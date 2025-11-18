Colombia

Hay unas 500 vacantes en Bogotá para personas con poca experiencia: así puede aplicar

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció la apertura de 496 vacantes entre el 18 y el 22 de noviembre, de las cuales el 80 % está dirigido a personas con un año o menos de experiencia

Guardar
La Secretaría de Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico presentó esta semana 496 nuevas vacantes dirigidas principalmente a jóvenes y personas con poca experiencia - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de 496 vacantes laborales entre el 18 y el 22 de noviembre, una oferta enfocada especialmente en quienes cuentan con poca o ninguna experiencia laboral.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, busca impulsar la empleabilidad juvenil y facilitar el ingreso al mercado laboral de personas que inician su vida profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la entidad, el 80 % de las vacantes (397 puestos) están dirigidas a perfiles con un año o menos de experiencia, lo que refleja el interés del Distrito por promover la inclusión de nuevos talentos.

Los sectores que participan en esta convocatoria incluyen servicios, comercio, industria y transporte, con salarios que van desde uno hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes (Smmlv) según el cargo y la experiencia requerida.

Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, enfatizó el impacto de estas acciones para quienes buscan su primer empleo.

Los colombianos que quieran participar
Los colombianos que quieran participar deben cumplir con una serie de requisitos - crédito Freepik

“Cada semana nos enfocamos en conectar a más personas con oportunidades laborales. Esta vez, casi 400 puestos de trabajo están pensados para quienes tienen poca experiencia, porque en Bogotá creemos que todos merecen una oportunidad para empezar y crecer laboralmente”, indicó.

Además de las vacantes disponibles, esta semana Bogotá será escenario de seis ferias de empleo que ofrecerán más de 2.400 oportunidades adicionales.

Una de ellas estará dedicada exclusivamente a mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y facilitar su inserción laboral.

Como parte de la estrategia de acercamiento a la ciudadanía, la Unidad Móvil de Empleo estará en la localidad de Tunjuelito, en la Alcaldía Local (Diagonal 50A Sur #18-24), entre el 18 y el 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m..

Allí los asistentes podrán acceder gratuitamente a servicios como registro y actualización de hoja de vida, orientación ocupacional, búsqueda de vacantes, formación y asesoría empresarial.

Los detalles completos de las vacantes y el proceso de postulación están disponibles en el Portal del Servicio Público de Empleo.

Además, quienes deseen recibir información directa sobre nuevas ofertas pueden unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.

La Secretaría de Desarrollo Económico también actualiza su oferta en redes sociales como X, Instagram, Tiktok, Facebook y LinkedIn.

Lista de empleos ofertados esta semana en Bogotá

Ciudadanos reciben orientación laboral en
Ciudadanos reciben orientación laboral en la Unidad Móvil de Empleo, que estará en Tunjuelito hasta el 21 de noviembre - crédito Freepik
  • Analista senior de operaciones
  • Coordinador de impuestos
  • Gestor inmobiliario
  • Vendedora de mostrador
  • Carpintero
  • Operario de acrílico
  • Conductores con licencia C2 o C3
  • Auxiliar operativo de cargue y descargue
  • Mensajero motorizado
  • Asesor comercial
  • Jefe de talento humano
  • Programador de cirugía
  • Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico
  • Asistente posventa
  • Coordinador de servicios de enfermería
  • Mercaimpulsador
  • Oficial de obra
  • Vendedor tienda a tienda
  • Mercaderista (con o sin experiencia)
  • Auxiliar de bodega
  • Captador de fondos
  • Operadores de servicios generales
  • Mecánico automotriz
  • Cajero
  • Auxiliar de dietas hospitalarias (con experiencia)
  • Asesor integral zona cerrada
  • Promotor de venta
  • Operador de horno
  • Técnico electromecánico
  • Supervisor de mantenimiento
  • Tech lead
  • Auxiliar de enfermería domiciliario
  • Operaria de confección
  • Bodeguero
  • Conductor
  • Otros cargos en servicios, comercio, industria y transporte
Bancos en Colombia anunciaron sus
Bancos en Colombia anunciaron sus horarios para el puente de fin de año - crédito Freepik

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico reiteró que la ciudad mantiene un movimiento constante de oportunidades laborales, con nuevas convocatorias, ferias y procesos de formación que se actualizan semana a semana para facilitar la inserción y el crecimiento profesional de los bogotanos.

La entidad aseguró que su objetivo es consolidar un ecosistema de empleo dinámico, accesible y cercano a la ciudadanía, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de ingreso al mercado laboral, como jóvenes, mujeres y personas con escasa experiencia.

Este nuevo paquete de oportunidades se suma a la reciente apertura de 650 vacantes anunciadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico durante la semana del 10 al 15 de noviembre, lo que evidencia el ritmo sostenido con el que la ciudad impulsa la generación de empleo.

Con estas acciones, el Distrito reafirma su compromiso de mantener una oferta laboral amplia, estable y en constante crecimiento para los bogotanos.

Temas Relacionados

Trabajo BogotáBuscar empleo BogotáSecretaria de Desarrollo EconómicoFechas tranajoVendedor BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Colombia redujo la pobreza energética al 15,4% en 2024, beneficiando a más de 300.000 personas según Promigas

El último informe del Impe reveló que, aunque la pobreza energética bajó, regiones como Vaupés y La Guajira siguen con altos niveles de privación, evidenciando profundas diferencias territoriales

Colombia redujo la pobreza energética

Armando Benedetti rechazó la versión sobre una posible orden de captura de la DEA y calificó la información de “payaso viejo”

El ministro del Interior hizo pública su reacción irónica ante los rumores sobre investigaciones en su contra, minimizando las advertencias y optando por un mensaje directo

Armando Benedetti rechazó la versión

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

La joven relató cómo le negaron el acceso a ‘Clandestino’, uno de los bares de moda en Bogotá, y cuestionó los supuestos filtros visuales y el trato recibido por parte del personal

Tiktoker fue a la discoteca

Iván Cepeda anunció la adhesión de un sector del liberalismo a su campaña presidencial: “Es una demostración de que ha comenzado Frente Amplio”

Tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, el senador fortalece su candidatura con la integración de sectores liberales y sindicales para su campaña

Iván Cepeda anunció la adhesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker fue a la discoteca

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

Yina Calderón pidió perdón a La Piry por empujarla en ‘La mansión de Luinny’ y reveló el verdadero motivo detrás de su polémica reacción

Del odio al amor: Valentina Taguado dedicó sentidas palabras a Michelle en la recta final de ‘Masterchef’ que las llevó al llanto

La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “Gracias por tanto”

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Deportes

Así está el historial de

Así está el historial de partidos de la Selección Colombia ante Australia

Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”