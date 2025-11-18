Intentaron secuestrar a un niño en plena calle y en el día en Bogotá: “Yo le decía que por qué se lo iba a llevar”

El intento de secuestro en el barrio Marco Fidel Suárez de Bogotá genera alarma entre los vecinos y padres de familia - crédito Colprensa/Captura video

Momentos de tensión vivió una familia en el barrio Marco Fidel Suárez, en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, cuando una madre denunció públicamente un intento de secuestro que habría sufrido su hijo menor de edad en plena vía pública.

En su relato compartido a través de TikTok, Karen Grajales compartió su experiencia y alertó a otros padres sobre lo ocurrido.

La mujer describió que mientras regresaba a casa por una calle de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá, un hombre surgió repentinamente desde un taxi detenido en el sector.

La madre afirmó que caminaba junto a su hijo pequeño por un callejón cuando un sujeto de tez morena, vestido con una gorra negra y sin mostrar ningún comportamiento sospechoso previo, salió del vehículo e intentó, según su versión, arrebatarle al niño. “Yo no le vi nada de malo”, aseguró, recordando el momento en que el hombre se aproximó.

Karen Grajales denuncia en TikTok el intento de rapto de su hijo menor en plena vía pública de Rafael Uribe Uribe - crédito karengrajales/TikTok

La reacción inmediata de Grajales, fue clave para frustrar el presunto secuestro. Al sentir el intento del desconocido por llevarse a su hijo, se resistió mientras exclamaba: “Yo le decía que no, que por qué se me lo iba a llevar”, según narró a sus seguidores.

La escena, según contó la madre, se tornó desesperante cuando, tras emprender la huida junto a su hijo y avanzar solo unos metros, tropezó debido al calzado que llevaba. Sin embargo, logró reincorporarse de inmediato y buscó refugio en un sitio que consideró seguro para ella y el menor.

A través del video difundido, la madre transmitió la conmoción y el miedo generados por el episodio: “Siento mucho miedo, por mí y mi hijo, porque esto nunca me había pasado; yo no sé qué está pasando”, expresó entre lágrimas.

El testimonio ha generado preocupación entre los vecinos y usuarios en TikTok, reflejando la vulnerabilidad que sienten algunas familias ante los riesgos en espacios públicos de la ciudad.

El testimonio de la madre en redes sociales alerta sobre la presencia de posibles secuestradores en calles de Bogotá- crédito Colprensa

Motociclista frustró secuestro de un niño en Ciudad Bolívar, Bogotá

Al difundirse el video de un intento de secuestro en el barrio Potosí en el sur de Bogotá, la familia de la víctima ha enfrentado una ola de intimidaciones, según denunció la madre del niño a City TV.

Tras difundir en redes sociales las imágenes registradas por cámaras de seguridad, con la intención de advertir a otros padres y reclamar acciones por parte de las autoridades, la mujer comenzó a recibir amenazas: “Pedimos una medida de protección para mi hijo y para mí, porque a raíz de que subí el video... estos sujetos nos amenazan, dicen que si no lo bajo puede haber consecuencias”, aseguró.

El episodio ocurrió el 6 de noviembre a las 6:09 a. m., cuando el menor de trece años se dirigía a su colegio caminando por las calles de Ciudad Bolívar. Un automóvil blanco, según relató la madre del estudiante, se aproximó junto a él. Un individuo descendió armado, intimidando al niño y obligándolo a abordar el vehículo. “Lo aborda, lo amenaza que se suba al carro, que si no le pega un tiro”, relató la madre al medio regional.

El motociclista intervino justo a tiempo, evitando que los delincuentes subieran al menor al vehículo. - crédito captura de video

La intervención de un motociclista que transitaba por el sector fue decisiva: detectó la situación y actuó rápidamente, logrando frustrar el intento de rapto y forzando la huida de los delincuentes.

“Gracias a que un motociclista iba subiendo en el momento, impide la acción y los tipos huyen”, narró la madre, quien también detalló que su hijo logró salir ileso físicamente, aunque el impacto emocional ha sido grave: el menor permanece en estado de shock y siente miedo de regresar al colegio.

Vecinos del sector sostienen que incidentes similares se han vuelto frecuentes y alertan sobre el deterioro de la seguridad en la localidad. El clima de desprotección generalizada llevó a que la familia acudiera formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar medidas de protección y evitar represalias adicionales. Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables tanto del frustrado secuestro como de las amenazas posteriores.