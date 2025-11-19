Qué estaba haciendo Gustavo Petro en Portugal cuando supuestamente hizo un gasto en el Ménage Strip Club

Gustavo Petro en su visita oficial a Portugal compartió una foto en blanco negro, donde destacó las reuniones que llevó a cabo en ese país - crédito Presidencia/@petrogustavo/X

El martes 18 de noviembre de 2025 se reveló un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre los movimientos financieros del presidente Gustavo Petro entre 2023 y 2025.

Las cuentas personales del mandatario presentaron ingresos, egresos y operaciones relevantes en entidades como BBVA, Scotiabank, Banco Agrario, Confiar y Sudameris.

La divulgación del informe generó reacciones en distintos sectores del país, porque en el documento figura un supuesto gasto de Petro en el Ménage Strip Club, un centro de entretenimiento para adultos en Lisboa.

Qué hacía Gustavo Petro en Portugal

Durante mayo de 2023, el mandatario colombiano desarrolló en Portugal una agenda enfocada en encuentros con autoridades políticas, líderes empresariales y responsables de políticas públicas, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y plantear nuevas formas de cooperación entre ambos países.

La llegada del presidente Petro a Lisboa ese mes se dio tras finalizar una visita oficial a España. El jefe de Estado fue recibido en la base militar de Figo Maduro por miembros de la Fuerza Aérea Portuguesa, autoridades de la Cancillería local y el embajador de Colombia en Portugal, José Fernando Bautista.

El cronograma del mandatario colombiano inició con una reunión de trabajo en el Palacio de Belém junto al presidente local, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ambos mandatarios abordaron temas centrales de la agenda bilateral y dialogaron sobre la situación internacional. La Presidencia de Portugal informó que la reunión, realizada en la Sala das Bicas, cerró con una fotografía oficial y la firma del libro de honor por parte de Gustavo Petro. No se programaron declaraciones conjuntas para la prensa.

Durante la visita de mayo de 2023, el jefe de Estado incluyó en su comitiva al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia; y la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

En ese momento, el presidente Gustavo Petro compartió una foto en blanco y negro, imagen que generó diferentes reacciones en redes sociales.

El mandatario colombiano compartió una cena de honor ofrecida por el presidente Rebelo de Sousa en el Palacio de la Cidadela de Cascais.

En otro segmento de la agenda, el jefe de Estado se reunió con el profesor João Goulão, coordinador nacional de la Política sobre Drogas de Portugal.

Colombia mostró interés en el modelo luso, basado en la salud pública como respuesta al consumo de drogas, evitando la criminalización.

“La venta de alimentos puede ser directa si capitales portugueses como el que se mueve en estas superficies comerciales lo pactan. El gobierno colombiano está interesado en agilizar este tipo de pactos de productores directos y grandes superficies comerciales, comenzaremos con ARA, ojalá”, declaró Gustavo Petro durante uno de los encuentros.

Las conversaciones con el sector empresarial ocuparon otro lugar destacado en la visita. En el Hotel Intercontinental de Lisboa, el mandatario colombiano dialogó con Pedro Soares dos Santos, CEO de Jerónimo Martins, grupo vinculado a la cadena de tiendas ARA en Colombia.

La empresa anunció la apertura de 230 nuevas tiendas ARA en el país. Esta expansión aumentó la presencia portuguesa en el comercio colombiano y abrió la puerta a la compra directa a campesinos locales para reducir el costo de los alimentos y la inflación. “Esta política de ligar productores con superficies comerciales en las grandes ciudades nos ayudaría muchísimo: podríamos aún bajar más los precios de los alimentos en Colombia y disminuir mucho más el hambre, con hambre no hay paz”, dijo el jefe de Estado.

La estancia del jefe de Estado en Portugal incluyó una visita conjunta con el primer ministro Costa al Museo de Aljube Resistencia y Libertad, emblemático por su historia de lucha y represión política. Tras completar la agenda de mayo de 2023, Gustavo Petro emprendió el regreso a Colombia.