Colombia

Qué estaba haciendo Gustavo Petro en Portugal cuando supuestamente hizo un gasto en el Ménage Strip Club

El presidente colombiano se reunió con su homólogo en Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante su visita oficial en mayo de 2026

Guardar
Gustavo Petro en su visita
Gustavo Petro en su visita oficial a Portugal compartió una foto en blanco negro, donde destacó las reuniones que llevó a cabo en ese país - crédito Presidencia/@petrogustavo/X

El martes 18 de noviembre de 2025 se reveló un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre los movimientos financieros del presidente Gustavo Petro entre 2023 y 2025.

Las cuentas personales del mandatario presentaron ingresos, egresos y operaciones relevantes en entidades como BBVA, Scotiabank, Banco Agrario, Confiar y Sudameris.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La divulgación del informe generó reacciones en distintos sectores del país, porque en el documento figura un supuesto gasto de Petro en el Ménage Strip Club, un centro de entretenimiento para adultos en Lisboa.

La divulgación del informe generó
La divulgación del informe generó reacciones en distintos sectores del país porque en el documento figura un supuesto gasto de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club - crédito Redes sociales/X

Qué hacía Gustavo Petro en Portugal

Durante mayo de 2023, el mandatario colombiano desarrolló en Portugal una agenda enfocada en encuentros con autoridades políticas, líderes empresariales y responsables de políticas públicas, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y plantear nuevas formas de cooperación entre ambos países.

Durante mayo de 2023, el
Durante mayo de 2023, el mandatario colombiano desarrolló en Portugal una agenda enfocada en encuentros con autoridades políticas, líderes empresariales y responsables de políticas públicas de ese país - crédito Miguel Figueiredo/ Presidencia de Portugal

La llegada del presidente Petro a Lisboa ese mes se dio tras finalizar una visita oficial a España. El jefe de Estado fue recibido en la base militar de Figo Maduro por miembros de la Fuerza Aérea Portuguesa, autoridades de la Cancillería local y el embajador de Colombia en Portugal, José Fernando Bautista.

El cronograma del mandatario colombiano inició con una reunión de trabajo en el Palacio de Belém junto al presidente local, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ambos mandatarios abordaron temas centrales de la agenda bilateral y dialogaron sobre la situación internacional. La Presidencia de Portugal informó que la reunión, realizada en la Sala das Bicas, cerró con una fotografía oficial y la firma del libro de honor por parte de Gustavo Petro. No se programaron declaraciones conjuntas para la prensa.

Durante la visita de mayo de 2023, el jefe de Estado incluyó en su comitiva al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia; y la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

En ese momento, el presidente Gustavo Petro compartió una foto en blanco y negro, imagen que generó diferentes reacciones en redes sociales.

Gustavo Petro - crédito X
Gustavo Petro - crédito X

El mandatario colombiano compartió una cena de honor ofrecida por el presidente Rebelo de Sousa en el Palacio de la Cidadela de Cascais.

En otro segmento de la agenda, el jefe de Estado se reunió con el profesor João Goulão, coordinador nacional de la Política sobre Drogas de Portugal.

Colombia mostró interés en el modelo luso, basado en la salud pública como respuesta al consumo de drogas, evitando la criminalización.

“La venta de alimentos puede ser directa si capitales portugueses como el que se mueve en estas superficies comerciales lo pactan. El gobierno colombiano está interesado en agilizar este tipo de pactos de productores directos y grandes superficies comerciales, comenzaremos con ARA, ojalá”, declaró Gustavo Petro durante uno de los encuentros.

Las conversaciones con el sector empresarial ocuparon otro lugar destacado en la visita. En el Hotel Intercontinental de Lisboa, el mandatario colombiano dialogó con Pedro Soares dos Santos, CEO de Jerónimo Martins, grupo vinculado a la cadena de tiendas ARA en Colombia.

La empresa anunció la apertura de 230 nuevas tiendas ARA en el país. Esta expansión aumentó la presencia portuguesa en el comercio colombiano y abrió la puerta a la compra directa a campesinos locales para reducir el costo de los alimentos y la inflación. “Esta política de ligar productores con superficies comerciales en las grandes ciudades nos ayudaría muchísimo: podríamos aún bajar más los precios de los alimentos en Colombia y disminuir mucho más el hambre, con hambre no hay paz”, dijo el jefe de Estado.

La estancia del jefe de Estado en Portugal incluyó una visita conjunta con el primer ministro Costa al Museo de Aljube Resistencia y Libertad, emblemático por su historia de lucha y represión política. Tras completar la agenda de mayo de 2023, Gustavo Petro emprendió el regreso a Colombia.

Temas Relacionados

Gustavo PetroInforme UiafMénage Strip ClubUiafGustavo Petro en PortugalViajes oficiales de PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Constitucional obliga a entidades estatales a extremar garantías para trabajadores con problemas de salud o cercanos a la pensión

El alto tribunal ordenó a organismos estatales justificar exhaustivamente despidos y priorizar la reubicación de empleados en situación de vulnerabilidad, tras analizar casos de desvinculación en Inpec y Distriseguridad

Corte Constitucional obliga a entidades

Centro Democrático descartó votar en la moción de censura contra el ministro de Defensa por la muerte de menores en bombardeos

El congresista José Jaime Uscátegui aseguró que la responsabilidad de la tragedia recae en grupos armados ilegales y no en el Estado, defendiendo la actuación del ministro de Defensa bajo órdenes presidenciales

Centro Democrático descartó votar en

Canciller Rosa Villavicencio defendió a Petro tras su inclusión en la Lista Clinton y habló de los gastos del Presidente: “Es injusto”

La ministra de Relaciones Exteriores destacó que la medida de la Ofac afecta las relaciones internacionales de Colombia y defendió la transparencia del mandatario con la publicación de sus gastos

Canciller Rosa Villavicencio defendió a

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Las autoridades confirmaron que se mantienen en el terreno, adelantando un operativo de búsqueda tras el secuestro del mánager del cantante, quien fue raptado junto al hijo del reconocido artista de música popular en Colombia

En la misma zona donde

Terminal de Transporte de Bogotá alerta por fraudes en venta de tiquetes y refuerza seguridad de cara a fin de año

La entidad advierte sobre delincuentes que suplantan la identidad institucional y comercializan pasajes falsos

Terminal de Transporte de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En la misma zona donde

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

ENTRETENIMIENTO

La inesperada confesión de Giovanny

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Aida Victoria Merlano respondió a comentarios sobre su figura después del embarazo: “Aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa”

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver desde Colombia la gala preliminar y la final del concurso donde participa Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Deportes

Así reaccionó la prensa internacional

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo