Plan para vacaciones: cursos gratis de patinaje, fútbol, natación y otras disciplinas para niños y adolescentes en Bogotá

Todos estos cursos mantienen carácter gratuito para los beneficiarios e involucran formación teórica y práctica supervisada por instructores acreditados

Bogotá ofrece una amplia gama de cursos deportivos gratuitos para menores de edad a través de las Escuelas Deportivas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

Estas iniciativas promueven la actividad física y ofrecen espacios de aprendizaje y recreación para niños y adolescentes de 6 a 17 años, especialmente durante los periodos de receso escolar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Idrd confirmó que estas alternativas incluyen desde natación y gimnasia olímpica hasta deportes como skateboarding y voleibol, extendiendo la oferta más allá de las disciplinas tradicionalmente populares como el fútbol o el atletismo.

En total son 26 disciplinas deportivas y cuentan con orientación de profesores e instructores especializados.

La natación, en particular, se encuentra dirigida a niños entre 6 y 12 años; el resto de las actividades deportivas está disponible hasta los 17 años.

Los más pequeños podrán disfrutas de los planes deportivos del Idrd - crédito Freepik

El propósito de estas escuelas es ampliar el acceso a la recreación y contribuir a la formación de talento deportivo para futuras competencias regionales o nacionales.

¿Cómo inscribirse en los cursos deportivos del Idrd?

Para acceder a alguno de estos programas, se requiere tener una cuenta activa en el Portal Ciudadano del Idrd. Si la familia no dispone de usuario, debe crear uno nuevo.

El sistema validará los datos en un lapso máximo de cinco días hábiles. El Idrd especificó que “todo menor de edad que quiera participar debe ser registrado desde la cuenta del usuario creado por padre/madre o tutor legal”.

Solo cumplido este paso será posible seleccionar la disciplina y proceder con la inscripción, sujeta a disponibilidad de cupos, horarios y escenarios.

La inscripción garantiza el acceso gratuito, pero los participantes deben presentarse personalmente en el lugar y fecha asignados para iniciar las actividades.

Los cursos forman parte del programa oficial de Escuelas Deportivas y se orientan exclusivamente a la población infantil y juvenil residente en Bogotá.

Los menores de edad interesados en estos cursos deben hacer el proceso por internet y oficializarlo de manera presencial - crédito Idrd

Oferta actual de deportes en las Escuelas Deportivas

Los niños, niñas y jóvenes pueden elegir entre las siguientes opciones:

Actividades subacuáticas

Arquería

Atletismo

Bádminton

Bolos

Boxeo

Clavados

Escalada

Esgrima

Fútbol playa

Fútbol sala

Gimnasia artística

Judo

Karate do

Levantamiento de pesas

Lucha

Paranatación

Patinaje artístico

Skateboarding

Squash

Taekwondo

Tenis de mesa

Voleibol playa

Natación carreras

Natación iniciación

Waterpolo

Todos estos cursos mantienen carácter gratuito para los beneficiarios e involucran formación teórica y práctica supervisada por instructores acreditados. Según el Idrd, la participación en estas actividades mejora la resistencia física, favorece el desarrollo de habilidades motoras y crea hábitos saludables a largo plazo.

Además, la entidad afirmó que estos espacios fomentan la integración social y fortalecen valores como la disciplina y el trabajo en equipo entre los menores asistentes.

Requisitos para inscripción

Tener entre 6 y 17 años (en natación, el rango es de 6 a 12 años).

Contar con residencia en Bogotá.

Realizar el registro usando la cuenta de padres, madres o tutores legales en el Portal Ciudadano del Idrd.

Elegir la disciplina y confirmar cupo, escenario, días y horarios disponibles.

El Idrd tiene actividades deportivas para los más pequeños - crédito Idrd

Las inscripciones permanecen sujetas a la disponibilidad de espacios y horarios en los distintos escenarios deportivos promovidos por el distrito. Al cierre de los procesos de registro, el Idrd envía notificaciones con la información detallada sobre las fechas y lugares de inicio de clases.

Idrd abrió convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte abrió una convocatoria para conformar el equipo de instructores de actividad física de su programa Bogotá en Forma.

El proceso de postulación permanecerá disponible hasta el 5 de diciembre de 2025 y representa una oportunidad para profesionales en deporte, recreación o actividad física que residan en la capital.

La selección está orientada a fortalecer el acompañamiento que reciben los ciudadanos en parques y escenarios deportivos, además de expandir las clases gratuitas y actividades para promover estilos de vida activos en las distintas localidades.

Quienes aspiren a participar deben cumplir con varios requisitos:

Ser mayores de edad al momento de la inscripción.

Estar afiliados a una EPS o sistema de salud del régimen subsidiado o contributivo, con afiliación vigente durante el proceso.

En el caso de los hombres, haber definido su situación militar conforme a la legislación vigente (Ley 1780 de 2016 y Ley 1861 de 2017), o presentar certificación provisional expedida por las autoridades de reclutamiento.

Acreditar título de formación profesional en disciplinas relacionadas con la actividad física, deporte o recreación, en concordancia con los núcleos base de conocimiento del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

Tener disponibilidad de tiempo para comprometerse con un proceso de cualificación de cinco meses, realizado los viernes de 4:00 p. m. a 9:00 p. m., y domingos y festivos de 7:00 a.m. a 2:30 p. m., el cual no contará con remuneración económica.

Demostrar experiencia certificada mínima de 24 meses en sesiones grupales musicalizadas, fitness, entrenamiento personalizado, acondicionamiento físico o actividades similares, validada por entidades acreditadas.

Presentar conocimientos en técnicas grupales musicalizadas, nuevas tendencias del fitness, entrenamiento personalizado y métodos de ejercicio físico para la salud.

Mantener disposición para asistir a jornadas de cualificación, inducción y pruebas, que se realizarán principalmente los fines de semana.

La experiencia profesional mínima exigida es de 24 meses en actividades como sesiones grupales musicalizadas, fitness, entrenamiento personalizado o acondicionamiento físico, certificable por organismos reconocidos.

Los interesados deben ingresar a la página de desarrollo económico de Bogotá en la sección de mega feria, buscar las vacantes y aplicar para enviar la hoja de vida.

<br>