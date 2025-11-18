El gesto de James Rodríguez y Luisa Duque que confirma lo que todos sospechaban sobre su relación

Luisa Duque, la modelo que conquistó a James Rodríguez y ahora brilla en el centro de la atención mediática - crédito @jamesrodriguez10 y @luisamariaduque11/IG

El reciente encuentro entre la selección de Colombia y Nueva Zelanda no solo acaparó la atención por el resultado deportivo, también por un gesto que ha generado revuelo en el ámbito mediático: James Rodríguez fue visto besando en público a la modelo Luisa Duque, lo que muchos interpretan como la confirmación de una relación sentimental entre ambos.

La escena se produjo el sábado 15 de noviembre, tras la victoria de Colombia en el amistoso internacional, contra Nueva Zelanda, 2 a 1 ganando.

Al concluir el partido, James Rodríguez se acercó primero a su familia para saludarlos y, después de compartir algunos minutos con ellos, se dirigió hacia Luisa Duque. Frente a los asistentes, el futbolista la saludó con un beso, un gesto que no pasó desapercibido y que, según los comentarios en redes sociales, fue interpretado por varios presentes como la señal de que ambos mantienen una relación amorosa.

Los rumores sobre una posible relación entre el mediocampista y la modelo habían comenzado meses atrás, cuando varios espectadores notaron la presencia de Luisa Duque en uno de los palcos del estadio Nou Camp de Guanajuato, en México.

James Rodríguez besa a Luisa Duque luego del partido de Colombia y Nueva Zelanda - crédito @samaelsp0rts/IG

Desde entonces, el nombre de la joven ha cobrado notoriedad en redes sociales y medios de comunicación, alimentando las especulaciones sobre su cercanía con el futbolista.

Luisa Duque, de 23 años y oriunda de Pereira, ha construido una carrera como modelo e influencer, participando en diversas campañas de moda y acumulando más de cien mil seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte aspectos de su vida cotidiana y sus viajes, consolidando una presencia digital que ha crecido en paralelo a los rumores sobre su relación con James Rodríguez, quien es once años mayor que ella.

A pesar de las recientes apariciones públicas que sugieren una relación, tanto James Rodríguez como Luisa Duque han optado por mantener un bajo perfil en cuanto a la exposición digital de su vida privada y hasta la fecha ninguno a salir a dar declaraciones al respecto, pero tampoco lo han negado.

La pareja ha evitado pronunciamientos directos en redes sociales, aunque los gestos en eventos públicos parecen hablar por sí mismos, pues horas más tarde del partido de fútbol de Colombia frente a Nueva Zelanda la joven influenciadora también compartió un video en TiktTok en el que aparece cantando y bailando la canción El ritmo que nos une de Ryan Castro en un balcón con la camiseta del 10 de la selección.

Luisa Duque enciende las redes sociales con baile y la camiseta de James Rodríguez después de beso con el jugador en la cancha - crédito @luisamariaduque11/tiktok

El futbolista, reconocido internacionalmente por su paso por equipos como el Porto, el Real Madrid y el Bayern Múnich, vuelve así a ser protagonista en el foco mediático una vez más por su vida sentimental.

Sin embargo, no es la primera vez que James es relacionado con Luisa, ya que meses atrás se viralizó otra aparición de un video en el que la modelo Luisa Duque estaba en un palco junto a las esposas de Luis Díaz y Kevin Castaño, ambos jugadores de la selección Colombia.

El detalle que captó la atención de los seguidores es que cada una de las mujeres llevaba puesta la camiseta oficial de la Tricolor, personalizada con el nombre y el número de sus respectivas parejas y en el caso de Duque, la prenda exhibía en la espalda el nombre “James” y el número diez, correspondiente al capitán del equipo nacional, James Rodríguez.

La presencia de Luisa Duque en los partidos de la selección Colombia durante la Copa América 2024 ya había sido notoria, pues asistió a todos los encuentros, incluida la final, y fue vista en varias ocasiones cerca de la familia del mediocampista cucuteño, sentada junto a su madre e hijos.

Esta fue la publicación con la que se empezó a relaciones a James Rodríguez con Luisa Duque - crédito @alejandrajara08/Instagram

De acuerdo con la información de las redes sociales, la relación se oficializó en enero de 2025, aunque habría comenzado en 2024, durante la final de la Copa América celebrada en Estados Unidos.

Desde entonces, Luisa Duque ha mantenido una cercanía especial con Salomé, la hija mayor de James Rodríguez, lo que ha contribuido a consolidar el lazo entre ambos. A pesar de la diferencia de edad de once años, la pareja ha logrado fortalecer su relación, según se puede evidenciar en las publicaciones en las que se les ve juntos.