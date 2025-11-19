Paola Jara y Jessi Uribe derritieron las redes sociales con el anuncio del nacimiento de su hija, Emilia: estas son las primeras imágenes

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron las primeras imágenes de su hija Emilia, sin mostrar su rostro, tras su nacimiento este 19 de noviembre - crédito Instagram

La música popular colombiana recibió el jueves 19 de noviembre una noticia que rápidamente acaparó la atención de seguidores y colegas, Jessi Uribe y Paola Jara se convirtieron en padres de su primera hija, Emilia. La pareja confirmó el nacimiento a través de sus redes sociales, donde compartieron mensajes cargados de emoción y gratitud.

Aunque decidieron no mostrar el rostro de la bebé, las primeras imágenes dejaron ver detalles tiernos. Con este gesto, los artistas reiteraron su intención de proteger la intimidad de su hija en esta etapa inicial. La noticia se viralizó en cuestión de minutos y provocó una ola de felicitaciones de colegas del género popular, amigos cercanos y miles de fanáticos que siguieron de cerca la historia de la pareja.

La pareja de artistas agradeció los mensajes de cariño que recibieron de colegas y seguidores tras el nacimiento de su hija - crédito Instagram

Uribe y Jara iniciaron su relación después de coincidir en la grabación de Como si nada, un trabajo musical que marcó el inicio de una conexión artística que luego se transformó en una relación sólida. En 2022 celebraron su matrimonio en una ceremonia íntima en Medellín, y desde entonces habían manifestado su deseo de formar una familia.

Durante el embarazo, Paola compartió varios momentos con sus seguidores y reveló que fue una etapa tranquila y llena de ilusión. Hace unas semanas, la pareja lanzó la canción Emilia, un homenaje anticipado a su hija que rápidamente se posicionó entre las tendencias musicales del país. Con el nacimiento de Emilia, Jessi Uribe —intérprete de Dulce pecado— y Paola Jara —una de las voces más reconocidas del género popular— inician un nuevo capítulo que ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Los otros hijos de Jessi Uribe

La llegada de Emilia marcó un nuevo capítulo para una de las parejas más queridas de la música popular colombiana. El anuncio, celebrado ampliamente por sus seguidores, llega después de un camino que no siempre fue fácil y que estuvo lleno de expectativas, pruebas y aprendizajes. Para Jessi Uribe y Paola Jara, el nacimiento de su hija representa mucho más que un acontecimiento familiar: es la concreción de un deseo que los ha acompañado desde los primeros años de su relación y que ahora toma forma en medio de una etapa de madurez personal y artística.

Paola Jara vive su primera experiencia de maternidad, mientras Jessi Uribe ya es padre de cuatro hijos de una relación anterior - crédito @paolajarapj / IG

Antes de este momento, la pareja ya había compartido con sus fanáticos parte de su historia íntima. En entrevistas recientes, revelaron que habían enfrentado la pérdida de dos embarazos, un episodio que, según contaron, fortaleció su unión y reafirmó su deseo de convertirse en padres. Ese contexto le da un significado especial a la llegada de Emilia, cuyo nacimiento fue recibido por ellos como un regalo que les devolvió la ilusión y la esperanza.

Mientras para Paola es su primer acercamiento a la maternidad, Jessi ya conocía de cerca esta experiencia. El cantante santandereano es padre de cuatro hijos —dos niños y dos niñas— producto de su primera relación. En redes sociales suele mostrar momentos cercanos con ellos, y las imágenes dejan ver una relación armoniosa con Paola, quien ha sido parte activa de la vida familiar del artista.

Jessi Uribe y Paola Jara expresan que Emilia será probablemente su única hija en común, enfocándose en disfrutar esta nueva etapa familiar - crédito @paolajarapj/ Instagram

En conversación con la revista Vea, la pareja describió su emoción por esta nueva etapa. “Es una bendición para los dos y es un angelito que unió dos vidas y que va a escribir una nueva historia en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y Dios quiera que en la música también, ojalá que salga cantante y que cumpla los sueños que no hemos cumplido nosotros todavía”, expresaron, dejando claro que el nacimiento de Emilia también se vive como una inspiración para su futuro artístico.

Respecto a la posibilidad de volver a ser padres más adelante, ambos fueron sinceros: “Ya por mi parte creo que Emilia será única hija, pero tiene cuatro hermanos más que si Dios quiere, se la van a llevar muy bien”. Con esta visión, la pareja parece enfocada en disfrutar plenamente esta nueva etapa sin descartar, eso sí, el rol que los hijos mayores de Jessi seguirán desempeñando en la dinámica familiar.