Sargento (r) del Ejército reaccionó video de dos uniformados que habrían ejercido “abuso de autoridad” en tienda de Bogotá: “Manzanas podridas”, s

El caso se presentó el sábado 15 de noviembre de 2025, según lo que indica el registro de la cámara de seguridad de la tienda en la localidad de Suba, Bogotá - crédito @SARGENTOCHALA/X

Un video que circuló el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025 dejó a la vista lo que sería un presunto caso de abuso de autoridad.

Los hechos se conocieron en un establecimiento comercial (una tienda) situada en un barrio de la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, y en los registros de la cámara de seguridad ubicada dentro del local se confirmó que todo ocurrió el sábado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que más ha generado indignación y rechazo por parte de los mismos usuarios es que los dos agentes que aparecen en la cinta se habrían ido del lugar sin cancelar los alimentos y bebidas que consumieron minutos antes.

Por tal motivo, el sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, Alexander Chala Sáenz, activista político y excandidato al Senado por el Pacto Histórico, calificó a los dos protagonistas del video en redes como “manzanas podridas” de la institución.

crédito @SARGENTOCHALA/X

“Aquí hay dos manzanas podridas claramente identificadas en cámara, señor @DirectorPolicia. Uniformados ejerciendo abuso de autoridad en un establecimiento comercial de la localidad de Suba, actuando como vulgares delincuentes. Los hechos habrían ocurrido el 15 de noviembre, después de las 6 de la tarde”, reza la publicación completa que dejó en su cuenta de X el sargento (r) Chala.

Infobae Colombia se comunicó con el vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), y señaló que se está realizando la verificación del video antes de emitir alguna clase de comunicado oficial al respecto.