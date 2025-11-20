Colombia

Estos son los precios con los que Tesla llega a Colombia: así será la competencia con otras marcas en el mercado automotor

La marca presentó oficialmente los Model 3 y Model Y con precios desde 109,9 millones, una estrategia que busca atraer a nuevos compradores y presionar a otras marcas del país

Los Tesla Model 3 y
Los Tesla Model 3 y Model Y llegan oficialmente a Colombia con precios desde 109,9 y 119,9 millones, listos para competir con los eléctricos chinos más vendidos - crédito Mike Blake/Reuters

La espera se acabó: Tesla ya es una realidad en Colombia.

La marca de Elon Musk, que por años fue tema de conversación entre fanáticos de la tecnología y curiosos del futuro, aterrizó con una propuesta que promete moverle el piso a los gigantes chinos —como BYD y Chery— y hasta a los carros a gasolina más vendidos del país.

Y lo hizo como mejor sabe: revelando de entrada los precios y las configuraciones de los primeros modelos que venderá oficialmente en territorio nacional.

Por ahora, los protagonistas son dos viejos conocidos del mundo eléctrico: el Model 3 (sedán) y el Model Y (SUV), ambos en varias versiones y con precios que sorprenden para lo que ofrecen.

La movida deja claro que Tesla quiere entrar compitiendo duro, sin miedo y con cifras que, para muchos, pueden ser el empujón que les faltaba para considerar un eléctrico.

Model 3: el sedán eléctrico que quiere ser el rey del segmento

El Tesla Model 3 llega
El Tesla Model 3 llega al país con precios desde 109,9 millones y autonomías de hasta 660 km, convirtiéndose en uno de los sedanes eléctricos más competitivos - crédito Tesla

El Model 3 será, seguramente, el Tesla más visto en las calles de Colombia. ¿Por qué? Porque combina un tamaño práctico, un diseño limpio y, sobre todo, unas cifras de autonomía y potencia que dejan muy bien parado al vehículo frente a marcas ya posicionadas.

  • Rear-Wheel Drive (tracción trasera): Esta es la versión “de entrada”, pero ojo: de sencilla no tiene nada. Trae un motor de 283 caballos de fuerza y una batería LFP de 60 kWh hecha por CATL, una de las compañías más grandes del mundo en este sector. ¿La autonomía? 520 km bajo ciclo WLTP, más que suficiente para alguien que hace recorridos urbanos y uno que otro viaje a tierra caliente. El precio arranca en 109.990.000 COP, lo que ya de por sí es un golpe directo para marcas como BYD, MG o Changan.
  • Long Range All-Wheel Drive (tracción total): Aquí ya hablamos de dos motores, 498 caballos de fuerza y una batería más grande (75 kWh) que sube la autonomía hasta 660 km, una cifra altísima para nuestro mercado. Es perfecta para quienes viajan bastante o simplemente quieren más seguridad y agarre en carretera. Su precio es de 139.000.000 COP.
  • Performance El más deportivo del grupo: Si en Colombia usted quiere un carro rápido sin pagar un riñón por un deportivo europeo, este es. Potencia combinada de 627 caballos, 0 a 100 km/h en 3,1 segundos (una locura) y una autonomía de 571 km. Su precio es de 164.990.000 COP.

Model Y: la SUV eléctrica que quiere reemplazar a la Duster y compañía

El Tesla Model Y aterriza
El Tesla Model Y aterriza oficialmente con precios desde 119,9 millones y versiones de hasta 600 km de autonomía - crédito Tesla

Aquí es donde Tesla apuesta realmente fuerte. El Model Y es hoy uno de los carros eléctricos más vendidos del mundo, y su llegada a Colombia coincide con un mercado donde las SUV son reinas.

  • Rear-Wheel Drive (tracción trasera)Con 347 caballos de fuerza y una batería LFP de 60 kWh, el Model Y base acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, que para una SUV de este tamaño es bastante. Su autonomía llega a 466 km, una cifra muy competitiva frente a lo que ofrecen BYD Song Plus, Chery Tiggo 7 Pro Híbrida o incluso camionetas a gasolina como la Toyota Corolla Cross. Su precio es de 119.990.000 COP.
  • Long Range All-Wheel Drive: La versión más equilibrada. Dos motores, 514 caballos, 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y una autonomía de 600 km, que para una SUV es excelente. Su precio es de 144.990.000 COP.

Personalización al detalle, pero sin enredarse

Tesla llega con un sistema simple para configurar el carro:

  • Interiores en negro o en blanco y negro (+4 millones).
  • Rines de 18 o 19 pulgadas para el Model 3 y 19 o 20 pulgadas para el Model Y (+6 millones si quiere los grandes).
  • Colores que van desde el Gris Grafito (gratis) hasta tonos premium como el Rojo Ultra, Azul Metálico o Plata Metálico, con precios entre 4 y 6 millones.

Autopilot y garantías: lo que debe saber

La firma estadounidense Tesla arrancará
La firma estadounidense Tesla arrancará la distribución de sus vehículos en Colombia a partir de este jueves 20 de noviembre, tras constituirse hace casi año y medio en el país como Tesla Motors Colombia - crédito Tesla

El famoso Autopilot está disponible por 32 millones, aunque Tesla es clara: no convierte el carro en autónomo. El conductor sigue siendo responsable, y las funciones dependen de regulaciones locales.

En garantías, Tesla ofrece:

  • 4 años u 80.000 km para reparaciones generales.
  • 8 años o 160.000 km para batería y sistema de propulsión.

Cada carro viene con cargador móvil y acceso a la red global de supercargadores.

¿Dónde estarán los primeros concesionarios Tesla?

Karen Scarpetta, country manager de Tesla, informó que la próxima semana se inaugurarán dos centros de experiencia: uno en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, y otro en El Tesoro, en Medellín.

Además, destacó que ambas ciudades contarán con puntos de “súpercarga” que permitirán recargar completamente los vehículos en apenas 20 minutos.

El lanzamiento oficial será el 20 de noviembre de 2025, justo cuando Colombia supera su récord histórico con 14.456 vehículos eléctricos vendidos este año. Y aunque ya circulan cerca de 100 Teslas (importados por cuenta propia), la llegada formal de la marca promete cambiar el juego.

Con precios por debajo de varios competidores chinos , Tesla apunta a masificar la movilidad eléctrica en el país. Si los chinos estaban dominando, ahora sí se prendió la competencia.

