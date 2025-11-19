Subjefe de gabinete de la Casa Blanca lanzó duras pullas contra Gustavo Petro y su Gobierno: “Existe un problema muy serio”

Stephen Miller, subjefe de la Casa Blanca, hizo algunas precisiones sobre la opinión del presidente Donald Trump frente al mandataro colombiano Gustavo Petro - crédito Europa Press - Luisa González/REUTERS

La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un momento de tensión, por la preocupación de la administración de Donald Trump ante el avance del narcotráfico. La descertificación en la lucha antidrogas, sumado -de hecho- a la inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, en la denominada Lista Clinton; de su esposa, Verónica Alcocer, y de su hijo mayor, Nicolás Petro, fueron medidas con las que desde Washington se castigó al gobernante.

Por ello, y en una declaración que refleja la postura oficial de la Casa Blanca, Stephen Miller, subjefe de gabinete, enfatizó en la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta internacional frente a lo que está ocurriendo en el territorio; lo que dio pie en las redes sociales a una serie de interpretaciones diversas, entre los que temen que se adopten medidas más radicales contra el país, como una incursión armada para combatir esas estructuras criminales.

“Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia. El presidente Trump ha sido muy claro sobre sus opiniones respecto al mandatario colombiano, y Estados Unidos considera que el narco-terrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente”, afirmó Miller a W Radio.

El funcionario, que supervisa las políticas migratorias y de seguridad en la Casa Blanca, dejó en claro que la administración estadounidense observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos en Colombia. Miller, con experiencia previa como asesor senior, ha tenido un papel central en la dirección de operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe, lo que refuerza el peso de sus declaracions sobre el contexto nacional.

