Colombia

Procuraduría abrió indagaciones por bombardeos en que murieron menores de edad

Cinco procesos disciplinarios fueron abiertos luego de la confirmación de las quince víctimas menores de edad en operativos, según reportes de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo

Guardar
El fallecimiento de quince niños
El fallecimiento de quince niños en acciones armadas generó conmoción nacional y motivó la apertura de investigaciones disciplinarias para esclarecer responsabilidades en los hechos ocurridos en varias regiones del país - Crédito Sergio Acero/ Colprensa

El sábado 15 de noviembre, autoridades de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo informaron sobre la muerte de menores edad tras un bombardeo militar en Guaviare, zona impactada por la violencia en Colombia. Este hecho generó consternación en el país.

Posteriormente, la cifra inicial fue actualizada luego de nuevos informes oficiales.

La noche del lunes 17 de noviembre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que el número de víctimas menores ascendió a quince.

Debido a estos hechos, en la mañana del martes 18 de noviembre, se conoció que la Procuraduría General de la Nación inició cinco indagaciones relacionadas con los operativos militares en Guaviare y otras zonas del país, donde perdieron la vida quince menores. Dicha información fue revelada en primera instancia por Noticias RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el procurador delegado Néstor Ozuna tiene previsto desplazarse al área afectada para recopilar material probatorio. La intención por parte de la entidad con las indagaciones es establecer si la Fuerza Pública cumplió con los parámetros del DIH en el desarrollo de dicho operativo.

De igual manera, la oficina del procurador Osuna ordenó la recolección de distintas evidencias con el fin de determinar si las fuerzas militares estaban al tanto de que había menores en los campamentos que fueron objetivo de los ataques y si la implicación de los adolescentes se relaciona con acciones dentro del conflicto.

Procuraduría se pronunció sobre bombardeo
Procuraduría se pronunció sobre bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ - crédito Ejército Nacional y Procuraduría

Con respecto a dicha información, fuentes del Ministerio Público informaron a Infobae Colombia que en efecto se adelantarán cinco investigaciones vinculadas a los bombardeos en los que murieron menores de edad.

Y es que, dichas acciones militares incluyeron ataques aéreos sobre instalaciones atribuidas a grupos disidentes de las Farc liderados por “Iván Mordisco”, en las que permanecían menores que habían sufrido reclutamiento forzado.

Días antes, la Procuraduría ya había publicado un comunicado sobre lo ocurrido en el departamento del Guaviare.

En el texto, la entidad expresó “su más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Procurador General lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y le envía un abrazo solidario a sus familiares y a toda la sociedad colombiana en este momento”.

Días antes, la Procuraduría ya
Días antes, la Procuraduría ya había publicado un comunicado sobre lo ocurrido en el departamento del Guaviare - crédito Colprensa

El ente de vigilancia alertó sobre un aumento significativo en los casos de reclutamiento de menores durante 2024 y parte de 2025, situación que genera inquietud por su magnitud creciente.

“En el 2024 se presentaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas. Esos niños, niñas y adolescentes fueron presuntamente reclutados por las estructuras denominadas “Estado Mayor Central”, “Disidencias” y el “ELN”. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y, precisamente, Guaviare. Por su parte, el ICBF da cuenta de 370 menores de edad recuperados de esas estructuras criminales entre 2024 y lo corrido de 2025, con edades entre los 13 y los 17 años, de los cuales el 70 % serían niños y el 30 % niñas (sic)”, explicaron.

Se enfatizó que no existe justificación válida para involucrar a menores en el conflicto armado, sin importar la causa o ideología. Se describió este acto como un “delito infame” que provoca daños irreparables tanto en las familias como en las comunidades.

El ente de vigilancia alertó
El ente de vigilancia alertó sobre un aumento significativo en los casos de reclutamiento de menores durante 2024 y parte de 2025, situación que genera inquietud por su magnitud creciente - crédito AP

Además, se subrayó que “los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos” y se remarcó que no hay excusa aceptable para ese crimen, afirmando que “no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar”.

La institución instó a las Fuerzas Militares del país a cumplir y actualizar constantemente las normativas y prácticas operativas necesarias para asegurar la observancia del Derecho Internacional Humanitario, así como de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

Y añadieron lo siguiente: “El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónBombardeos en GuaviareMenores de edad muertos en bombardeosGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Esto pasó realmente con los bienes de Mauricio Leal: SAE ofreció detalles y “datos verificables”

La Sociedad de Activos Especiales publicó un video en el que detalla qué ha pasado con los bienes del reconocido estilista asesinado junto a su madre

Esto pasó realmente con los

Canacol Energy solicitó protección judicial a corte canadiense por crisis financiera

La empresa de gas natural enfrenta dificultades económicas por incumplir pagos y recibir un laudo arbitral adverso, lo que la llevó a buscar reestructuración bajo supervisión judicial

Canacol Energy solicitó protección judicial

En el caso por el asesinato de Juan Felipe Rincón, siete personas deberán responder a la Fiscalía por tortura agravada

Las citaciones se conocen mientras la investigación mantiene abierta la hipótesis de tortura agravada y uso de menores en la comisión del delito

En el caso por el

Dorado Mañana, resultados último sorteo 18 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

De Luz Marina Zuluaga a

De Luz Marina Zuluaga a Paulina Vega, ellas han sido las únicas Miss Universo que ha tenido Colombia: una de ellas no iba a participar y fue por un remplazo

El gesto de James Rodríguez y Luisa Duque que confirma lo que todos sospechaban sobre su relación

Blessd aclaró el episodio de la “cachetada” que le dio Feid en final de Copa América: “Una pelea entre dos hombres”

Alejandro Riaño aclaró su postura sobre la polémica entrevista que le hizo a Westcol: “Uno si puede pelear con Juanpis”

La nueva Señorita Colombia, María Antonia Mosquera, no irá a Miss Universo: esta es la razón

Deportes

Periodista deportivo que llamó “cobarde”

Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

Este es el historial de los resultados de la Selección Colombia frente a Australia: cuatro partidos en 30 años

Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026