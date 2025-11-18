Revelan informe de la Uiaf sobre movimientos bancarios de Gustavo Petro, tras su anuncio de divulgarlo luego de ser incluido en la Lista Clinton

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia/@UIAFColombia/X

El lunes 17 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro solicitó en su cuenta de X la publicación de su información financiera, luego de un informe de la revista sueca Expressen sobre la primera dama, Verónica Alcocer, y otro relacionado con la compra de aviones Gripen, adquiridos recientemente por su administración.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Que la Uiaf publique mis cuentas desde que se creó esa entidad. Sé que la grosería de Trump, también sobre Clinton, parte del lobby de Bernie Moreno y que este simplemente se venga de mis debates contra sus hermanos que he decidido publicar (...) La incursión en la vida privada de las personas que me han acompañado y han hecho familia conmigo, puede ser respondida por ellas, si quieren, no tienen nada que ocultar (...)”.

Así las cosas, El Tiempo reveló un reciente informe que tiene el sello de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), en donde revela los movimientos del mandatario colombiano entre 2023 y 2025.