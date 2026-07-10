Iván Cancino reconoció que Nayib Bukele es uno de sus “personajes preferidos”: destacó su disciplina y su seguridad

Iván Cancino resaltó la seguridad de Nayib Bukele - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ganó las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta) esgrimiendo un discurso basado en la “mano dura”, la lucha contra la criminalidad y el reforzamiento de la justicia. Para dar paso a esas promesas de campaña, el mandatario electo designó como ministro de Justicia y del Derecho al abogado penalista Iván Cancino.

En diálogo con Eva Rey, en el programa de entrevistas Me Vale, el jefe de cartera designado se refirió a la postura de De la Espriella y a las comparaciones que han surgido con el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. El jefe de Estado de El Salvador ha alcanzado una amplia popularidad debido a que, durante su administración, se han reducido los niveles de criminalidad. Sin embargo, ha sido fuertemente cuestionado por casos en los que presuntamente hubo violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

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Entre la población colombiana hay quienes creen que De la Espriella tiene una forma de pensar similar a la de Bukele y, por ende, podría apropiar varias de sus iniciativas para implementarlas durante su Gobierno. Al respecto, Cancino explicó que, aunque hay políticas del presidente de El Salvador que se pueden tener en cuenta para Colombia, no habrá cabida para arbitrariedades.

Iván Cancino aseguró que le gusta la disciplina del presidente de El Salvador - crédito Europa Press

“Seguramente habrá cosas del presidente Bukele que se pueden aplicar, pero pues ese señalamiento, que también es un poco justo, de que no hay derechos humanos, de que se va a violar el debido proceso, pues en Colombia eso no va a pasar”, aclaró el abogado penalista en la entrevista con Rey.

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El ministro entrante confesó que Bukele es uno de sus “personajes preferidos” y destaca en él la disciplina, el orden y la seguridad que ha transmitido a la ciudadanía. Sin embargo, considera que algunas de sus políticas podrían mejorar o gestionarse de una manera más acertada. Se refirió específicamente a la megacárcel (Centro de Confinamiento del Terrorismo), que está ubicada en zona rural del municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.

Desde su perspectiva, la privación de la libertad de los criminales puede manejarse adecuadamente, brindando control y garantías. “Ese concepto de esa megacárcel me parece que se puede hacer lo mismo, pero de una manera mucho más controlada, de una manera mucho más garantista, sin perder la mano fuerte y la mano firme”, precisó.

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Iván Cancino aseguró que Abelardo de la Espriella podría aplicar políticas de Bukele en Colombia, sin desconocer los derechos humanos - crédito Iván Valencia/AP

En conversación con Caracol Radio, el ministro de Justicia designado confirmó que Abelardo de la Espriella mantiene su propuesta de construir en Colombia varias megacárceles como la que hizo Bukele en El Salvador. Aseguró que uno de los objetivos de esa iniciativa es reducir el hacinamiento que hay en los centros carcelarios que tiene el país actualmente.

“El programa de megacárceles del presidente será o tratará de ser una realidad lo más pronto posible, no para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de alivianar también esas claras circunstancias”, explicó Cancino al citado medio de comunicación.

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De igual manera, aclaró que las personas que sean privadas de la libertad en esos centros de detención serán tratadas con respeto. Recordó que en Colombia hay una normativa clara y vigente sobre el funcionamiento que debe tener el sistema penitenciario.

Iván Cancino aseguró que las megacárceles serán para mejorar las condiciones y la importancia de la resocialización y reinserción de los privados de libertad - crédito crédito @FicoGutiérrez/X

“A mí no se me olvidan mis principios, ni el presidente de la República olvida los principios fundacionales y el respeto a la Constitución y a las disposiciones de la Corte Constitucional en todas las sentencias y autos frente al estado de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las cosas en el tema penitenciario (...) no van a ser cárceles que violen los derechos humanos, serán modernas con programas de resocialización”, indicó.

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