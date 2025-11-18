Esta es la fecha límite para cambiar de puesto de votación para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia

Desde el sábado 31 de mayo del 2025, ciudadanos y movimientos pueden inscribirse para cambiar su puesto de votación o registrar comités de apoyo, en un proceso que se extenderá hasta marzo de 2026 - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional mantiene abiertas las inscripciones para el cambio de lugar de votación con miras a la elección presidencial 2026.

El organismo dispuso cerca de cuatrocientos puntos de inscripción desde el 1 de septiembre de 2025, ubicados principalmente en centros comerciales, plazas municipales y otros espacios de alto tránsito en ciudades y municipios del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, anunció la realización de más de mil campañas móviles itinerantes, instaladas en colegios y otros espacios con afluencia ciudadana.

Fechas y horarios para realizar el trámite

Las inscripciones permanecen habilitadas hasta el 31 de marzo de 2026.

Los puntos de atención funcionan de lunes a sábado en horarios que varían entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según la ubicación.

Hernán Penagos, registrador nacional, afirma que no existe mecanismo jurídico para cancelar los comicios, ni siquiera ante una Asamblea Constituyente - crédito Colprensa

El listado de puntos habilitados se puede consultar en el sitio web oficial de la Registraduría.

Campañas móviles de inscripción

Las campañas móviles permiten a los ciudadanos encontrar unidades de la Registraduría que se trasladan por distintas zonas urbanas y rurales, facilitando el proceso de inscripción o cambio de lugar de votación.

La programación y los lugares pueden consultarse también en línea.

Inscripción en puestos de votación

Entre el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre de 2025, algunos puestos de votación funcionarán también como puntos de inscripción.

El horario en esta modalidad será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. La lista de estos lugares está disponible para consulta en el portal oficial.

Trámite en Registradurías y consulados

Desde el 8 de marzo de 2025, todas las sedes de la Registraduría General de la Nación y los consulados en el exterior realizan este trámite de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Registraduría anunció el calendario oficial para las elecciones de 2026: fechas clave para Congreso y Presidencia

Calendario de elecciones 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el calendario para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia.

El proceso contempla novedades tecnológicas y ajustes en protocolos de seguridad, con el objetivo de reforzar la transparencia y facilitar la participación ciudadana.

Las elecciones en Colombia serán celebradas en mayo, la primera vuelta de presidenciales - crédito Reuters

El registrador nacional, Hernán Penagos, precisó que el cronograma empieza el 8 de marzo de 2025, fecha a partir de la cual los ciudadanos pueden registrar su lugar de votación o actualizarlo en cualquier sede de la Registraduría. La definición de estos plazos busca ofrecer mayor claridad para todos los actores políticos y los votantes.

El organismo informó que las elecciones al Congreso se realizarán el 8 de marzo de 2026, mientras que la primera vuelta para la Presidencia tendrá lugar el 31 de mayo de 2026. En ambos procesos, la ley seca se aplicará desde las 6:00 p. m. del día previo a cada elección: el 7 de marzo para los comicios legislativos y el 30 de mayo para los presidenciales.

A continuación, el detalle de las fechas clave para ambos procesos:

Elecciones Presidenciales

31 de mayo de 2025: inicia el registro de comités ciudadanos para apoyar candidaturas presidenciales .

8 de noviembre de 2025: comienza el periodo de inscripción de candidatos a Congreso.

8 de diciembre de 2025: último día para la inscripción de aspirantes a Senado y Cámara de Representantes.

17 de diciembre de 2025: vence el plazo para radicar firmas de apoyo ante la Registraduría y el CNE.

31 de enero al 13 de marzo de 2026: apertura oficial para la inscripción de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia .

25 de mayo de 2026: inicio de la votación de colombianos en el exterior para la elección presidencial.

31 de mayo de 2026: jornada de elección presidencial.

Elecciones al Congreso

8 de marzo de 2025: inicia el registro de comités ciudadanos y la inscripción de ciudadanos para votar o cambiar su puesto.

8 de septiembre de 2025: cierre de creación de mesas en nuevos corregimientos y ajustes en la División Política Electoral de las Circunscripciones de Paz.

8 de noviembre de 2025: termina el plazo para el registro de comités de grupos significativos de ciudadanos; también inicia la inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco.

Las posesión del próximo presidente de Colombia será el 7 de agosto de 2026 - crédito REUTERS/Vannessa Jiménez

8 de diciembre de 2025: cierre de inscripción de candidatos al Senado y Cámara.

2 de marzo de 2026: apertura de la votación en el exterior para el Congreso.

8 de marzo de 2026: comicios legislativos.