“Si lo conoce”: Day Vásquez desmintió al abogado de Nicolás Petro y reveló relación con el “Hombre Malboro”

El caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, sigue generando controversia. A raíz de la defensa presentada por su abogado, Alejandro Carranza, que incluye una declaración de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, Day Vásquez, expareja del señalado, salió públicamente para refutar lo dicho por el equipo legal.

A través de un mensaje en redes sociales, Day Vásquez dejó claro que el exnarco sí conoce a Nicolás Petro, contraviniendo la versión presentada por la defensa y abrió la puerta a las interrogantes sobre los testimonios.

La controversia comenzó cuando el abogado de Nicolás Petro divulgó un video en el que Lopesierra, desde su reclusión en Estados Unidos, negó cualquier tipo de relación con el hijo del presidente. Este testimonio fue utilizado como prueba para respaldar la defensa, que busca desmentir las acusaciones de vínculo entre el exnarco y la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, la respuesta de Day Vásquez fue inmediata y contundente.

“SI LO CONOCE (sic)”, Indicó Vásquez, al desafiar las declaraciones que buscan deslegitimar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La exnuera del presidente Petro es una de las testigos clave en el juicio que enfrenta Nicolás Petro, que está siendo procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las investigaciones en su contra se basan, en gran parte, en una serie de pruebas digitales que incluyen audios y mensajes de texto en los que el hijo del presidente discutía sobre el manejo de dinero que no se puede justificar, cuando fungía como diputado del Atlántico.

Las autoridades señalaron que estas pruebas son cruciales para demostrar su vinculación con actividades ilícitas. A pesar de todo lo recopilado en su contra, la defensa de Nicolás Petro insiste en que no existen elementos que demuestren su culpabilidad.

En su estrategia, además del video de Lopesierra, presentaron otros testimonios que, según ellos, no implican a Nicolás en los delitos que se le atribuyen. En su defensa, el abogado de Petro también destacó que las declaraciones presentadas por la Fiscalía carecen de base sólida y que no son suficientes para demostrar el cargo de enriquecimiento ilícito.

No es el primer cruce entre Day Vásquez y el abogado de Nicolás Petro

El enfrentamiento entre Day Vásquez y el abogado defensor del hijo del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, escaló en redes sociales desde mediados de octubre de 2025.

Alejandro Carranza, que representa legalmente a Nicolás Petro en el caso que enfrenta por presuntos delitos que imputó la Fiscalía, arremetió públicamente contra la barranquillera en esa época, acusándola de mentir ante la justicia y de incumplir con sus compromisos legales.

Carranza expresó su descontento con la supuesta actitud de Vásquez en un mensaje contundente publicado en su cuenta de X. En su publicación, el abogado no solo atacó a la ‘testigo estrella’ del caso, sino que involucró a otros actores clave del proceso, incluyendo a fiscales y periodistas.

Carranza acusó a Vásquez de entorpecer el avance del proceso legal; aseguró que la ‘testigo estrella’ del caso había “jugado con la justicia” y, al mismo tiempo, “cantaba a carcajadas”, al insinuar que su actitud no era seria ni responsable en el proceso judicial.

Ante las fuertes declaraciones de Carranza, Day Vásquez no tardó en responder. A través de su cuenta de X, la exesposa de Nicolás Petro negó rotundamente las acusaciones y le exigió al abogado dejar de difundir mentiras.

En su mensaje, la barranquillera expresó que siempre acumuló con sus compromisos legales y que, lejos de ocultar bienes, estos ya están en manos de la Fiscalía, como parte de su colaboración con el proceso judicial.

“SIEMPRE he cumplido con mis compromisos… No sea MENTIROSO! Los bienes están en poder de la fiscalía. Deje de mentir, ya no sabe ni que decir, Ni mucho menos sabe que hacer (sic)”, escribió Vásquez.

