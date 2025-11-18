Hay unas 500 vacantes en Bogotá para personas con poca experiencia: así puede aplicar

La Secretaría de Desarrollo Económico presentó esta semana 496 nuevas vacantes dirigidas principalmente a jóvenes y personas con poca experiencia - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de 496 vacantes laborales entre el 18 y el 22 de noviembre, una oferta enfocada especialmente en quienes cuentan con poca o ninguna experiencia laboral.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, busca impulsar la empleabilidad juvenil y facilitar el ingreso al mercado laboral de personas que inician su vida profesional.

De acuerdo con la entidad, el 80 % de las vacantes (397 puestos) están dirigidas a perfiles con un año o menos de experiencia, lo que refleja el interés del Distrito por promover la inclusión de nuevos talentos.

Los sectores que participan en esta convocatoria incluyen servicios, comercio, industria y transporte, con salarios que van desde uno hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes (Smmlv) según el cargo y la experiencia requerida.

Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, enfatizó el impacto de estas acciones para quienes buscan su primer empleo.

“Cada semana nos enfocamos en conectar a más personas con oportunidades laborales. Esta vez, casi 400 puestos de trabajo están pensados para quienes tienen poca experiencia, porque en Bogotá creemos que todos merecen una oportunidad para empezar y crecer laboralmente”, indicó.

Además de las vacantes disponibles, esta semana Bogotá será escenario de seis ferias de empleo que ofrecerán más de 2.400 oportunidades adicionales.

Una de ellas estará dedicada exclusivamente a mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y facilitar su inserción laboral.

Como parte de la estrategia de acercamiento a la ciudadanía, la Unidad Móvil de Empleo estará en la localidad de Tunjuelito, en la Alcaldía Local (Diagonal 50A Sur #18-24), entre el 18 y el 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m..

Allí los asistentes podrán acceder gratuitamente a servicios como registro y actualización de hoja de vida, orientación ocupacional, búsqueda de vacantes, formación y asesoría empresarial.

Los detalles completos de las vacantes y el proceso de postulación están disponibles en el Portal del Servicio Público de Empleo.

Además, quienes deseen recibir información directa sobre nuevas ofertas pueden unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.

La Secretaría de Desarrollo Económico también actualiza su oferta en redes sociales como X, Instagram, Tiktok, Facebook y LinkedIn.

Lista de empleos ofertados esta semana en Bogotá

Analista senior de operaciones

Coordinador de impuestos

Gestor inmobiliario

Vendedora de mostrador

Carpintero

Operario de acrílico

Conductores con licencia C2 o C3

Auxiliar operativo de cargue y descargue

Mensajero motorizado

Asesor comercial

Jefe de talento humano

Programador de cirugía

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico

Asistente posventa

Coordinador de servicios de enfermería

Mercaimpulsador

Oficial de obra

Vendedor tienda a tienda

Mercaderista (con o sin experiencia)

Auxiliar de bodega

Captador de fondos

Operadores de servicios generales

Mecánico automotriz

Cajero

Auxiliar de dietas hospitalarias (con experiencia)

Asesor integral zona cerrada

Promotor de venta

Operador de horno

Técnico electromecánico

Supervisor de mantenimiento

Tech lead

Auxiliar de enfermería domiciliario

Operaria de confección

Bodeguero

Conductor

Otros cargos en servicios, comercio, industria y transporte

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico reiteró que la ciudad mantiene un movimiento constante de oportunidades laborales, con nuevas convocatorias, ferias y procesos de formación que se actualizan semana a semana para facilitar la inserción y el crecimiento profesional de los bogotanos.

La entidad aseguró que su objetivo es consolidar un ecosistema de empleo dinámico, accesible y cercano a la ciudadanía, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de ingreso al mercado laboral, como jóvenes, mujeres y personas con escasa experiencia.

Este nuevo paquete de oportunidades se suma a la reciente apertura de 650 vacantes anunciadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico durante la semana del 10 al 15 de noviembre, lo que evidencia el ritmo sostenido con el que la ciudad impulsa la generación de empleo.

Con estas acciones, el Distrito reafirma su compromiso de mantener una oferta laboral amplia, estable y en constante crecimiento para los bogotanos.