Colombia

Esta es la fecha límite para cambiar de puesto de votación para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia

Ya está en marcha el proceso para quienes deseen modificar su lugar de votación antes de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia

Desde el sábado 31 de
Desde el sábado 31 de mayo del 2025, ciudadanos y movimientos pueden inscribirse para cambiar su puesto de votación o registrar comités de apoyo, en un proceso que se extenderá hasta marzo de 2026 - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional mantiene abiertas las inscripciones para el cambio de lugar de votación con miras a la elección presidencial 2026.

El organismo dispuso cerca de cuatrocientos puntos de inscripción desde el 1 de septiembre de 2025, ubicados principalmente en centros comerciales, plazas municipales y otros espacios de alto tránsito en ciudades y municipios del país.

Además, anunció la realización de más de mil campañas móviles itinerantes, instaladas en colegios y otros espacios con afluencia ciudadana.

Fechas y horarios para realizar el trámite

Las inscripciones permanecen habilitadas hasta el 31 de marzo de 2026.

Los puntos de atención funcionan de lunes a sábado en horarios que varían entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según la ubicación.

Hernán Penagos, registrador nacional, afirma
Hernán Penagos, registrador nacional, afirma que no existe mecanismo jurídico para cancelar los comicios, ni siquiera ante una Asamblea Constituyente - crédito Colprensa

El listado de puntos habilitados se puede consultar en el sitio web oficial de la Registraduría.

Campañas móviles de inscripción

Las campañas móviles permiten a los ciudadanos encontrar unidades de la Registraduría que se trasladan por distintas zonas urbanas y rurales, facilitando el proceso de inscripción o cambio de lugar de votación.

La programación y los lugares pueden consultarse también en línea.

Inscripción en puestos de votación

Entre el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre de 2025, algunos puestos de votación funcionarán también como puntos de inscripción.

El horario en esta modalidad será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. La lista de estos lugares está disponible para consulta en el portal oficial.

Trámite en Registradurías y consulados

Desde el 8 de marzo de 2025, todas las sedes de la Registraduría General de la Nación y los consulados en el exterior realizan este trámite de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Registraduría anunció el calendario oficial para las elecciones de 2026: fechas clave para Congreso y Presidencia

Calendario de elecciones 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el calendario para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia.

El proceso contempla novedades tecnológicas y ajustes en protocolos de seguridad, con el objetivo de reforzar la transparencia y facilitar la participación ciudadana.

Las elecciones en Colombia serán
Las elecciones en Colombia serán celebradas en mayo, la primera vuelta de presidenciales - crédito Reuters

El registrador nacional, Hernán Penagos, precisó que el cronograma empieza el 8 de marzo de 2025, fecha a partir de la cual los ciudadanos pueden registrar su lugar de votación o actualizarlo en cualquier sede de la Registraduría. La definición de estos plazos busca ofrecer mayor claridad para todos los actores políticos y los votantes.

El organismo informó que las elecciones al Congreso se realizarán el 8 de marzo de 2026, mientras que la primera vuelta para la Presidencia tendrá lugar el 31 de mayo de 2026. En ambos procesos, la ley seca se aplicará desde las 6:00 p. m. del día previo a cada elección: el 7 de marzo para los comicios legislativos y el 30 de mayo para los presidenciales.

A continuación, el detalle de las fechas clave para ambos procesos:

Elecciones Presidenciales

  • 31 de mayo de 2025: inicia el registro de comités ciudadanos para apoyar candidaturas presidenciales.
  • 8 de noviembre de 2025: comienza el periodo de inscripción de candidatos a Congreso.
  • 8 de diciembre de 2025: último día para la inscripción de aspirantes a Senado y Cámara de Representantes.
  • 17 de diciembre de 2025: vence el plazo para radicar firmas de apoyo ante la Registraduría y el CNE.
  • 31 de enero al 13 de marzo de 2026: apertura oficial para la inscripción de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia.
  • 25 de mayo de 2026: inicio de la votación de colombianos en el exterior para la elección presidencial.
  • 31 de mayo de 2026: jornada de elección presidencial.

Elecciones al Congreso

  • 8 de marzo de 2025: inicia el registro de comités ciudadanos y la inscripción de ciudadanos para votar o cambiar su puesto.
  • 8 de septiembre de 2025: cierre de creación de mesas en nuevos corregimientos y ajustes en la División Política Electoral de las Circunscripciones de Paz.
  • 8 de noviembre de 2025: termina el plazo para el registro de comités de grupos significativos de ciudadanos; también inicia la inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco.
Las posesión del próximo presidente
Las posesión del próximo presidente de Colombia será el 7 de agosto de 2026 - crédito REUTERS/Vannessa Jiménez
  • 8 de diciembre de 2025: cierre de inscripción de candidatos al Senado y Cámara.
  • 2 de marzo de 2026: apertura de la votación en el exterior para el Congreso.
  • 8 de marzo de 2026: comicios legislativos.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales 2026Registraduría NacionalPuestos de votaciónCambios en el puesto de votaciónColombia-Noticias

