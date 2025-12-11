La Casa Blanca se pronunció sobre la invitación que Petro extendió a Trump para que viaje a Colombia: “No he tenido noticias”

El presidente Gustavo Petro aseguró que Donald Trump puede participar en las labores de destrucción de laboratorios de cocaína en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

Desde la Casa Blanca se refirieron a la propuesta del presidente Gustavo Petro de invitar al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia, con el fin de que sea testigo de las labores que se llevan a cabo para combatir al narcotráfico en el territorio nacional. Esto, teniendo en cuenta que el jefe de Estado norteamericano tiene pensado ejecutar ataques armados en el país para debilitar a las organizaciones ligadas al tráfico de estupefacientes.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU (sic)”, indicó el primer mandatario en su cuenta de X, advirtiendo que realizar cualquier operación militar en Colombia podría ser tomado como un acto de guerra.

La secretaria de prensa del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, indicó que no estaba enterada de la invitación que hizo el presidente colombiano y que extendió oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Afirmó que el presidente Trump será el responsable de evaluar la propuesta.

“Es muy interesante, no he tenido noticias sobre esa invitación, dejaré que el mismo presidente sea quien hable directamente sobre eso, si en verdad es algo que pudiera entretenerlo”, detalló la funcionaria, citada por la Agencia EFE.

Aunado a ello, aseguró que el mandatario estadounidense se ha molestado por múltiples afirmaciones que ha hecho el primer mandatario colombiano. Considera que ha insultado en más de una ocasión a su país.

“El presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos de América, y al presidente no le gusta”, señaló.

Presidente Petro defendió la lucha contra el narcotráfico en Colombia

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, durante su administración se han destruido 18.400 laboratorios de procesamiento de cocaína, se han ejecutado 1.446 combates en tierra contra las mafias, y se han efectuado 13 bombardeos contra grupos armados organizados ligados al tráfico de estupefacientes.

Además, según indicó en el Consejo de Ministros realizado el 11 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han logrado incautar 2.700 toneladas de cocaína durante su Gobierno, lo que impidió la comercialización de 32.000 millones de dosis en otros países como Estados Unidos.

Estos datos, al parecer, no fueron tomados en cuenta por el Gobierno estadounidense, que decidió descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico e incluir a Petro, a una parte de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Gustavo Petro considera que Colombia debería recibir un trato diferente por parte de la administración Trump, sin que se lleven a cabo ataques por vía marítima o terrestre. Aseguró que el país es clave para entender y enfrentar el narcotráfico, teniendo en cuenta su historia de violencia y el papel que han jugado las mafias a nivel nacional e internacional.

Por eso, señaló al presidente de Estados Unidos de estar desinformado con respecto a la realidad colombiana. “Trump es un hombre muy desinformado Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, indicó el jefe de Estado en el encuentro con su gabinete ministerial.