Colombia

Paola Jara y Jessi Uribe derritieron las redes sociales con el anuncio del nacimiento de su hija, Emilia: estas son las primeras imágenes

La pareja compartió en sus redes las primeras fotografías de la bebé, sin revelar su rostro, en medio de una ola de felicitaciones de colegas y fanáticos

Guardar
Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe compartieron las primeras imágenes de su hija Emilia, sin mostrar su rostro, tras su nacimiento este 19 de noviembre - crédito Instagram

La música popular colombiana recibió el jueves 19 de noviembre una noticia que rápidamente acaparó la atención de seguidores y colegas, Jessi Uribe y Paola Jara se convirtieron en padres de su primera hija, Emilia. La pareja confirmó el nacimiento a través de sus redes sociales, donde compartieron mensajes cargados de emoción y gratitud.

Aunque decidieron no mostrar el rostro de la bebé, las primeras imágenes dejaron ver detalles tiernos. Con este gesto, los artistas reiteraron su intención de proteger la intimidad de su hija en esta etapa inicial. La noticia se viralizó en cuestión de minutos y provocó una ola de felicitaciones de colegas del género popular, amigos cercanos y miles de fanáticos que siguieron de cerca la historia de la pareja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La pareja de artistas agradeció
La pareja de artistas agradeció los mensajes de cariño que recibieron de colegas y seguidores tras el nacimiento de su hija - crédito Instagram

Uribe y Jara iniciaron su relación después de coincidir en la grabación de Como si nada, un trabajo musical que marcó el inicio de una conexión artística que luego se transformó en una relación sólida. En 2022 celebraron su matrimonio en una ceremonia íntima en Medellín, y desde entonces habían manifestado su deseo de formar una familia.

Durante el embarazo, Paola compartió varios momentos con sus seguidores y reveló que fue una etapa tranquila y llena de ilusión. Hace unas semanas, la pareja lanzó la canción Emilia, un homenaje anticipado a su hija que rápidamente se posicionó entre las tendencias musicales del país. Con el nacimiento de Emilia, Jessi Uribe —intérprete de Dulce pecado— y Paola Jara —una de las voces más reconocidas del género popular— inician un nuevo capítulo que ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Los otros hijos de Jessi Uribe

La llegada de Emilia marcó un nuevo capítulo para una de las parejas más queridas de la música popular colombiana. El anuncio, celebrado ampliamente por sus seguidores, llega después de un camino que no siempre fue fácil y que estuvo lleno de expectativas, pruebas y aprendizajes. Para Jessi Uribe y Paola Jara, el nacimiento de su hija representa mucho más que un acontecimiento familiar: es la concreción de un deseo que los ha acompañado desde los primeros años de su relación y que ahora toma forma en medio de una etapa de madurez personal y artística.

Paola Jara vive su primera
Paola Jara vive su primera experiencia de maternidad, mientras Jessi Uribe ya es padre de cuatro hijos de una relación anterior - crédito @paolajarapj / IG

Antes de este momento, la pareja ya había compartido con sus fanáticos parte de su historia íntima. En entrevistas recientes, revelaron que habían enfrentado la pérdida de dos embarazos, un episodio que, según contaron, fortaleció su unión y reafirmó su deseo de convertirse en padres. Ese contexto le da un significado especial a la llegada de Emilia, cuyo nacimiento fue recibido por ellos como un regalo que les devolvió la ilusión y la esperanza.

Mientras para Paola es su primer acercamiento a la maternidad, Jessi ya conocía de cerca esta experiencia. El cantante santandereano es padre de cuatro hijos —dos niños y dos niñas— producto de su primera relación. En redes sociales suele mostrar momentos cercanos con ellos, y las imágenes dejan ver una relación armoniosa con Paola, quien ha sido parte activa de la vida familiar del artista.

Jessi Uribe y Paola Jara
Jessi Uribe y Paola Jara expresan que Emilia será probablemente su única hija en común, enfocándose en disfrutar esta nueva etapa familiar - crédito @paolajarapj/ Instagram

En conversación con la revista Vea, la pareja describió su emoción por esta nueva etapa. “Es una bendición para los dos y es un angelito que unió dos vidas y que va a escribir una nueva historia en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y Dios quiera que en la música también, ojalá que salga cantante y que cumpla los sueños que no hemos cumplido nosotros todavía”, expresaron, dejando claro que el nacimiento de Emilia también se vive como una inspiración para su futuro artístico.

Respecto a la posibilidad de volver a ser padres más adelante, ambos fueron sinceros: “Ya por mi parte creo que Emilia será única hija, pero tiene cuatro hermanos más que si Dios quiere, se la van a llevar muy bien”. Con esta visión, la pareja parece enfocada en disfrutar plenamente esta nueva etapa sin descartar, eso sí, el rol que los hijos mayores de Jessi seguirán desempeñando en la dinámica familiar.

Temas Relacionados

Paola JaraJessi UribeEmilia hija Paola Jarabebé Paola Jara y Jessi UribeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el partido en directo

Los dirigidos por Leonel Álvarez cierran la primera jornada del grupo B frente a los actuales campeones del fútbol colombiano, en un duelo de favoritos en la pelea por la final

Bucaramanga vs. Santa Fe EN

Gustavo Petro respondió al exmagistrado César Valencia Copete tras rechazar la jefatura del Ministerio de Justicia: esto dijo

El exmagistrado César Julio Valencia Copete decidió no asumir el Ministerio de Justicia por motivos de salud, dejando la cartera en manos de Augusto Ocampo como encargado

Gustavo Petro respondió al exmagistrado

Convocatoria Sena 2026: estos son los requisitos y los pasos para postularse al Banco de Instructores

La inscripción y evaluación de aspirantes a instructores para la entidad se realizará exclusivamente en línea, sin recepción de documentos físicos, garantizando el proceso de contratación

Convocatoria Sena 2026: estos son

Subjefe de gabinete de la Casa Blanca lanzó duras pullas contra Gustavo Petro y su Gobierno: “Existe un problema muy serio”

Stephen Miller, titular de esta dependencia, reiteró que su jefe, el presidente norteamericano Donald Trump, “ha sido muy claro sobre sus opiniones” frente a su par colombiano, aunque hizo énfasis en que existe extrema preocupación sobre el “narcoterrorismo” que se vive en el país

Subjefe de gabinete de la

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

El altercado físico entre las “influenciadoras” generó conmoción en la audiencia y obligó a la intervención del equipo de producción. Se evalúan posibles sanciones disciplinarias para la participante colombiana

Yina Calderón se enfrentó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca mientras el gobernador está en Europa

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

Volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica: autoridades restringieron el paso por el enorme cráter

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se enfrentó a

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Vanessa Pulgarín brilló en Miss Universo 2025 con su traje nacional: esta fue la inspiración para el atuendo

Colombia siempre enciende la pasarela de Miss Universe con sus trajes típicos: estos son los atuendos más impactantes

Jared Leto conquista a los usuarios de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Las 10 películas más vistas para ver HOY en Prime Video Colombia

Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

Bucaramanga vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el partido en directo

James Rodríguez está a punto de romper histórico récord de la selección Colombia: vea de qué se trata

Escándalo del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador: “Clasificó a Panamá dos veces” y se peleó con un hincha

Así quedó la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: estos son los cuatro bombos