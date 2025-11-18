Dos motociclistas fallecieron porque un árbol en mal estado les cayó encima

El colapso de un árbol en la autopista Piedecuesta–Floridablanca provocó la muerte de dos motociclistas - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Mientras persiste el riesgo de caída de árboles en la ciudad de Bucaramanga, una reciente emergencia en la autopista Piedecuesta–Floridablanca ha puesto en evidencia la urgencia de atender el estado del arbolado urbano.

Según información entregada por las autoridades de Santander, un árbol de gran tamaño colapsó repentinamente sobre la vía, provocando un accidente mortal en el que fallecieron dos motociclistas identificados como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía.

De acuerdo con testigos, el siniestro ocurrió en la tarde del lunes 17 de noviembre, a la altura de la entrada de Río del Hato, sin que las víctimas tuvieran oportunidad de esquivar el impacto.

El secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, Adán Gélvez, informó a los medios que la hipótesis inicial apunta a la caída del árbol como causa del siniestro.

“Los agentes de tránsito recibieron una llamada sobre posible accidente en esta vía,llegamos al lugar y encontramos dos personas fallecidas, suponemos que es por la caída del árbol, pero todo es materia investigación”, señaló Gélvez en las últimas horas.

Los agentes de tránsito recibieron la alerta telefónica y al llegar al lugar, constataron que ambas personas habían perdido la vida de inmediato.

De inmediato, los organismos de emergencia iniciaron labores para talar y retirar el gran tronco y así restablecer la movilidad en la autopista, que permaneció colapsada durante las labores de inspección y levantamiento de los cuerpos.

“Ha llovido bastante, estaba sentad ay se cayó el árbol, fui a mirar qué pasaba porque los carros y motos estaban estacionados”, señaló uno de los testigos del caso

Según datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga, la situación de los árboles en el área metropolitana es crítica: de los 71.491 ejemplares registrados por el censo arbóreo de 2024, el 87% presenta daños fitosanitarios con más de sesenta y dos mil árboles afectados.

Las cifras oficiales alertan sobre miles de árboles quebrados, enfermos o en condiciones que ponen en riesgo la seguridad de quienes circulan o residen cerca de ellos.

La problemática no es nueva; en lo que va del año, cerca de 50 familias han sufrido daños materiales en sus viviendas y vehículos como consecuencia de caídas de ramas y árboles, especialmente durante días de fuertes precipitaciones.

La ciudadanía, representada por líderes comunales como Carmen Contreras Bermúdez, de la comuna 14, ha intensificado solicitudes para que entidades como la Alcaldía, Bomberos y Cdmb ejecuten intervenciones urgentes.

Contreras Bermúdez detalló situaciones puntuales: “En el parque Morrorrico, por ejemplo, los árboles ya están muy frondosos y grandes. Allí justamente hay un árbol a punto de caer, y es posible que en próximas lluvias se vuelva a registrar una emergencia parecida”, denunció en diálogo con Vanguardia.

En tanto, comunidades de los sectores de Terrazas y La Floresta, así como la Junta de Acción Comunal de Cabecera desde la Comuna 12, han reportado fallas en el arbolado en parques y principales vías, exigiendo podas y tala de ejemplares en condiciones peligrosas.

La persistencia de incidentes también quedó evidenciada cuando, a inicios de mes, un joven sufrió lesiones por la caída de una rama en el parque ecológico La Flora. Los vecinos reclaman intervenciones preventivas para evitar que se repitan accidentes como el sucedido esta semana.

Los familiares de las últimas víctimas fatales, además de pedir respeto y precaución a los conductores en los corredores viales, insisten en que la tragedia refleja una problemática estructural que requiere atención inmediata por parte de las autoridades municipales, quienes avanzan en la investigación para determinar si hubo otros factores involucrados en el accidente del lunes.