos maten o qué? Manden apoyo”, señaló.

Según informaron las autoridades a W Radio, sí se envió un helicóptero de la Policía a la zona, pero este también fue atacado por los criminales de las disidencias de las Farc y uno de sus tripulantes resultó herido.

El secuestro del hijo de Giovanny Ayala en Cauca

Aunado a estos hechos, el 19 de noviembre de 2025 también se registró el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, Junto con él fue secuestrado su mánager Nicolás Pantoja. Los hechos se presentaron en Cauca; las víctimas fueron interceptadas en la vía Panamericana, en el tramo que conduce de Popayán al aeropuerto de Palmira, a la altura de La Venta (Cajibío).

Tras conocer sobre lo ocurrido, Giovanny Ayala se pronunció a través de una historia en Instagram, en la que confirmó lo ocurrido y solicitó prudencia y respeto por su familia, que afronta un momento de angustia y dificultad.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, expresó el cantante de música popular.

El cantante insistió en que haya consideración ante la desaparición de su hijo en Cauca - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, informó que en la última semana se han registrado ataques en más de 12 municipios del departamento. Estas situaciones no pudieron manejarse adecuadamente, pese a que se solicitaron refuerzos.

“En reiteradas oportunidades hemos solicitado al Gobierno nacional el refuerzo de nuestra fuerza pública y acciones preventivas claras sobre nuestra vía panamericana. Sin embargo, estos hechos violentos evidencian que las medidas actuales no están generando resultados”, dijo en sus redes sociales.