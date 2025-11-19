Motociclista que pidió ayuda para una persona con discapacidad mostró la falta de cultura ciudadana en Bogotá: “No me han dejado pasar”

El ciudadano agradeció el gesto del motero - crédito @la_oveja_negra_420/IG

Muchas veces, los ciudadanos en Bogotá se mueven a un ritmo frenético debido al famoso “corre corre” que imponen las agitadas jornadas de trabajo. En medio de uno de sus recorridos por la ciudad, un joven creador de contenido que trabaja como motociclista en aplicaciones de transporte dejó un sentido mensaje a la sociedad sobre la falta de cultura ciudadana.

Esto ocurrió luego de que el influencer motero, conocido en redes como ‘La oveja negra’ (@la_oveja_negra_420), comentara uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram, en el cual se evidencia la falta de empatía de decenas de conductores y motociclistas en una calle del barrio Villaluz, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá.

“Ayuden por favor, ayuden a la gente que tiene discapacidad. Rolos, póngale corazón a la vida”, inicia el video por parte del motociclista que trabaja en Bogotá, y que en medio de una de las noches lluviosas que se vienen presentando en noviembre, y que el joven compartió el fin de semana del 15 y 16 de noviembre de 2025.

Días después el video tuvo eco en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la acción del motero, luego de que se percató de que el hombre que aguardaba desde hacía varios minutos para cruzar la calle, tenía su bastón de color blanco con rojo.

“Trancón como raro en Bogotá, acá veo una persona con discapacidad. Acá veo que el bastón, el rojo, blanco, y sé que la discapacidad es mayor y que no puede pasar la calle por miedo”, comentó el joven, y por tal motivo frenó, se aparcó, descendió del automotor y se acercó al ciudadano.

“Espere. Pere ya, vamos a pasar a este man. Buenas noches, ¿va a pasar la calle?" dijo el motero al ciudadano, que dejó ver en su respuesta la frustración por llevar esperando en ese lugar: “Sí, señor, pero no me han dejado”.

“Permítame. Siga ahí, baje. Le pedimos permiso un momentico o pido permiso primero”, le dice el motero al ciudadano, un hombre que según lo que dijo uno de los internautas que reaccionó al video, es un vecino “conocido por todo el barrio”.

Más adelante en la grabación, y mientras se observa cómo los conductores de vehículos particulares no frenaban para darles el paso a los dos hombres, una voz en off dijo: “De todos los carros que pasaron, al parecer el único que ve es el del camión y nos dio paso. Al parecer los ciegos no son los ciegos, sino los de los carros pequeños”.

El video y la reacción del motero no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales, que alabaron y dejaron decenas de comentarios de apoyo al trabajador por el noble gesto que tuvo, pero invitó también a la reflexión de todos como sociedad.

“En Bogotá hay poca cultura ciudadana”; “un minuto de tiempo pero su ayuda es demasiado valiosa”; “qué buen acto”; “Dios me lo guarde de todo mal y peligro”; y “¡Mis respetos, más motociclistas así!" fueron algunos de los mensajes que recibió.

Además, algunos de los internautas agradecieron porque “la verdad no sabia y no tenia el conocimiento del color ni me lo imaginaba gracias a tu video ya lo sé”, dijo una de las jóvenes que comentó el video.

Qué significan los colores de los bastones que usan las personas en condición de discapacidad

Los colores de los bastones utilizados por personas con discapacidad visual cumplen una función de señalización y comunicación para el entorno. Estos son los significados habituales:

Bastón blanco: identifica a una persona con discapacidad visual total o ceguera. Es el bastón más reconocido internacionalmente como símbolo de personas ciegas.

Bastón blanco con franja roja: indica que la persona tiene sordoceguera, es decir, una combinación de discapacidad visual y auditiva. La franja roja es una advertencia adicional para hacer notar que la comunicación debe adaptarse.

Bastón verde: en algunos países, representa a personas con baja visión o resto visual. No señala ceguera total, sino que la persona tiene una discapacidad visual parcial.

Bastón negro: suele identificar a personas con discapacidad visual parcial, como baja visión, especialmente en algunos países de América Latina y Europa. Su finalidad es diferenciar a quienes tienen un resto visual útil de quienes presentan ceguera total (bastón blanco).

Es importante considerar que la utilización y el significado del bastón negro pueden variar según la legislación o los acuerdos vigentes en cada país. Por este motivo, en ciertos lugares el bastón verde o el bastón negro cumplen funciones similares, orientadas a visibilizar la baja visión.