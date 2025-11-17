Colombia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

La representante colombiana se posiciona entre las favoritas tras su destacada aparición, recibiendo elogios de candidatas y seguidores

La publicación se viralizó rápidamente en las diferentes plataformas digitales - crédito Instagram

El desfile de trajes de baño en Tailandia llamó la atención de los seguidores de los reinados al ver tanto derroche de talento y belleza. Sin embargo, una de las participantes que, sin duda, se robó todas las miradas fue Vanessa Pulgarín, actual Miss Universe Colombia 2025, que está en el centro de la atención internacional.

La antioqueña, de 34 años, deslumbró al público y a sus compañeras al lucir un diseño verde limón que resaltó su tono de piel y su figura. Sin embargo, fue su pasarela lo que consolidó su posición como una de las favoritas en la competencia.

La participación de Pulgarín no solo fue celebrada por los asistentes, sino que recibió elogios de otras candidatas, pues Nadia Mejía-Webb, representante de Ecuador, expresó su admiración al afirmar: “Su reina es una reinota, no solo porque tiene una pasarela de impacto, sino porque también tiene un corazón de oro”.

La antioqueña Vanessa Pulgarín impactó en el desfile de traje de baño - crédito Instagram

El impacto de la colombiana trascendió fronteras, como lo demuestra uno de los comentarios destacados en el video difundido a través de su cuenta oficial de Instagram: “Definitivamente la mejor”, “No dejaste para nadie, eres grande Colombia” y una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Laura Barjum que le dijo lo siguiente: “LO ESTÁS HACIENDO INCREÍBLE!!! Estamos muy orgullosos!!! Vamos por esa corona!”.

La publicación estuvo acompañada con un mensaje de empoderamiento: “Hoy todo lo que he trabajado se reflejó ahí: Sentí una energía increíble... fluí, me conecté, me emocioné. Me sentí feliz, presente y orgullosa de este proceso. Gracias Dios, gracias a mi equipo y a cada persona que está conmigo. Este camino está hecho de esfuerzo, disciplina y corazón… y hoy lo celebré. Los Amo“.

¿Quién es Vanessa Pulgarín?

Con una estatura de 1,78 metros, Pulgarín compite en esta edición junto a más de 120 candidatas. Sus medidas y su porte han sido destacados a lo largo del concurso por expertos y seguidores del certamen. La expectativa se centra ahora en la selección de las 30 finalistas que participarán en la noche de elección y coronación, programada para el 20 de noviembre de 2025 a las 8:00 p. m., hora de Colombia.

La trayectoria de Vanessa Pulgarín, comunicadora social y periodista de formación, inició su camino en los concursos de belleza en 2017, cuando obtuvo el título de virreina en el Concurso Nacional de Belleza (CNB). Este logro le permitió representar a Colombia en el Miss International celebrado en Tokio, donde comenzó a forjar su reputación internacional.

Desde su traslado a Sídney, Australia, Pulgarín ha promovido un estilo de vida saludable, participando en pasarelas y campañas para reconocidas marcas deportivas. Su compromiso con el bienestar físico y la vida activa se ha convertido en una de sus principales banderas, tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

Su porte y distinción la destacan como una de las mejores candidatas del certamen - crédito Instagram

Durante el certamen nacional, su respuesta ante el jurado fue determinante para obtener la corona. Al ser consultada sobre la diferencia entre una mujer influyente y una mujer viral respondió: “Lo más importante es usar nuestras redes para inspirar a otras; yo lo hago a través del deporte y una vida saludable. Mostrarles que hay algo más que el entretenimiento, que hay mucho más: más amor, más conciencia para salvar al mundo”.

Los comentarios positivos sobre Vanessa Pulgarín la convierten en la nueva esperanza nacional de conquistar la corona universal. Su preparación, carisma y experiencia han captado la atención de expertos y fanáticos internacionales, que la consideran una de las candidatas más sólidas de la edición actual de Miss Universo, que se desarrolla en Tailandia.

La representante nació en Medellín, Antioquia, el 13 de septiembre de 1991 y, desde su ingreso a los reinados, no solo trabajó en las pasarelas, sino en la promoción del deporte, el modelaje y la gestión empresarial, enfocándose en ser una vocera influyente y comprometida con causas sociales.

La pasarela se convirtió en tendencia en todas las redes sociales - crédito Instagram

La llegada de Pulgarín a Miss Universe Colombia como representante de Antioquia fue el resultado de años de preparación y dedicación, por lo que el anhelado triunfo representaría la consolidación de un sueño.

